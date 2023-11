- SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 10'569,68 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,66 Prozent auf 34'061 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,38 Prozent auf 13'478 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,37 Prozent auf 32'708 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Aryzta: Verwaltungsrat ernennt Heiner Kamps zum Lead Independent Director - DKSH erhält Auftrag von Novartis in Hong Kong vertreibt künftig Chemie-Produkte von Elementis auch in Vietnam - Dufry-Aktionäre segnen Umbenennung in Avolta ab - Georg Fischer hält 92,5 Prozent der Uponor-Aktien (definitives Ergebnis) - Idorsia legt neue Daten zu Aprocitentan gegen Bluthochdruck vor - IGEA-Rekurs gegen Dekotierung wird von SIX-Beschwerdeinstanz abgewiesen - Molecular Partners mit positiven Studiendaten zu «MP0317» - Orascom beschafft sich 175 Millionen Franken für O-West-Projekt in Kairo - SHL baut für Produktvertrieb Kardiologen-Netzwerk in USA auf NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Auftragseingang Industrie SEPT +0,2 Prozent gg VM (Prog -1,5) Auftragseingang Industrie SEPT -4,3 Prozent gg VJ (Prog -3,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent; Deutsche Bank <3 Prozent - Ina Invest: Hermann Alexander Beyeler meldet Anteil von <3 Prozent; UBS Fund 8,96 Prozent - Meyer Burger: BNP Paribas Asset Management UK Ltd meldet Anteil von 3,36 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 5,02 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Julius Bär bei Signa-Gruppe mit über 500 Mio im Risiko? (Insideparadeplatz) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - UBS: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis Q3 (Conf.Call 09.30 Uhr) - PEH: Ergebnis H1 - Adecco: Investorentag (09.00 - 15.30 Uhr GMT), London Mittwoch: - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3 (Webcast 09.00 Uhr) - VT5: MK zu Übernahme der R&S Gruppe (10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Beschäftigungsindikator Q4 (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2023 (Dienstag) - BFS Wohnimmobilienpreisindex Q3 (Dienstag) - SNB: Devisenreserven Oktober 2023 (Dienstag) - KOF Konjunkturumfragen November (Mittwoch) Ausland: - IT: PMI Dienste 10/23 (09.45 Uhr) - FR: PMI Dienste 10/23 (2. Veröffentlichung, 09.50 Uhr) - DE: PMI Dienste 10/23 (2. Veröffentlichung, 09.55 Uhr) - EUR: PMI Dienste 10/23 (2. Veröffentlichung, 10.00 Uhr) - DE: Sentix Investorvertrauen 11/23 (10-30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.11.2023 Übernahmeangebote: - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf Weiteres ausgesetzt) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (bewilligt an aoGV, Vollzug bis Ende Jahr erw.) - Highlight E&E (Erster Handelstag neue Aktien 7.11.) - VT5 zur Übernahme von R&S (Details am 8.11. erw.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 07.11: - Varia US (6,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9633 - USD/CHF: 0,8971 - Conf-Future: +63 BP auf 146,64 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,16 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,12 Prozent auf 10'580 Punkte - SLI (Freitag): +0,27 Prozent auf 1'668 Punkte - SPI (Freitag): -0,03 Prozent auf 13'895 Punkte - Dax (Freitag): +0,30 Prozent auf 15'189 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,66 Prozent auf 7'048 Punkte

