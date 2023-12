- SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 10'973,61 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,11 Prozent auf 36'204 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,84 Prozent auf 14'185 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,37 Prozent auf 32'776 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche gibt positive Phase-III-Ergebnisse für Inavolisib bekannt Inavolisib-Kombination wirksam bei bestimmter Form von Brustkrebs Inavolisib-Kombination verlängert progressionsfreies Überleben klar vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - Dormakaba: Till Reuter zum neuen CEO ernannt Jim-Heng Lee verlässt Unternehmen COO Alex Housten verlässt Unternehmen; Nachfolger wird gesucht bestätigt Ziele für 2023/24 - Oerlikon bündelt Additive Manufacturing in den USA F&E-Standort in Garching wird mit Fokus fortgeführt Standorte Barleben und Shanghai werden geschlossen Rund 120 Stellen in Barleben betroffen, «nur wenige» in Shanghai - R&S Group gibt kurz vor Börsengang Update zum Geschäftsgang Kotierung an SIX weiterhin für den 13.12. geplant VT5 erwägt Abschluss neuer Kreditvereinbarung von bis zu 40 Mio Fr 2023: Umsatz über 200 Mio Fr. erwartet - EBIT-Marge von rund 18 Prozent Auftragsbestand von rund 200 Mio Fr. per Ende November - Baloise verkauft ihre Beteiligung an Haakon an Howden - Basler KB ernennt Regula Berger zur stellvertretenden Konzernchefin - Relief Therapeutics will sich künftig auf F&E konzentrieren - Rieter eröffnet Servicestation in Usbekistan - Spexis erhält formelle Genehmigung für Nachlassstundung - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Pictet legt US-Steuerstreit mit Zahlung von 122,9 Mio US-Dollar bei PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Mehrere Beteiligungsveränderungen - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 15,034 Prozent/6,309 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von 3 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von 3,04 Prozent - VT5: Veraison SICAV-Eng. Fund meldet Anteil v. 3,33 Prozent; Point Break Cap. v. 8,5 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - BKW: MK zur ganzheitlichen Solaroffensive (10.00 Uhr) Mittwoch: - Schaffner: Ergebnis 2022/23 - Arbonia: Investorentag, Prüm/DE - GV: Barry Callebaut Donnerstag: - Logitech: Vorstellung neue CEO (11 Uhr) - ao. GV: Schaffner nach Übernahme durch TE Connectivity - GV: Datacolor WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison 2023 (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten November 2023 (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven November 2023 (Donnerstag) Ausland: - DE: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23 (endgültig) (09.55 Uhr) - ZO: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23 (endgültig) (10.00 Uhr) EZB, Erwartung Verbraucherpreise 10/23 (10.00 Uhr) Erzeugerpreise 10/23 (11.00 Uhr) - US: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23 (endgültig) (15.45 Uhr) ISM-Index 11/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.12.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (Nachfrist 17.11-30.11.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidierung) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf weiteres ausgesetzt) - One Swiss Bank (beschlossen, frühestens am Ende Q1 2024) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (per 8.12.2023) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (Bezugsrechtshandel 22. November bis 6. Dezember) - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9448 - USD/CHF: 0,8729 - Conf-Future: +96 BP auf 151,60 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,716 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,60 Prozent auf 10'952 Punkte - SLI (Montag): +0,04 Prozent auf 1'721 Punkte - SPI (Montag): +0,34 Prozent auf 14'310 Punkte - Dax (Montag): +0,04 Prozent auf 16'405 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,30 Prozent auf 7'333 Punkte

