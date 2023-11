STIMMUNG - Der Aufwärtstrend am Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss anhalten. Grund dafür ist weiterhin die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed mit der am Mittwoch verkündeten Zinspause den Zinserhöhungszyklus abgeschlossen haben könnte. Dazu kommt, dass die Berichtssaison in vielen Fällen bisher erfreulich ausgefallen ist. Nun könnten die Anleger aber einen Gang zurückschalten, steht doch am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht an. - SMI vorbörslich: +0,31 Prozent auf 10'624,30 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,70 Prozent auf 33'839 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,78 Prozent auf 13'294 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): Wegen Feiertag geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re 9 Mte: Nettoprämien 33'718 Mio USD (AWP-Konsens: 33'580 Mio) Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von 3,5 Prozent (VJ 1,6 Prozent) Combined Ratio Corso 91,3 Prozent (AWP-Konsens: 93,1 Prozent) Reinergebnis 2466 Mio USD (AWP-Konsens: 2315 Mio) Combined Ratio P&C 94,3 Prozent (AWP-Konsens: 93,9 Prozent) Eigenkapital 12'698 Mio USD (AWP-Konsens: 12'825 Mio) Grossschäden aus Naturkatastrophen 1,1 Mrd USD (VJ 2,5 Mrd) 2023: Weiter Konzerngewinn von mehr als 3 Mrd USD angestrebt vorbörsliche Indikation +1,3 Prozent - Aluflexpack 9 Mte: Umsatz 289,6 Mio EUR (VJ 261,4 Mio) 2023: Guidance bestätigt - Aevis Victoria nach 9 Monaten mit Umsatzrückgang durch Dekonsolidierung - Highlight E&E erzielt aus Kapitalerhöhung Nettoerlös von 41,2 Mio Fr. - Youngtimers: Andy Liu tritt per sofort aus VR zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: Caixin Services PMI October 40,4 Pte (Prog: 51,0) - DE: Handelsbilanzsaldo Sept 16,5 Mrd Euro (Prognose 16,3) Importe Sept -1,7 Prozent gg Vormonat (Prognose -0,1) Exporte Sept -2,4 Prozent gg Vormonat (Prognose -2,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea meldet Eigenanteil von 8,34 Prozent/24,99 Prozent - PEH meldet Eigenanteil von 3,04 Prozent - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 14,943 Prozent - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,96 Prozent - VT5: Benjamin Leslie Levine meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Swiss Re: Conf Call Ergebnis Q3 - Dufry: aoGV (Namensänderung) - Varia US: aoGV (Dividende) Montag: - Keine Termine Dienstag: - UBS: Ergebnis Q3 - PSP Swiss Property: Ergebnis Q3 - PEH: Ergebnis H1 - Adecco: Investorentag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte September 2023 (08.30 Uhr) - KOF Beschäftigungsindikator Q4 (Montag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2023 (Dienstag) - BFS Wohnimmobilienpreisindex Q3 (Dienstag) - SNB: Devisenreserven Oktober 2023 (Dienstag) Ausland: - GB: PMI Dienste 10/23 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr) - EZ: Arbeitslosenquote 9/23 (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 10/23 (13.30 Uhr) PMI Dienste 10/23 (2. Veröffentlichung) (14.45 Uhr) ISM Services Index 10/23 (15.000 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.11.2023 Übernahmeangebote: - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (bewilligt an aoGV, Vollzug bis Ende Jahr erw.) - Highlight E&E (Erster Handelstag neue Aktien 7.11.) - VT5 zur Übernahme von R&S (Details um den 8.11. erw.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9625 - USD/CHF: 0,9055 - Conf-Future: -104 BP auf 146,01 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,047 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,84 Prozent auf 10'592 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,34 Prozent auf 1'664 Punkte - SPI (Donnerstag): +1,11 Prozent auf 13'900 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,48 Prozent auf 15'144 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +2,54 Prozent auf 7'061 Punkte

