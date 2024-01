- SMI vorbörslich: +0,31 Prozent auf 11'182,79 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,25 Prozent auf 37'267 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,59 Prozent auf 14'856 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,03 Prozent auf 35'466 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont Q3: Umsatz 5593 Mio EUR (AWP-Konsens: 5531 Mio) Umsatz Schmuck 3952 Mio Euro (AWP-Konsens: 3903 Mio) Umsatz Uhren 939 Mio Euro (AWP-Konsens: 937 Mio) Org. Wachstum +8 Prozent (AWP-Konsens: 6,8 Prozent) Wachstum in meisten Geschäftsbereichen Jewellery Maisons erneut stärkstes Ergebnis erzielt Netto-Cash-Position weiter auf 6,8 Mrd. Euro verbessert Suchen weiter nach Optionen und Mitbesitzern für YNAP vorbörsliche Indikation +3,9 Prozent vorbörsliche Indikation Swatch +2,9 Prozent - Coltene 2023: Nettoumsatz 242,6 Mio Fr. (VJ 267,1 Mio) EBIT-Marge von rund 8 Prozent erw. (VJ 13,1 Prozent) 2024: Zuversichtlich für Geschäftsjahr - Galenica 2023: Umsatz 3746 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3755 Mio) Umsatz Logistics & IT 3077 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3079 Mio) Umsatz Products & Care 1636 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1673 Mio) Umsatz Corp.&Elimination 967 Mio Fr. (AWP-Konsens: -995 Mio) EBIT weiter auf etwa VJ-Niveau erwartet Dividende mindestens auf Vorjahreshöhe vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent - Avolta gründet Joint Venture mit Corporación America Airports - GAM schliesst Aktienrückkaufprogramm ab - Stadler verkauft drei weitere Schmalspur-Wasserstoffzüge nach Süditalien - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Armistice Capital Master Fund Ltd. meldet Anteil von 31,31 Prozent - Adecco: Franklin Resources, Inc. meldet Anteil von 3,83 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Richemont: Umsatz Q3 (Conf. Call 8.30 Uhr) Freitag: - BB Biotech: Portfolio per Ende 2023 - Hypi Lenzburg: Ergebnis 2023 (MK 08.45 Uhr) - SFS: Umsatz 2023 - Zehnder: Umsatz 2023 Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2023 (Freitag) Ausland: - ZO: Leistungsbilanz 11/23 (10.00 Uhr) - US: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 12/23 (14.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 1/24 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-HEUTE) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genann) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9425 - USD/CHF: 0,8644 - Conf-Future: -137 BP auf 148,13 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,834 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,72 Prozent auf 11'149 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,95 Prozent auf 1'753 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,71 Prozent auf 14'524 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,84 Prozent auf 16'432 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,25 Prozent auf 7'319 Punkte

awp-robot/sw/uh