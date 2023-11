- SMI vorbörslich: +0,04 Prozent auf 10'764,77 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,24 Prozent auf 35'417 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,29 Prozent auf 14'282 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,26 Prozent auf 33'321 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel übernimmt kanadischen Zollagenten Farrow - Richemont äussert sich zu Bericht über mögliches Going Private von Farfetch - Addex Q3: Liquide Mittel 4,8 Mio Fr. (Ende Q2: 7,2 Mio) Q3: Reinergebnis -2,6 Mio Fr. (Q2 -2,7 Mio) - BLKB: Bankrat Stephan Naef tritt per 30. Juni 2024 von seinem Amt zurück - Kuros Biosciences erhält FDA-Zulassung für MagnetOs in Wirbelsäulenkäfigen - Spexis: Weiterhin in Verhandlung mit Sprim um Restrukturierung der Schulden - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Sunrise plant Erhöhung der 5G-Bandbreite um 50 Prozent ab Mitte 2025 - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Benjamin Leslie Levine meldet Anteil von 0,19 Prozent/8,815 Prozent - Kinarus: Ulrike Bausch meldet Anteil von <3 Prozent - Montana Aerospace: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von 5,4 Prozent - PRESSE MITTWOCH - Novartis trotz FDA-Untersuch zu CAR-T von Kymriah überzeugt (Reuters) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Roche: IR Digitalization Day (13.30 - 15.30 Uhr) - Addex: Conf. Call Ergebnis Q3 (16.00 Uhr) - Starrag: aoGV zu Fusion mit Tornos Donnerstag: - ABB: Capital Markets Day 2023 (08.00 - 13.30 Uhr) - TX Group: Strategy Day (14.30 - 16.00 Uhr) - Tornos: aoGV zu Fusion mit Starrag Freitag: - Swiss Re: Investors' Day 2023 (10.30 - 15.30 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index (10.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Oktober (Donnerstag) - KOF Konjunkturbarometer November (Donnerstag) - Seco: BIP Q3 2023 (Freitag) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Freitag) - BFS: Dienstleistungsumsätze im September 2023 (Freitag) Ausland: - ZO: Verbrauchervertrauen 11/23 (endgültig; 11.00 Uhr) Wirtschaftsvertrauen 11/23 (11.00 Uhr) Industrievertrauen 11/23 (11.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 10/23 (vorläufig; 14.30 Uhr) BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) Privater Konsum Q3/23 (2. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.12.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (Nachfrist 17.11-30.11.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidierung) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf weiteres ausgesetzt) - One Swiss Bank (beschlossen, frühestens am Ende Q1 2024) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (Bezugsrechtshandel 22. November bis 6. Dezember) - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9642 - USD/CHF: 0,8772 - Conf-Future: +86 BP auf 149,60 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,911 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,56 Prozent auf 10'760 Punkte - SLI (Dienstag): -0,70 Prozent auf 1'699 Punkte - SPI (Dienstag): -0,60 Prozent auf 14'106 Punkte - Dax (Dienstag): +0,16 Prozent auf 15'993 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,59 Prozent auf 7'250 Punkte

