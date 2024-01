- SMI vorbörslich: -0,47 Prozent auf 11'171,95 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,03 Prozent auf 37'440 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,56 Prozent auf 14'510 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,27 Prozent auf 33'377 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Basilea sieht sich mit Pipeline-Ausrichtung auf Kurs Cresemba mit 6-monatiger Verlängerung der Marktexklusivität in USA Cresemba «In-Market»-Umsätze per September 2023 um 22 Prozent über VJ Beginn von zwei Phase-3-Studien im Jahr 2024 erwartet vorbörsliche Indikation +2,5 Prozent - Ina Invest: Philipp Buhofer meldet Anteil von 11,07 Prozent, Norbert Ketterer <3 Prozent - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Evolva meldet Eigenanteil von 0,323 Prozent - Implenia: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,003 Prozent - Ina Invest: Philipp Buhofer meldet Anteil von 11,07 Prozent, Norbert Ketterer <3 Prozent - Kardex: Philipp Buhofer meldet Anteil von 22,118 Prozent; BURU Holding AG <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine Dienstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze November 2023 (Montag) Landesindex der Konsumentenpreise Dezember/Gesamtjahr 2023 (Montag) Dienstleistungsumsätze Oktober 2023 (Montag) - SNB: Ergebnis 2023 (Dienstag) - Devisenreserven Dezember 2023 (Dienstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember/Gesamtjahr 2023 (Dienstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 08.01: - Barry Callebaut (29,00 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9310 - USD/CHF: 0,8521 - Conf-Future: -182 BP auf 148,61 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,688 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,48 Prozent auf 11'224 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,48 Prozent auf 1'772 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,47 Prozent auf 14'639 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,48 Prozent auf 16'617 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,07 Prozent auf 7'451 Punkte

awp-robot/sw/uh