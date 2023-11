- SMI vorbörslich: -0,59 Prozent auf 10'581,75 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,65 Prozent auf 33'892 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,94 Prozent auf 13'521 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,24 Prozent auf 32'568 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erreicht in Phase III mit Remibrutinib gesteckte Ziele wird Remibrutinib ab 2024 bei den Gesundheitsbehörden einreichen - Richemont H1: Umsatz 10221 Mio EUR (AWP-Konsens: 10'358 Mio) EBIT-Marge 26 Prozent (AWP-Konsens: 27,5 Prozent) Reingewinn 2160 Mio EUR (AWP-Konsens: 2155 Mio) EBIT 2655 Mio EUR (AWP-Konsens: 2846 Mio) Umsatz Schmuck 6953 Mio EUR (AWP-Konsens: 7012 Mio) Umsatz Uhren 1987 Mio EUR (AWP-Konsens: 2050 Mio) Organisches Wachstum 12,0 Prozent (AWP-Konsens: 12,7 Prozent) Gegenwind nimmt zu wegen Makro- und politischem Umfeld Erneut eine gemischte Performance Wachstum im Q2 schwächte sich ab - u.a wegen Inflationsdruck Netto Cash Position per Ende September bei 5,8 Mrd EUR 2023/24: Normalisierung der Wachstumserwartungen in gesamt. Branche Starke Bilanz rüstet für längerfristiges Wachstum Vertrauen in langfristige Wachstumsaussichten ernennt Karlheinz Baumann zum Group Director of Operations vorbörsliche Indikation -4,5 Prozent - UBS begibt erste AT1-Anleihen seit CS-Deal Wealth Management USA wirbt vierköpfiges Beraterteam an - Dätwyler hält an bisherigen Mittelfristzielen fest und bestätigt Prognose 2023 2023: Weiter EBIT-Marge von gegen 11 Prozent erwartet Umsatz von knapp 1175 Mio Fr. erwartet Fokus auf Stärkung der Bilanz Fokus auf organisches profitables Wachstum Weiter jährliches Umsatzwachstum zwischen 6 und 10 Prozent angestrebt Wg. Umfeld Wachstum in naher Zukunft eher im unteren Bereich Weiter EBIT-Marge im Bereich 18 bis 21 Prozent angestrebt EBIT-Marge von mindestens 18 Prozent erstmals 2026 Vielzahl an Projekten zeigt intakte Wachstumstrends Derzeit Unterauslastung in jüngst erweiterten Werken Temporär höhere Energiekosten drücken auf Marge 2023 will bestehende Märkte stärker durchdringen will mit den Business Units in neue Regionen expandieren - Lem H1: Umsatz 223,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 222,3 Mio) Auftragseingang 141,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 165,8 Mio) EBIT 51,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 50,9 Mio) EBIT-Marge 23,1 Prozent (VJ 23,1 Prozent) Reingewinn 43,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 40,8 Mio) Umfeld in China war herausfordernd 2023/24: Umsatz von 420 bis 440 Mio CHF, EBIT-Marge über 20 Prozent erwartet Sind nach starkem H1 etwas vorsichtiger für H2 Auftragsbestand solide Basis, Bestellverhalten kurzfristiger - Züblin H1: Reingewinn 0,5 Mio Fr. (VJ 3,4 Mio) EBITDA 3,3 Mio Fr. (VJ 3,0 Mio) Mietertrag 4,5 Mio Fr. (VJ 4,4 Mio) Leerstandquote bei 8,9 Prozent (Ende 22/23: 8,9 Prozent) Fokus bleibt auf Abbau von Leerstand Ziel bleibt, Portfolio über Liegenschaft-Zukäufe auszubauen H2: Zuversichtlich, die gute operative Basis weiterführen zu können - Vetropack: Untersuchung durch die italienische Kartellbehörde - Wisekey und Avium Digital schliessen strategische Partnerschaft NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - SNB-Schlegel: Unterstützen gesetzliche Verankerung des PLB - SNB-Moser: Neue geldpolitische Instrumente haben sich bewährt Ausland: - GB: BIP Q3 0,0 Prozent gg VQ (Prognose -0,1) - 1. Schätzung Industrieproduktion Sept +1,5 Prozent gg Vorjahr (Prognose +1,1) Industrieproduktion Sept 0,0 Prozent gg Vormonat (Prognose 0,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex meldet Eigenanteil von 33,04 Prozent/64,39 Prozent - Idorsia: Bank of America Corporation meldet Anteil von 6,376 Prozent/4,924 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Richemont: Ergebnis H1 Webcast 09.30 Uhr - Lem: Ergebnis H1 Conf. Call 14.00 Uhr - Züblin Ergebnis H1 Conf Call 09.30 Uhr - Dätwyler: Capital Markets Day Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2023 (nachbörslich) Dienstag: - Alcon: Ergebnis Q3 (nachbörslich) - Montana Aerospace: Ergebnis Q3 - On Holding AG: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q3 (Montag) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2023 (Dienstag) - Rede SNB-Präsident Thomas Jordan, SNB-FRB-BIS (Dienstag) Ausland: - Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/23 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.11.2023 Übernahmeangebote: - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf Weiteres ausgesetzt) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (bewilligt an aoGV, Vollzug bis Ende Jahr erw.) - Highlight E&E (Erster Handelstag neue Aktien 7.11.) - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9643 - USD/CHF: 0,9040 - Conf-Future: +19 BP auf 147,06 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,095 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,47 Prozent auf 10'645 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,70 Prozent auf 1'678 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,55 Prozent auf 13'972 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,81 Prozent auf 15'353 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,82 Prozent auf 7'114 Punkte

