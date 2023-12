- SMI vorbörslich: +0,14 Prozent auf 11'161,82 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,68 Prozent auf 37'558 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,66 Prozent auf 15'003 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,37 Prozent auf 33'676 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Phoenix Mecano passt Guidance an - Gewinnprognose eine Spur vorsichtiger «Gewinnsteigerung vor Sondereffekten um die 10 Prozentmarke» Inkl. Sondereffekte voraussichtlich deutlich 2-stelliges Gewinnwachstum Markante Abkühlung Industriekonjunktur in letzten Monaten Positiver Trend im Turnaround Sparte DOT setzt sich fort Start ins neues Jahr mit Netto-Cash-Position 2023 voraussichtlich erneut Rekordergebnis - Swiss Steel will Produktionsstätten in Frankreich verkaufen Möglicher Käufer ist Acciaierie Venete Abschluss der Transaktion im Frühjahr 2024 erwartet - Talenthouse: Sistierung des Beschwerdeverfahrens zur Dekotierung Handel ab 28.12. nach Börsenschluss bis auf Weiteres eingestellt - Xlife Sciences: Kooperation mit Quant Biomarkers ebnet Weg für nächste erfolgreiche Auslizenzierung - Addex-Aktionäre stimmen an ausserordentlicher GV allen Anträgen zu - Basilea zahlt Darlehen von Athyrium Capital schneller zurück - EPH kauft Hotel in Vevey NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - ZKB schafft Jahresgebühren für Privatkonto und Debitkarte ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Erzeugerpreise November -7,9 Prozent gg VJ (Prog -7,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Avolta: Norges Bank meldet Anteil von 3,11 Prozent - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von 8,38 Prozent - R&S: Gruppe Veraison/Gründer melden Anteil von 13,63 Prozent; Lock-up-Gruppe 3,67 Prozent - Schweiter: 1832 Asset Management L.P. meldet Anteil von 12,46 Prozent PRESSE MITTWOCH - UBS will italienisches Ramsch-Portfolio loswerden (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag - Evolva: aoGV (Auflösung Gesellschaft, 09.00 Uhr) Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (09.00 Uhr) Ausland: - ZO: EZB Leistungsbilanz 10/23 (10.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 12/23 (vorläufig) (16.00 Uhr) - US: Leistungsbilanz Q3/23 (14.30 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 11/23 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 12/23 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie Dekotierungen (angekündigt): - IGEA Pharma (per 20.12) - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9430 - USD/CHF: 0,8607 - Conf-Future: Kein Abschluss am Dienstag - SNB: Kassazinssatz 0,606 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,08 Prozent auf 11'146 Punkte - SLI (Dienstag): +0,04 Prozent auf 1'783 Punkte - SPI (Dienstag): -0,15 Prozent auf 14'579 Punkte - Dax (Dienstag): +0,56 Prozent auf 16'744 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,29 Prozent auf 7'575 Punkte

awp-robot/sw/