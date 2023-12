- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 11'140,86 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,43 Prozent auf 36'405 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,20 Prozent auf 14'432 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,16 Prozent auf 32'844 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Baloise nominiert Ex-Swiss-Re-Manager Guido Fürer für Verwaltungsrat Hugo Lasat tritt an nächster GV zurück - VT5-Aktionäre segnen die geplante Börsenkotierung von R&S ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Selecta soll angeblich verkauft werden PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: Arbeitslosenquote Okt 4,2 Prozent (Prognose 4,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select: Trinsic AG meldet Anteil von 27,19 Prozent - AMS Osram: Israel Englander meldet Anteil von 3,2 Prozent/5,8 Prozent;Swisscanto von 3,2099 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 15,285 Prozent/7,091 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2023 (nachbörslich) Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ergebnis Mittwoch) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2023 (Donnerstag) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - DE: Grosshandelspreise 11/23 (08.00 Uhr) ZEW-Konjunkturerwartungen 12/23 (11.00 Uhr) - GB: Arbeitslosenzahlen 11/23 - US: Verbraucherpreise 11/23 (14.30 Uhr) Realeinkommen 11/23 (14.30 Uhr) SONSTIGES - EFV/SNB: Bund stockt Anleihe 1,25 Prozent/2043 auf - Nächster Eurex-Verfall: 15.12.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - IGEA Pharma (Entscheid bis auf weiteres ausgesetzt) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres ausgesetzt) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.09 Uhr) - EUR/CHF: 0,9445 - USD/CHF: 0,8762 - Conf-Future: +43 BP auf 149,78 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,743 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,53 Prozent auf 11'130 Punkte - SLI (Montag): +0,55 Prozent auf 1'758 Punkte - SPI (Montag): +0,41 Prozent auf 14'528 Punkte - Dax (Montag): +0,21 Prozent auf 16'794 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,66 Prozent auf 7'552 Punkte

