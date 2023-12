STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit etwas höheren Kursen in die Sitzung starten. Die Vorgaben aus New York sind für den Start in die kurze Altjahreswoche wenig aussagekräftig, aber tendenziell freundlich. - SMI vorbörslich: +0,40 Prozent auf 11'198,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,43 Prozent auf 37'545,33 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,60 Prozent auf 16'878,46 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,13 Prozent auf 33'681 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Asmallworld kümmert sich um Resortentwicklung von Rosewood auf Antigua&Barbuda - Crealogix Q1: Reinverlust von -0,4 Mio Fr. (VJ +2,8 Mio) - Flughafen Zürich: Komitee reicht Stimmrechtsbeschwerde zum Pistenausbau ein Passagierzahlen höher als vor Corona-Pandemie - Kuros konzentriert sich auf MagnetOs - Fibrin-PTH kommt nicht in Phase III - Leclanché streicht in Business Update die Erreichung von Meilensteinen heraus. - Leonteq schliesst Aktienrückkaufprogramm ab - 439'855 Aktien zurückgekauft NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Swisscanto meldet Anteil von 4,9871 Prozent - Addex: New Enterprise Associates 15 L.P. meldet Anteil von 4,32 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: UBS Fund Management meldet Anteil von 11,7 Prozent PRESSE MITTWOCH - UBS hat nach CS-Übernahme in Branche 2023 die meisten Stellen abgebaut (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine vorhanden Donnerstag: - Keine Termine vorhanden Freitag: - Keine Termine vorhanden WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Dezember (10.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Dezember (Freitag) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q3 (Freitag) Ausland: - USA: Richmond Fed Herstellerindex 12/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9435 - USD/CHF: 0,8540 - Conf-Future: -16 BP auf 150,32 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,652 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,18 Prozent auf 11'153 Punkte - SLI (Freitag): +0,17 Prozent auf 1'781 Punkte - SPI (Freitag): +0,17 Prozent auf 14'581 Punkte - Dax (Freitag): +0,11 Prozent auf 16'706 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,19 Prozent auf 7'569 Punkte

awp-robot/sw/ra