- SMI vorbörslich: +0,27 Prozent auf 10'994,28 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,22 Prozent auf 36'125 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,31 Prozent auf 14'230 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +2,04 Prozent auf 33'446 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält von FDA Zulassung für Fabhalta (Iptacopan) gegen PNH - Arbonia bestätigt Mittelfristziele - Mittelfristig zuversichtlich wegen hoher Nachfrage nach Wohnraum 2023: Auftragseingang bei Climate seit Sommer erfreulicher Climate mit Umsatzrückgang von rund 10 Prozent, EBITDA-Marge auf VJ Türen mit hohem einstelligen Umsatzrückgang Negatives org. Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich Bei Türen positiver Auftragseingang gg VJ in letzten Monaten Bei Türen zuletzt wieder zweistellige EBITDA-Margen erzielt - Arundel: Einigung mit Gläubiger Green Street Global Investments Plant Kapitalerhöhung zur Umwandlung von Schulden in Eigenkapital 3 Mio Aktien zum Nennwert von 1 Fr. je Aktie werden ausgegeben - Ascom senkt Umsatzprognose und kündigt CFO-Wechsel an 2023: Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich zu kWk erwartet Zweistellige EBITDA-Marge erwartet Projektverzögerungen belasten Umsetzung des Auftragsbestands CFO-Wechsel im März 2024 - Clariant beendet defizitäres Sunliquid-Abenteuer Schliesst Sunliquid-Bioethanol-Anlage in Rumänien Wertminderungen auf Vermögenswerte von rund 110 Mio Fr. Rückstellungen von rund 60 - 90 Mio Fr. im vierten Quartal 2023 Erwarteter Cash Impact von 110 - 140 Mio Franken im Jahr 2024 2023: EBITDA neu von 570-600 Mio Fr. erwartet (bisher 650-700 Mio) vorbörsliche Indikation -0,9 Prozent - Pierer: Fokussierung auf Kernmarken KTM, GASGAS, Husqvarna sowie MVAgusta Abgabe der Marken Raymon, FELT sowie des Non-E-Fahrradbereiches Teilverlagerung Produktion, F&E zu CFMOTO (China), Bajaj (Indien) 2024 Abbau von bis zu 300 Mitarbeitern an österreichischen Standorten 2023: Umsatzwachstum von 7-9 Prozent bei einer EBIT-Marge von 5-7 Prozent erwartet 2024: Nahezu gleichbleibender Umsatz und EBIT-Marge von 5-7 Prozent erwartet Kostenreduktionsmassnahmen im zweistelligen Millionenbereich - Aryzta-Werke in Deutschland im Tarifstreit von Warnstreik lahmgelegt - Cosmo bestätigt vollständige Rückzahlung von 175 Mio EUR Wandelanleihe - DKSH rüstet Labor in China auf - One Swiss Bank: Dekotierung erfolgt per 7. März 2024 - Schaffner: TE Connectivity hält gem. def. Endergebnis 98,7 Prozent der Aktien - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent; Blackrock 6,81 Prozent - Bachem: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Invesco Ltd. meldet Anteil von <3 Prozent - Schaffner: Marc Buhofer meldet Anteil von <3 Prozent - Schaffner: TE Connectivity hält definitiv knapp 99 Prozent - Villars: LLB Swiss Investment AG meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Arbonia: Investorentag, Prüm/DE - GV: Barry Callebaut Donnerstag: - ao. GV: Schaffner nach Übernahme durch TE Connectivity - GV: Datacolor Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten November 2023 (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven November 2023 (Donnerstag) Ausland: - EU: Einzelhandelsumsatz Oktober 2023 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigungsänderung November 2023 (14.15 Uhr) Handelsbilanz Oktober 2023 (14.30 Uhr) Produktivität ex Agrar Q3 2023; final (14.30 Uhr) EIA-Ölbericht; Woche (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.12.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (Nachfrist 17.11-30.11.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidierung) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf weiteres ausgesetzt) - One Swiss Bank (7.3.2024) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (8.12.2023) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (Bezugsrechtshandel 22. November bis HEUTE) - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9437 - USD/CHF: 0,8749 - Conf-Future: +80 BP auf 152,40 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,686 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,11 Prozent auf 10'965 Punkte - SLI (Dienstag): +0,23 Prozent auf 1'725 Punkte - SPI (Dienstag): +0,19 Prozent auf 14'337 Punkte - Dax (Dienstag): +0,78 Prozent auf 16'533 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,56 Prozent auf 7'387 Punkte

awp-robot/sw/uh