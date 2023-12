- SMI vorbörslich: +0,21 Prozent auf 10'990,94 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,17 Prozent auf 36'117 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,37 Prozent auf 14'340 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,68 Prozent auf 32'308 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adval Tech beruft Cordula Hofmann und Jean Bäbler in Konzernleitung - Datacolor: GV heisst Dekotierung und Verzicht auf Dividende gut - DKSH erhält Auftrag von Kokosnuss-Spezialisten in Malaysia - Schaffner-Aktionäre heissen alle Anträge gut: Ja zur Dekotierung mit 99 Prozent - Starrag und Tornos haben Fusion zur StarragTornos Holding vollzogen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX gibt Pläne zur Änderungen der Regeln für Schweizer Aktienindizes auf PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Konsumentenpreise HVPI Nov -0,7 Prozent gg VM (Prog -0,7) - 2. Schätzung Konsumentenpreise HVPI Nov +2,3 Prozent gg VJ (Prog +2,3) - 2. Schätzung Konsumentenpreise Nov -0,4 Prozent gg VM (Prog -0,4) - 2. Schätzung Konsumentenpreise Nov +3,2 Prozent gg VJ (Prog +3,2) - 2. Schätzung - JP: Q3 GDP rev -0,7 Prozent q/q; prelim -0,5 Prozent; median -0,5 Prozent Oct household spending -2,5 Prozent y/y; Sept -2,8 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Franklin Resources, Inc. meldet Anteil von 3,96 Prozent - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 6,55 Prozent - Avolta: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Bachem: Blackrock meldet Anteil von 2,9 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von 2,99 Prozent - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von 8,11 Prozent - Phoenix Mecano: Fund Partner Solutions SA meldet Anteil von 4,66 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - VT5: aoGV zu R&S-Transaktion, Zürich Dienstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2023 (17.40 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.12.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidierung) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf weiteres ausgesetzt) - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (per HEUTE) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9440 - USD/CHF: 0,8755 - Conf-Future: +40 BP auf 150,64 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,695 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,30 Prozent auf 10'968 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,25 Prozent auf 1'731 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,31 Prozent auf 14'329 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,16 Prozent auf 16'629 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,56 Prozent auf 7'429 Punkte

