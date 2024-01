STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte sich die freundliche Tendenz vom Wochenstart am Dienstag zunächst fortsetzen. Darauf deuten die leicht positiven vorbörslichen Indikationen hin. Die Vorgaben aus Übersee sprechen laut Händlern ebenfalls für einen guten Auftakt. - SMI vorbörslich: +0,23 Prozent auf 11'256,13 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,58 Prozent auf 37'683 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +2,20 Prozent auf 14'844 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,16 Prozent auf 33'763 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SNB 2023: Verlust von rund 3 Mrd Fr. (9 Mte: +1,7 Mrd) Erfolg auf Fremdwährungspositionen rund +4 Mrd Fr. Erfolg auf Goldbestand +1,7 Mrd Fr. Erfolg auf Frankenpositionen -8,5 Mrd. Fr Bilanzverlust (inkl. Zuweisung an Rückst.) rund 53 Mrd. Fr Jahresverlust und Ausschüttungsreserve verunmöglichen Gewinnausschüttung - Tecan 2023: Umsatz 1'074,4 Mio Fr. (VJ: 1'144,26 Mio) zugrunde liegendes Umsatzwachstum +6,3 Prozent in Lokalwährungen vorbörsliche Indikation -3,3 Prozent - Alpine Select 2023: Verlust von rund 140'000 Franken (VJ -30 Mio) erwartet - Baloise-Aktionär zCapital fordert Aufhebung von Stimmrechtsbeschränkung - Barry Callebaut: Moody's belässt Kreditrating auf 'Baa3' mit Ausblick 'stabil' NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote 2023 im Jahresmittel 2,0 Prozent nach 2,2 Prozent in 2022 Seco: Arbeitslosenquote Dezember 2,3 Prozent (VM 2,1 Prozent), saisonber. 2,2 Prozent (VM 2,1 Prozent) Ausland: - DE: Gesamtproduktion November -4,8 Prozent gg Vorjahr (Prognose -4,0) Gesamtproduktion November -0,7 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Fidelity Funds SICAV meldet Anteil von 4,96 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von 3,05 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von 3,12 Prozent PRESSE DIENSTAG - Novartis fortgeschritten bei Gesprächen zum Kauf von Cytokinetics (WSJ et al.) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - Sika: Umsatz 2023 Donnerstag: - Bossard: Umsatz 2023 - Titlisbahnen: Ergebnis 2022/23 - Partners Group: AuM 2023 inkl. Conf. Call (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Dezember 2023 (09.00 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ergebnis Mittwoch) Ausland: - EU: Arbeitslosenquote November 2023 (11.00 Uhr) - US: Handelsbilanz November 2023 (14.30 Uhr) Weltbank stellt globale Konjunkturprognose vor SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9286 - USD/CHF: 0,8479 - Conf-Future: +70 BP auf 148,80 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,812 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,40 Prozent auf 11'230 Punkte - SLI (Montag): +0,47 Prozent auf 1'772 Punkte - SPI (Montag): +0,41 Prozent auf 14'645 Punkte - Dax (Montag): +0,74 Prozent auf 16'716 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,01 Prozent auf 7'450 Punkte

awp-robot/sw/kw