STIMMUNG - Der Schweizer Aktenmarkt dürfte am Dienstag zunächst nach einer klaren Richtung suchen. Darauf deuten die kaum veränderten vorbörslichen Indikationen hin. Die Vorgaben aus Übersee werden von Händlern als grundsätzlich leicht stützend gewertet. - SMI vorbörslich: +0,06 Prozent auf 11'162,54 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,00 Prozent auf 37'306 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,61 Prozent auf 14'905 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,41 Prozent auf 33'219 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont: Wegen Ende von Farfetch-Deal reevaluieren wir YNAP-Optionen steigt nach Farfetch-Verkauf aus YNAP-Deal aus (HEADLINE) vorbörsliche Indikation -0,5 Prozent - UBS: Cevian Capital erwirbt 1,3 Prozent der Aktien Cevian: Sehen signifikantes Wertpotential bei UBS Wenn Bewertungslücke zu MS geschlossen wird, ist UBS-Aktie 50 Fr wert vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Kühne+Nagel geht Partnerschaft mit MHI RJ Aviation ein - Sika nimmt in Kirchberg neue Produktionsanlagen in Betrieb - Swiss Re: Moody's bestätigt Rating «Aa3» mit Ausblick «stabil» - Swisscom ernennt neue Chefin für Unternehmenskommunikation - Aryzta baut neue Anlage in Australien für 40 Millionen Euro bekräftigt Wachstums- und Finanzziele - DKSH erhält Auftrag von Johnson Matthey in Thailand - GF schlägt frühere Uponor-Präsidentin Annika Paasikivi zur Wahl in den VR vor - Igea Pharma scheitert mit Beschwerde - Aktie wird dekotiert - Leonteq beteiligt sich mit 10 Prozent an BX Swiss - BVGR: Klage im Namensstreit um TX Group abgewiesen - Von Roll wird dekotiert - Zeitpunkt noch unklar NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo verkauft drei Windparks in Frankreich PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte November real +1,8 Prozent, nominal -0,5 Prozent (zum VM, saisonber.) BAZG: Handelsbilanzüberschuss November bei 2,0 Mrd Fr. (saisonber.) BAZG: Importe November real +1,7 Prozent, nominal +7,2 Prozent (zum VM, saisonber.) BAZG: Uhrenexporte November unbereinigt 2,50 Mrd. Fr. (nom. +3,1 Prozent gg VJ) - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex meldet Eigenanteil von 33,04 Prozent/49,87 Prozent - AMS Osram: Bank of America Corporation meldet Anteil von <3 Prozent; UBS Group AG <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 14,177 Prozent/5,981 Prozent - Fundamenta: Bernische Lehrerversicherungskasse meldet Anteil von 4,985 Prozent - Klingelnberg: Jan Klingelnberg meldet Anteil von 48,58 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Addex: aoGV zu Kapitalband etc. (11.00 Uhr), Genf Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag - Evolva: aoGV (Auflösung Gesellschaft; 9.00 Uhr), Basel WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Baupreisindex im Oktober (08.30 Uhr) - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (Mittwoch) Ausland: - US: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 11/23 (14.30 Uhr) - ZO: Verbraucherpreise 11/23 (endgültig) (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - IGEA Pharma (per 20.12) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9471 - USD/CHF: 0,8663 - Conf-Future: -29 BP auf 151,00 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,579 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,32 Prozent auf 11'156 Punkte - SLI (Montag): -0,59 Prozent auf 1'782 Punkte - SPI (Montag): -0,38 Prozent auf 14'601 Punkte - Dax (Montag): -0,60 Prozent auf 16'651 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,09 Prozent auf 7'569 Punkte

