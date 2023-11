STIMMUNG - Zum Start in die neue Woche dürften es die Investoren erst einmal ruhig angehen lassen. Nachdem der Leitindex SMI die Vorwoche mit einem klaren Plus von 1,7 Prozent beendet hatte, deuten die aktuellen vorbörslichen Indikationen auf eine knapp tiefere Eröffnung hin. Die Vorgaben sind dabei eher uneinheitlich. - SMI vorbörslich: -0,14 Prozent auf 10'722,34 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,01 Prozent auf 34'947 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,08 Prozent auf 14'125 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,59 Prozent auf 33'388 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär 10 Mte: Kundenvermögen (AuM) 435 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 436 Mrd) Bruttomarge «über 89 BP» (AWP-Konsens: 92,5 BP) Adj. Cost/Income-Ratio «nahe bei 68 Prozent» (AWP-Konsens: 65,8 Prozent) CET1-Kapitalquote 16,1 Prozent (Ende 2022: 14,0 Prozent) Wertberichtigungen in Höhe von 82 Mio. Fr. per 19. Nov. Bruttomarge Juli bis Oktober 83 BP 2023: Konzerngewinn nicht auf Niveau von 2022 erwartet vorbörsliche Indikation -3,4 Prozent - Novartis kündigt für Fachkongresse wichtige Daten zu Medikamenten an - Roche lanciert neues PCR-Testsystem und bringt damit Molekulardiagnostik voran - AMS Osram veröffentlicht Details zu Bezugsrechtsemission - Bezugspreis von 1,07 Fr.; 4 Bezugsrechte für 11 angebotene Aktien - Bezugsrechtemission läuft vom 22. November bis 6. Dezember vorbörsliche Indikation -3,2 Prozent - Basilea: Gute Cresemba-Umsätze in Asien lösen Meilensteinzahlung aus vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - Calida verkauft Erlich-Textil an Management - Edisun Power stockt Obligationenanleihe auf 25 Mio Fr. auf - Sensirion: Berufungsgericht setzt Urteil in Patentklage vorläufig aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Erzeugerpreise Okt -0,1 Prozent gg Vormonat (Prognose 0,0) Erzeugerpreise Okt -11,0 Prozent gg Vorjahr (Prognose -11,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von <3 Prozent - Avolta: Norges Bank meldet Anteil von 3,12 Prozent - Interroll: Ingo Specht meldet Anteil von 4,93 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 4,92 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Dienstag: - Sonova: Ergebnis H1 - U-blox: Capital Markets Day (14.00 - 17.00 Uhr), Horgen Mittwoch: - SIG Group: 2023 Capital Markets Day (08.30 - 16.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2023 (Dienstag) Ausland: - USA Frühindikator 10/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.11.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (Nachfrist 17.11-30.11.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf weiteres ausgesetzt) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - One Swiss Bank (geplant) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (bewilligt an aoGV, Vollzug bis Ende Jahr erw.) - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Oneswissbank (0,23 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9655 - USD/CHF: 0,8843 - Conf-Future: -7 BP auf 148,60 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,934 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,89 Prozent auf 10'737 Punkte - SLI (Freitag): +0,84 Prozent auf 1'704 Punkte - SPI (Freitag): +0,79 Prozent auf 14'124 Punkte - Dax (Freitag): +0,84 Prozent auf 15'919 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,34 Prozent auf 7'234 Punkte

awp-robot/sw/ra