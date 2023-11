STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Montag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine etwas festere Eröffnung zu. Die Abwärtstendenz von Ende der Vorwoche scheint damit zumindest im frühen Geschäft ein Ende zu finden. Die positiven Vorgaben aus den USA vom Freitag wirken leicht unterstützend, wobei insbesondere einige Techwerte von der am Freitag sehr starken Nasdaq Rückenwind erhalten. - SMI vorbörslich: +0,24 Prozent auf 10'580,64 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,15 Prozent auf 34'283 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +2,05 Prozent auf 13'798 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,05 Prozent auf 32'585 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Basilea erwirbt Breitspektrum-Antipilzmittel Fosmanogepix Meilensteinzahlungen von bis zu 110 Mio USD möglich leistet Abschlagszahlung von 37 Mio USD an Amplyx passt nach angekündigter Transaktion Ziele 2023 an 2023: Betriebsgewinn von 11-15 Mio Fr. erwartet (Bisher: 50-55 Mio) Konzerngewinn von 2-6 Mio Fr. erwartet (Bisher: 41-46 Mio) - Schaffner: TE Connectivity hält nach Kaufangebot 89,1 Prozent der Schaffner-Aktien Alle behördlichen Genehmigungen liegen vor - Montana Aerospace: Neuer Konsortialkredit über 450 Mio Euro unterzeichnet - Orascom DH: Ägyptische Tochter steigert Umsatz nach 9M um 55 Prozent - Phoenix Mecano: Zweiter Teil des Aktienrückkaufprogramms startet am 15.11.23 - VT5: Veraison für Zusammenschluss von VT5 mit R&S Group NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Elektronikkette Fust strukturiert sich um - Keine Entlassungen - Migros stimmt Verkleinerung der Verwaltung doch noch zu PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: The Goldman Sachs Group, Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Avolta: Norges Bank meldet Anteil von 3,21 Prozent - Highlight Event: Hans Peter Tobler meldet Anteil von 4,86 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 10,13 Prozent/1,05 Prozent - Von Roll: Susanne Klatten/Von Roll Holding AG melden Anteil von 96,82 Prozent PRESSE MONTAG - NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2023 (nachbörslich) Dienstag: - Montana Aerospace: Ergebnis Q3 - Alcon: Ergebnis Q3 (nachbörslich USA) Mittwoch: - SoftwareONE: Update Q3 (Audio Webcast 09.00 Uhr) - Ypsomed: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr, online) - Alcon: Conf. Call zu Q3 (14.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q3 (08.30 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2023 (Dienstag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Oktober (Mittwoch) Ausland: - keine SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.11.2023 Übernahmeangebote: - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (Nachfrist 17.11-30.11.) - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (Nachfrist bis 16.11.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf Weiteres ausgesetzt) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (bewilligt an aoGV, Vollzug bis Ende Jahr erw.) - Highlight E&E (Erster Handelstag neue Aktien 7.11.) - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9643 - USD/CHF: 0,9018 - Conf-Future: -72 BP auf 146,34 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,15 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,84 Prozent auf 10'555 Punkte - SLI (Freitag): -0,98 Prozent auf 1'662 Punkte - SPI (Freitag): -0,80 Prozent auf 13'861 Punkte - Dax (Freitag): -0,77 Prozent auf 15'234 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,15 Prozent auf 7'045 Punkte

awp-robot/sw/kw