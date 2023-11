STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Freitag laut vorbörslichen Indikationen auf einen freundlichen Wochenausklang zu. Wie stark die Gewinne ausfallen, dürfte einmal mehr davon abhängen, wie stark die Anschlusskäufe ausfallen, heisst es am Markt. Die Freude auf ein Weihnachtsrally habe am Vortag nach enttäuschenden US-Unternehmensergebnissen zwar einen Dämpfer erhalten. - SMI vorbörslich: +0,24 Prozent auf 10'668,27 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,13 Prozent auf 34'945 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,07 Prozent auf 14'114 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,48 Prozent auf 33'585 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär: Verkaufsabschluss von Kairos im Frühling 2024 geplant Verkauf ohne wesentlichen Einfluss auf Gewinnzahlen verkauft Kairos für 20-25 Millionen Euro an Anima - Sonova sieht Gilbert Achermann für Verwaltungsratspräsidium per 2025 vor - Zurich ernennt Bruno Scaroni zum Länderchef Italien - AMS Osram: Preisfestsetzung f. aufgest. Angebot vorrangiger Bonds 1 Mrd Euro vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Klingelnberg H1: Umsatz 105,4 Mio EUR (VJ 138,3 Mio) EBIT 4,7 Mio EUR (VJ 4,4 Mio) Reinergebnis +1,1 Mio EUR (VJ -1,5 Mio) 2023/24: Weiter Umsatz auf VJ-Niveau erwartet Haben extrem hohen Auftragsbestand, daher positiv für Zukunft Weiter Steigerung der EBIT-Marge erwartet - Burkhalter: Bereichsleiter und früherer Poenina-CEO Ch. Arnold tritt zurück - BVZ Holding: Egon Gsponer wird Anfang Oktober 2024 neuer CEO - Datacolor 2022/23: Keine Dividende vorgesehen (VJ 20 Fr.) - Von Roll: Übernahme: Altana hält neu 98,5 Prozent - Highlight-Gruppe nach neun Monaten mit weniger Umsatz und roten Zahlen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Edmond de Rothschild schliesst Partnerschaft mit Bank in Vietnam PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: GB: Detailhandelsumsatz Oktober -0,3 Prozent GG Vormonat (Prognose +0,4) Detailhandelsumsatz Oktober -2,7 Prozent GG Vorjahr (Prognose -1,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: The Goldman Sachs Group, Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Avolta: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Barry Callebaut: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Interroll: Ernst Göhner Stiftung meldet Anteil von 3 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 5,05 Prozent - Zurich Insurance: Capital Group meldet Anteil von 4,98 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Klingelnberg: Conf Call Ergebnis H1 (11.00 Uhr) Montag: - Julius Bär: Interim Statement 10 Monate Dienstag: - Sonova: Ergebnis H1 - Swiss Re: Global Economic & Insurance Market Outlook 2024/25, (11.00 Uhr GMT) - U-blox: Capital Markets Day (14.00 - 17.00 Uhr), Horgen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion im Q3 (08.30 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2023 (Dienstag) Ausland:: - ZO: EZB Leistungsbilanz 9/23 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 10/23 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 10/23 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.11.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (Nachfrist 17.11-30.11.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf weiteres ausgesetzt) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - One Swiss Bank (geplant) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (bewilligt an aoGV, Vollzug bis Ende Jahr erw.) - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 20.11: - Oneswissbank (0,23 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9639 - USD/CHF: 0,8891 - Conf-Future: +101 BP auf 148,67 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,985 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,61 Prozent auf 10'643 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,56 Prozent auf 1'690 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,58 Prozent auf 14'014 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,24 Prozent auf 15'787 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,24 Prozent auf 7'168 Punkte

awp-robot/sw/kw