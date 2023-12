STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich gemäss vorbörslichen Indikationen eine minimal tiefere Eröffnung ab. Händler erwarteten am letzten Handelstag vor der Weihnachtspause aber keine grösseren Aktivitäten mehr. Zwar seien die Vorgaben aus den USA positiv, aber dass dies die Investoren nochmals in Scharen auf den Platz bewegt, sei doch eher Wunschdenken, meint ein Händler. "Für die meisten ist das Jahr doch gelaufen." - SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 11'122,04 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,87 Prozent auf 37'404 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,26 Prozent auf 14'964 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,09 Prozent auf 33'169 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Leclanché: Börsenaufsicht SER schliesst Untersuchung ab erhält Busse über 15'000 Franken VRP Alexander Rhea tritt zurück - bleibt aber im VR Bernard Pons tritt per 31. Dezember 2023 aus Verwaltungsrat zurück beruft ausserordentliche Generalversammlung für 12. Januar ein - Also kauft in der Tschechischen Republik und der Slowakei zu - Evolva-Aktionäre segnen Verkauf an Lallemand Inc. ab - Xlife Sciences AG erreicht Meilenstein in Entwicklung von Radiodiagnostika NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Finma wegen Signa-Kollaps in «intensivem Kontakt» mit Finanzunternehmen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: JP: MNI JAPAN NOV CORE CPI +2.5 Prozent Y/Y; OCT +2.9 Prozent GB: BIP Q3 -0,1 Prozent GG VQ (Prognose 0,0) - 2. SCHÄTZUNG Einzelhandelsumsatz NOV +1,3 Prozent GG Vormonat (Prognose +0,4) Einzelhandelsumsatz NOV +0,1 Prozent GG Vorjahr (Prognose -1,3) DE: Einfuhrpreise NOV -9,0 Prozent GG Vorjahr (Prognose -9,3) Einfuhrpreise NOV -0,1 Prozent GG Vormonat (Prognose -0,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Mehrere Beteiligungsveränderungen - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Ascom: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von 3,0793 Prozent - DocMorris: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3 Prozent - Jungfraubahn meldet Eigenanteil von 4,25 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: Swisscanto meldet Anteil von 3,5443 Prozent - Schaffner: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Sika: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine vorhanden Mittwoch: - Keine Termine vorhanden Donnerstag: - Keine Termine vorhanden WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Dezember (Mittwoch) Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 12/23 (08.45 Uhr) Erzeugerpreise 11/23 (08.45 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 11/23 (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 11/23 (14.30 Uhr) Verkauf neuer Häuser 11/23 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9423 - USD/CHF: 0,8570 - Conf-Future: -35 BP auf 150,43 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,62 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,11 Prozent auf 11'133 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,26 Prozent auf 1'778 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,15 Prozent auf 14'557 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,27 Prozent auf 16'687 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,04 Prozent auf 7'571 Punkte

awp-robot/sw/kw