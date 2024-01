STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird am Montag nach vorbörslichen Indikationen wenig verändert erwartet. Die Vorgaben aus den USA seien wenig richtungsweisend, heisst es am Markt. Denn neue US-Daten hatten für Unsicherheit bezüglich des Zinspfads der US-Notenbank gesorgt. Allerdings hatte der hiesige Markt in der verkürzten ersten Januarwoche ein gewisses Eigenleben. So waren die defensiven Schwergewichte, um die die Anleger im Vorjahr einen Bogen gemacht hätten, gesucht. Dies könnte den Markt wiederum stützen, heisst es weiter. - SMI vorbörslich: +0,01 Prozent auf 11'187,25 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,07 Prozent auf 37'466 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,09 Prozent auf 14'524 Punkte - Nikkei 225 (Montag): geschlossen wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Gute Phase-III-Resultate für Scemblix Zulassungseinreichung für Scemblix in 2024 geplant - Swisscom gibt offenbar Geschäft mit Websites auf - Molecular Partners: Leukämie-Kandidat MP0533 mit akzeptablem Sicherheitsprofil schliesst Abkommen mit Oreno Med - SoftwareOne: Sind weiterhin in Gesprächen mit Bain Capital Information der Aktionäre über Stand bis Ende Monat geplant Rohit Nagarajan wird Chief Revenue Officer vorbörsliche Indikation +1,5 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Starbucks plant rund 30 neue Cafés in der Schweiz - DSM-Firmenich publiziert Rückkaufangebot für ausstehende DSM-Aktien PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie November +0,3 Prozent GG Vormonat (Prognose +1,1) Auftragseingang Industrie November -4,4 Prozent GG VORJAHR (Prognose -3,4) Handelsbilanzsaldo November 20,4 Mrd Euro (Prognose 18,0) Exporte November +3,7 Prozent GG Vormonat (Prognose +0,5) Importe November +1,9 Prozent GG Vormonat (Prognose +0,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Swisscanto meldet Anteil von 4,9987 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Flughafen Zürich-VRP: Circle ist ein Erfolgsmodell (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Sika: Umsatz 2023 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Ergebnis 2023 (Dienstag) Devisenreserven Dezember 2023 (Dienstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember/Gesamtjahr 2023 (Dienstag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ankündigung Dienstag/Ergebnis Mittwoch) Ausland: - EU: Sentix-Investorvertrauen 1/24 (10.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 11/23 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 12/23 (endgültig; 11.00 Uhr) - US: Konsumentenkredite 11/23 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Barry Callebaut (29,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9308 - USD/CHF: 0,8501 - Conf-Future: -32 BP auf 148,10 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,825 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,34 Prozent auf 11'186 Punkte - SLI (Freitag): -0,47 Prozent auf 1'764 Punkte - SPI (Freitag): -0,37 Prozent auf 14'584 Punkte - Dax (Freitag): -0,14 Prozent auf 16'594 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,12 Prozent auf 7'421 Punkte

awp-robot/sw/kw