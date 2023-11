STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine kaum veränderte Eröffnung ab. Damit würde der Leitindex SMI an seine Vortagestendenz anknüpfen. Die Vorgaben geben unterdessen keine klare Richtung vor. - SMI vorbörslich: -0,06 Prozent auf 10'570,75 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,10 Prozent auf 34'096 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,30 Prozent auf 13'519 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,34 Prozent auf 32'272 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS Group Q3: Ergebnis vor Steuern -255 Mio USD (AWP-Konsens: -479 Mio) Konzernergebnis -785 Mio USD (AWP-Konsens: -430 Mio) Ergebnis vor Steuern bereinigt +844 Mio USD Geschäftsertrag 11'695 Mio USD (AWP-Konsens: 11'364 Mio) Geschäftsaufwand 11'644 Mio USD (VJ 5916 Mio) Netto-Neugeld GWM 22 Mrd USD (UBS 18 Mrd/CS 3 Mrd) Neueinlagen von netto 33 Mrd USD Verwaltete Vermögen (AuM) 5373 Mrd USD (Ende Q2: 5530 Mrd) Harte Kernkapitalquote (CET1) 14,4 Prozent (VQ 14,4 Prozent) Leverage Ratio (CET1) 4,9 Prozent (VQ 4,8 Prozent) Cost/Income-Ratio 99,6 Prozent, bereinigt 89,3 Prozent (Zielgrösse <70 Prozent) Neubildung von Wertberichtigungen für Kreditrisiken 306 Mio USD Rendite (RoCET1) -4,0 Prozent, bereinigt +1,1 Prozent (Ziel: ~15 Prozent) Vorsteuerergebnis GWM 1007 Mio USD (bereinigt 1119 Mio) Vorsteuerergebnis P&C 997 Mio CHF (bereinigt 773 Mio) Vorsteuerergebnis IB -230 Mio USD (bereinigt -116 Mio) Vorsteuerergebnis AM +31 Mio USD (bereinigt +156 Mio) Vorsteuerergebnis NCL -1932 Mio USD (bereinigt -1014 Mio) Q3: Reduktion risikogewichtete Aktiven in NCL um 6,4 Mrd USD Personalbestand seit Ende 2022 um über 13000 gesunken Personalbestand im Q3 um über 4000 gesunken Gehen davon aus, dass Kostenbasis bei NCL im Q4 weiter sinkt Ausblick für Wachstum, Marktvolatilität etc. weiterhin schwierig Erwarten, dass Kunden Bareinlagen in renditestärkere Anlagen umschichten Geopolitische Spannungen erhöhen Unsicherheiten zusätzlich Transaktionsvolumen im Q4 dürfte davon betroffen sein Integrationskosten von 2 Mrd USD Regulationsbedingter RWA-Anstieg von rund 2 Mrd. USD im Q4 erwartet Rückstellungen für Rechtsrisiken etc. Ende Q3 4,0 Mrd USD (Q2 6,1 Mrd) Von Rechts-Rückstellungen (4,0 Mrd) betreffen 2,3 Mrd US die CS bekräftigt progressive Dividendenpolititk und Aktienrückkäufe erwartet Integrationskosten von über 1 Mrd USD in Q4 Group: Bruttoeinsparungen von bisher rund 3 Mrd USD im Jahr 2023 legt Geschäftsleitung von CS Schweiz und Schweiz per sofort zusammen vereinheitlicht Rollen in Geschäftsleitung von CS Schweiz und Schweiz rechnet mit weiteren Fortschritten bei Bruttoeinsparungen im Q4 Ermotti: Starke Zuflüsse in Vermögensverwaltung und im CH-Geschäft Setzen Integration der CS zügig um Blicken zuversichtlich in die Zukunft vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Anleihe: Lonza nimmt mit Dualtranche 400 Mio Franken auf - Adecco bestätigt an Investorentage Mittelfristziele - PSP 9 Mte: Liegenschaftsertrag 247,55 Mio Fr. (AWP-Konsens: 246,1 Mio) Reingewinn vor Neubewertung 210,76 Mio Fr. (VJ 181,3 Mio) EBITDA vor Neubewertung 226,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 223,9 Mio) Reingewinn 155,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 128,8 Mio) Leerstandsquote 3,2 Prozent (H1: 3,2 Prozent) Vermietungsmarkt blieb zufriedenstellend Transaktionsmarkt für attraktive Objekte kaum verändert Vermietung von Geschäftsflächen entwickelte sich positiv 2023: bestätigen EBITDA-Prognose von 295 Mio Fr. Erwarten operativ erneut ein gutes Ergebnis - Burkhalter kauft Walliser C2B ELECTROTECHNIQUE mit Umsatz von 4,5 Mio Fr - Datacolor: Werner Dubach hat Kraftloserklärungsverfahren eingeleitet - PEH H1: Halbjahresergebnis 7,3 Mio EUR (VJ 11,3 Mio) - SPS: Detlef Trefzger soll Christopher Chambers im VR ersetzen - Wisekey-Tochter Sealsq Ruma Bosa zum VR-Mitglied NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Oktober 2,0 Prozent (VM 2,0 Prozent), saisonber. 2,1 Prozent (VM 2,1 Prozent) - Ausland: - DE: Gesamtproduktion SEPT -1,4 Prozent GG Vormonat (Prognose -0,1) Gesamtproduktion SEPT -3,7 Prozent GG Vorjahr (Prognose -2,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Asmallworld: GHA Holdings Limited meldet Anteil von <3 Prozent - Avolta: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Minoteries: Northstar Holding AG meldet Anteil von 9 Prozent - Montana Aerospace: Schroders plc meldet Anteil von 3,03 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 4,93 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - UBS: Conf. Call Ergebnis Q3 (09.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Conf. Call Ergebnis Q3 (09.30 Uhr) - Adecco: Investorentag (09.00 - 15.30 Uhr GMT), London Mittwoch: - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3 (Webcast 09.00 Uhr) - VT5: MK zu Übernahme der R&S Gruppe (10.00 Uhr) Donnerstag: - Zurich Insurance: Q3-Update (Conf Call 13.00 Uhr) - Lastminute: Ergebnis Q3 (Conf, Call 10.00 Uhr) - Comet Capital Markets Day - GV: Igea Pharma WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS Wohnimmobilienpreisindex Q3 (08.30 Uhr) - SNB: Devisenreserven Oktober 2023 (09.00 Uhr) - KOF Konjunkturumfragen November (Mittwoch) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Ergebnis) (Mittwoch) - SNB: Geldmarkt-Apéro (Donnerstag) Ausland: - EZ: Erzeugerpreise 9/23 (11.00 Uhr) - US: Handelsbilanz 9/23 (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 9/23 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.11.2023 Übernahmeangebote: - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf Weiteres ausgesetzt) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (bewilligt an aoGV, Vollzug bis Ende Jahr erw.) - Highlight E&E (Erster Handelstag neue Aktien 7.11.) - VT5 zur Übernahme von R&S (Details am 8.11. erw.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Varia US (3,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9636 - USD/CHF: 0,9009 - Conf-Future: -222 BP auf 144,42 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,123 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,03 Prozent auf 10'577 Punkte - SLI (Montag): -0,22 Prozent auf 1'665 Punkte - SPI (Montag): -0,09 Prozent auf 13'882 Punkte - Dax (Montag): -0,35 Prozent auf 15'136 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,67 Prozent auf 7'014 Punkte

awp-robot/sw/kw