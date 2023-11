- SMI vorbörslich: -0,04 Prozent auf 10'847,79 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): xx Prozent auf xx Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): xx Prozent auf xx Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,52 Prozent auf 33'626 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Forbo: Peter Altorfer steht nicht zur Wiederwahl in den VR Jörg Kampmeyer und Bernhard Merki neu zur Wahl in den VR vorschlagen - Talenthouse bekommt Aufschub für Entscheid zur Dekotierung - Wisekey ernennt Philippe Monnier zum neuen Verwaltungsrat - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Salt 9 Mte: Umsatz 819,0 Mio Fr. (+3,0 Prozent) EBITDA 427,1 Mio Fr. (+4,7 Prozent) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: BIP Q3 -0,1 Prozent GG VORQUARTAL (PROGNOSE -0,1) - 2. SCHÄTZUNG - JAPAN OCT CORE CPI +2.9 Prozent Y/Y; SEPT +2.8 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: 1832 Asset Management L.P. meldet Anteil von 4,88 Prozent - Crealogix: David Moreno meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,01 Prozent - Molecular Part.: Oleg Nodelman meldet Anteil von <3 Prozent; Mark N. Lampert 24,13 Prozent - Oneswissbank: HPF Holding de Participations meldet Anteil von 65,7 Prozent/2 Prozent - Skan: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von 3,6471 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Aryzta: Umsatz August - Oktober 2023 - Varia US: Ergebnis Q3 Dienstag: - Dottikon ES: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer im Q3 (8.30 Uhr) Parahotellerie im Q3 (8.30 Uhr) Ausland: - DE: ifo-Geschäftsklima 11/23 (10:00) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/23 (1. Veröff., 15:45) SONSTIGES - US: Aktien-Handel bis 19.00 Uhr Anleihen-Handel bis 20.00 Uhr - Nächster Eurex-Verfall: 15.12.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (Nachfrist 17.11-30.11.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidierung) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf weiteres ausgesetzt) - One Swiss Bank (beschlossen, frühestens am Ende Q1 2024) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (Bezugsrechtshandel 22. November bis 6. Dezember) - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9642 - USD/CHF: 0,8840 - Conf-Future: -20 BP auf 148,83 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,922 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,18 Prozent auf 10'852 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,08 Prozent auf 1'716 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,12 Prozent auf 14'229 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,23 Prozent auf 15'995 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,67 Prozent auf 7'278 Punkte

