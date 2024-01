- SMI vorbörslich: +0,24 Prozent auf 11'176,22 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,25 Prozent auf 37'905 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,43 Prozent auf 15'426 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,80 Prozent auf 36'226 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB übernimmt Schifffahrtsbranche-Geschäft von DTN Europe BV/DTN Philippines - UBS: Aleksandar Ivanovic neu Leiter Asset Management, Harford tritt zurück Beatriz Martin Jimenez neu GEB Lead for Sustainability and Impact Änderungen in der Geschäftsleitung treten am 1. März 2024 in Kraft - Barry Callebaut 2023/24: Ziele bestätigt Q1: Volumenentwicklung +0,4 Prozent (AWP-Konsens +0,1 Prozent) Verkaufsmenge 581 Tsd t (AWP-Konsens: 579 Tsd t) Umsatz 2241 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2224 Mio) Schokoladenmarkt herausfordernd und insgesamt schrumpfend Verkaufsmenge Gourmet +9,1 Prozent (VJ -11,2 Prozent) Konnten Nachfrage nach Eigenmarken nutzen Next Level auf Kurs - Grossteil der Massnahmen eingeleitet Wegen Kakaopreisen höherer Bedarf nach Working Capital vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Mikron 2023: Umsatz 370,2 Mio Fr. (VJ 309,4 Mio) Auftragsbestand 304,3 Mio Fr. (H1 337,7 Mio) Bestellungseingang 412,1 Mio Fr. (VJ 408 Mio) Operative Betriebsergebnismarge von ca. 9 Prozent (VJ 8,3 Prozent) Starke Nachfrage in der Pharma- und Medizintechnik-Industrie Anhaltend gute Performance in allen drei Divisionen - Orior 2023: EBITDA-Marge bei rund 9,2 Prozent Im H2 durch Kumulation ungünstiger Faktoren gebremst Gesteigerter Free Cash Flow unterstreicht Dividendenfähigkeit Verfehlen Guidance sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA Ziele 2025 für org. Wachstum und Marge bestätigt Restliche Mittelfristziele werden nochmals überprüft 2023: Nettoerlös voraussichtlich bei 643 Mio Fr. (VJ 636,7 Mio) - R&S 2023: Nettoumsatz 216,7 (+30 Prozent organisches Wachstum) Auftragsbestand von 185,7 Millionen Fr. 2024: Umsatzwachstum neu 9-12 Prozent (alt: 8-10 Prozent) EBIT-Marge in einer Bandbreite von 16-18 Prozent erwartet (alt: 15 Prozent) erhöht Guidance für 2024 - Rieter 2023: Umsatz 1418,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1498 Mio) Bestellungseingang 541,8 Mio Fr. (AWP-Konsens 637 Mio) Auftragsbestand Ende Jahr bei rund 650 Mio Fr. EBIT-Marge bei rund 7 Prozent (Ziele 5-7 Prozent) Markt bleibt anspruchsvoll Erste Anzeichen für Markterholung im Geschäftsjahr 2024 erkennbar Nachfrage zwar höher, Projektzusagen aber noch nicht materialisiert spürt noch keine Belebung im Schlussquartal - Cicor schliesst die Übernahme STS Defence Limited erfolgreich ab - CPH-Tochter Zeochem übernimmt Sorbead India and Swambe Chemicals in Indien - Crealogix: Vencora und gemeinsam handelnde Personen halten 96,24 Prozent der Aktien - Swiss Steel-Grossaktionär Haefner stellt sich hinter CEO Koch (FuW) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Kaufangebot von Maus Frères für Club Med zurückgewiesen - Reuters: Börsenbetreiber SIX erwägt Kauf der Fondsplattform Allfunds PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Autoneum: Martin Ebner/Rosmarie Ebner melden Anteil von 10,254 Prozent - GAM: Silchester International Investors LLP meldet Anteil von 9,7 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Meyer Burger: BNP Paribas Asset Management UK Ltd meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Rieter: Conf. Call zu Umsatz/Bestellungseingang 2023 (9.00 Uhr) Donnerstag: - Givaudan: Ergebnis 2023 - Emmi: Umsatz 2023 - Schlatter: Umsatz/Auftragseingang 2023 Freitag: - Lonza: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.00/14.00 Uhr) - SGS: Ergebnis 2023 (Webcast 10.30 Uhr) - StarragTornos: Umsatz/Auftragseingang 2023 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe/Dienste 1/24; 1. Veröffentlichung (9.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe/Dienste 1/24; 1. Veröffentlichung (10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe/Dienste 1/24 (10.30 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe/Dienste 1/24; 1. Veröffentlichung (15.45 Uhr) - CN: Zentralbank Zinsentscheid (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Nachfrist 25.1.-07.02./16h) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9443 - USD/CHF: 0,8688 - Conf-Future: -42 BP auf 147,48 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,892 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,12 Prozent auf 11'149 Punkte - SLI (Dienstag): -1,01 Prozent auf 1'766 Punkte - SPI (Dienstag): -1,01 Prozent auf 14'533 Punkte - Dax (Dienstag): -0,34 Prozent auf 16'627 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,22 Prozent auf 7'388 Punkte

