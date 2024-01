- SMI vorbörslich: +0,36 Prozent auf 11'193,88 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,04 Prozent auf 37'711 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,00 Prozent auf 14'970 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,50 Prozent auf 35'577 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group 2023: AuM 146,9 Mrd USD (AWP-Konsens: 147,8 Mrd) Kapitalzusagen 18 Mrd USD (AWP-Konsens: 19,9 Mrd) 2024: Kapitalzusagen von 20 bis 25 Mrd USD erwartet CEO: Nachfrage nach unseren Angeboten ist intakt Starker struktureller Rückenwind für Privatmarktbranche vorbörsliche Indikation -3,1 Prozent - UBS: Dieter Wemmer tritt nicht mehr zur VR-Wahl an nominiert Gail Kelly für Verwaltungsrat - Aluflexpack sieht sich durch EU-Position zu Aluminium-Kaffeekapseln gestärkt - Santhera erhält nun auch in Grossbritannien Zulassung für Agamree - Schaffner: SER bewilligt Dekotierung - Zeitpunkt wird noch bestimmt - Swiss Steel sieht Finanzierung bis aus Weiteres gesichert - Talenthouse wird vom Handelsregisteramt Frist zur Behebung von Mängeln gesetzt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - US-Börsenaufsicht genehmigt Bitcoin-ETF - Kurs über 49 000 Dollar PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CN: Dec imports +0,2 Prozent y/y vs median +0,0 Prozent y/y: customs Dec exports +2,3 Prozent y/y vs median +1,6 Prozent y/y: customs Dec trade surplus +$75,34 bln; median +$76,20 bln Dec CPI +0,1 Prozent m/m vs -0,5 Prozent m/m Nov Dec CPI -0,3 Prozent y/y vs median -0,4 Prozent; Nov -0,5 Prozent y/y: NBS Dec PPI -0,3 Prozent m/m vs -0,3 Prozent m/m Nov Dec PPI -2,7 Prozent y/y vs median -3,0 Prozent; Nov -2,6 Prozent y/y: NBS - GB: BIP Nov +0,3 Prozent gg VM (Prog +0,2) Industrieproduktion Nov -0,1 Prozent gg Vorjahr (Prognose +0,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - CFT: Michael Leibowitz meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: Sculptor Capital LP meldet Anteil von <3 Prozent - PSP Swiss Property: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG/FREITAG - Novartis will Cytokinetics nicht mehr übernehmen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Leclanché: aoGV (VR-Wahl) Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2023 Dienstag: - DocMorris: Umsatz 2023 - Lindt&Sprüngli: Umsatz 2023 - Holcim: Kassationsgerichtshof urteilt im Syrien-Fall, Paris WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte November 2023 (Dienstag) Ausland: - FR: Konsumausgaben 11/23 (08.45 Uhr) Verbraucherpreise 12/23 (08.45 Uhr) - ES: Verbraucherpreise 12/23 (09.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 12/23 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9354 - USD/CHF: 0,8528 - Conf-Future: -13 BP auf 148,02 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,829 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,90 Prozent auf 11'154 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,68 Prozent auf 1'763 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,80 Prozent auf 14'535 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,86 Prozent auf 16'547 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,53 Prozent auf 7'388 Punkte

awp-robot/sw/tv