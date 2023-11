- SMI vorbörslich: -0,16 Prozent auf 10'553,71 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,17 Prozent auf 34'153 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,90 Prozent auf 13'640 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,33 Prozent auf 32'166 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim 2026: Europa soll über 10 Mrd Fr. Umsatz und 1,6 Mrd EBIT liefern Europa soll steigende EBIT-Margen erzielen marge Ebit en Europe attendue en hausse 2030: Jährl. organisches Wachstum von über 4 Prozent beim Nettoumsatz erw. Jährl. organisches Wachstum von über 8 Prozent beim adj. EBIT erw. vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent - Swiss Life 9 Mte: Fee-Erträge 1790 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1799 Mio) Prämieneinnahmen 15'467 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15'754 Mio) TPAM-Nettoneugeld 8444 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9232 Mio) Verwaltete Vermögen TPAM 112 Mrd Fr. (H1: 112 Mrd) SST-Quote per 30.9.2023 rund 205 Prozent (1.1.2023: 215 Prozent) Direkte Anlagerendite per 30.9.2023 bei 2,1 Prozent (VJ 1,8 Prozent) Gut auf Kurs mit «Swiss Life 2024»-Programm Alle Finanzziele sollen erreicht oder übertroffen werden vorbörsliche Indikation -1,7 Prozent - Aryzta: Nach Jörg Riboni tritt auch Gordon Hardie aus VR zurück Erwarten für 2023 weitere sequ. Margenausweitung, Strategie auf Kurs - VT5 leitet Prozess zur Übernahme der R&S-Gruppe ein AoGV am 11. Dezember und SIX-Kotierung um den 13. Dezember geplant R&S Group 9-Monatsumsatz 162,3 Mio Fr. (+49 Prozent) R&S Group 9-Mte EBITDA 30,3 Mio Fr. - EBITDA-Marge 18,7 Prozent R&S Group strebt mittelfristig zweistellige EBIT-Marge an R&S Group strebt mittelfr. Ausschüttung v ca. 50 Prozent des Free Cashflows an - Addex erhält Nasdaq-Zulassung zurück - Arundel erwägt Dekotierung von der Schweizer Börse SIX - LeclanchÉ liefert Batteriesystem für Windpark-Installationsschiff v. Kongsberg - Phoenix Mecano eröffnet neuen Industriepark in China - Spexis stellt wegen ausbleibender Finanzierung Antrag auf Nachlassstundung - Titlis Bergbahnen ernennt Andrea Kapp zum GL-Mitglied - Zug Estates gewinnt Kantonsschule als Mieterin im Suurstoffi-Areal - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Weko ermittelt im Stahlhandel - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - UBS Swiss Real Estate Bubble Index sinkt im Q3 auf 1,41 von 1,43 Pkt Ausland: - DE: VERBRAUCHERPREISE OKT +3,8 Prozent GG VJ (PROG +3,8) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: UBS Group AG meldet Anteil von 9,65 Prozent - Avolta: Norges Bank meldet Anteil von 3,01 Prozent - Baloise: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,05 Prozent - Dätwyler: Pema Holding AG meldet Anteil von 78,21 Prozent - SGS: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,03 Prozent - Tecan: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,11 Prozent - VT5: Gruppe um CGS III/VT5 Acquisition Company meldet Anteil v. 25,62 Prozent/28,33 Prozent - PRESSE MITTWOCH - UBS entlässt keine CS-Mitarbeiter mehr wegen vieler Kündigungen (Blick) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3 (Webcast 09.00 Uhr) - VT5: MK zu Übernahme der R&S Gruppe (10.00 Uhr) Donnerstag: - Zurich Insurance: Q3-Update (Conf Call 13.00 Uhr) - Lastminute: Ergebnis Q3 (Conf, Call 10.00 Uhr) - Comet Capital Markets Day - GV: Igea Pharma Freitag: - Lem: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Richemont: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - Dätwyler: Capital Markets Day, Zürich WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturumfragen November (09.00 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) Ausland: - ZO: Einzelhandelsumsatz 9/23 (11.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 9/23 (endgültig - 16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche - 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.11.2023 Übernahmeangebote: - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf Weiteres ausgesetzt) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (bewilligt an aoGV, Vollzug bis Ende Jahr erw.) - Highlight E&E (Erster Handelstag neue Aktien 7.11.) - VT5 zur Übernahme von R&S (Details am 8.11. erw.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9634 - USD/CHF: 0,9023 - Conf-Future: +125 BP auf 145,67 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,154 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,05 Prozent auf 10'571 Punkte - SLI (Dienstag): -0,09 Prozent auf 1'663 Punkte - SPI (Dienstag): -0,10 Prozent auf 13'868 Punkte - Dax (Dienstag): +0,11 Prozent auf 15'153 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,87 Prozent auf 6'986 Punkte

