- SMI vorbörslich: +0,22 Prozent auf 11'233,15 Punkte (08.04 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,64 Prozent auf 38'049 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,18 Prozent auf 15'511 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,34 Prozent auf 35'751 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza 2023: Dividende 4,00 Fr. (AWP-Konsens: 3,86 Fr.) Umsatz 6717 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6500 Mio) Kern-EBITDA 1999 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1897 Mio) Kern-EBITDA-Marge 28,9 Prozent (AWP-Konsens: 29,1 Prozent) Wachstum in LW 7,9 Prozent (AWP-Konsens: 6,0 Prozent) Reinergebnis 655 Mio Fr. (AWP-Konsens: 920 Mio) 2024: Marge im hohen 20 Prozentbereich erwartet Flache Umsatzentwicklung erwartet Wechsel des VRP - Jean-Marc Huët folgt auf Albert Baehny Baehny bleibt CEO ai bis Nachfolge geregelt Bestätigten mittelfr. Ziele 2024-2028 Halten an CAPEX von 25 Prozent des Umsatz fest Stilllegung Standorte in Guangzhou und Hayward Wertminderungen 183 Mio Fr. - restrukturierungsbezogene Kosten 50 Mio bekräftigt Ziele für Jahre bis 2028 - vorbörsliche Indikation +5,9 Prozent - Roche erzielt mit Augenmittel Vabysmo auch langfristig gute Wirksamkeit - SGS 2023: Dividende nach Split stabil bei 3,20 Fr. (AWP-Konsens: 3,20 Fr.) Umsatz 6622 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6668 Mio) 2023: org. Wachstum 8,1 Prozent (AWP-Konsens: 8,0 Prozent) EBIT adj. 971 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1011 Mio) EBIT-Marge adj. 14,7 Prozent (AWP-Konsens: 15,1 Prozent) Reingewinn 553 Mio Fr. (AWP-Konsens: 616 Mio) Amtierender CEO Frankie Ng will von seinem Amt zurückzutreten Géraldine Picaud soll mit Wirkung ab GV im März CEO-Posten übernehmen Lancierung Strategie 2027 - Wachstum beschleunigen, Vertrauen schaffen Strategie 2027: Organisches Wachstum jährlich 5-7 Prozent Verbesserung adj. op. Gewinnmarge von jährl. mindest. 1,5 Prozent bis 2027 Cash Conversion soll 50 Prozent übersteigen bis 2027 - vorbörsliche Indikation unverändert nach Zahlen und CEO-Wechsel - StarragTornos 2023: Umsatz 409 Mio Fr. Auftragseingang 392 Mio Fr. Auftragsbestand 341 Mio Fr. EBIT deutlich über Vorjahr von Starrag erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Pfandbriefzentrale baut Anleihenbestand 2023 weiter aus PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - JP: MNI JAPAN JAN TOKYO CORE CPI +1.6 Prozent Y/Y; DEC +2.1 Prozent JAPAN DEC SERVICES PPI +2.4 Prozent Y/Y; NOV REV +2.4 Prozent - DE: GFK-KONSUMKLIMA FÜR FEB -29,7 PKT (PROGNOSE -24,6); GG -25,4 VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: FMR LLC meldet Anteil von 3,14 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - SGS: Webcast zu Ergebnis 2023 (10.30 Uhr) - Lonza: Conf. Call zu Ergebnis 2023 (09.00 Uhr) Montag: - Interroll: Umsatz 2023 - Pierer Mobility: Kennzahlen 2023 Dienstag: - Bucher: Umsatz 2023 - BC Jura: Ergebnis 2023 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2023 (Dienstag) - KOF Konjunkturbarometer Januar (Dienstag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Dezember (Dienstag) Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 1/24 (08.45 Uhr) - EU: Geldmenge M3 12/23 (10.00 Uhr) - US: Private Einnahmen und Ausgaben 12/23 (14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 12/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Nachfrist 25.1.-07.02./16h) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9394 - USD/CHF: 0,8686 - Conf-Future: +57 BP auf 148,60 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,92 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,11 Prozent auf 11'209 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,22 Prozent auf 1'780 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,10 Prozent auf 14'604 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,10 Prozent auf 16'907 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,03 Prozent auf 7'464 Punkte

