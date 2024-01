- SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 11'451,58 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,59 Prozent auf 38'333 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,12 Prozent auf 15'628 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,11 Prozent auf 36'066 Punkte (08.00 Uhr) - UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel geht Partnerschaft mit Clarion Events ein - BCJ 2023: Reingewinn 13,24 Mio Fr. (VJ 10,2 Mio) Geschäftserfolg 31,2 Mio Fr. (VJ 20,5 Mio) Dividendensumme 6,75 Mio Franken (VJ 5,3 Mio Fr.) 2024: Trotz Unsicherheiten vergleichbare Ergebnisse zu 2023 erwartet - Bellevue erwartet deutlich tieferen Konzerngewinn von 15 Mio Fr. Anhaltend sehr anspruchsvolles Marktumfeld Sichtbare Erholungstendenzen im Q4 erkennbar Antrag für ordentliche Dividende von 1,15 Fr. - Bucher 2023: Auftragseingang 3170 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3222 Mio) Umsatz 3575 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3630 Mio) EBIT-Marge und Konzerngewinn dürften leicht über VJ liegen Im Landtechnikmarkt zunehmend wirtschaftliche Unsicherheiten Auftragsbestand bleibt mit Reichweite von über fünf Monaten hoch 2024: Nachlassende Dynamik und leicht sinkender Umsatz erwartet Betriebsgewinnmarge unter VJ aber zweistellig erwartet Konzerngewinn unter VJ erwartet vorbörsliche Indikation -1,7 Prozent - Feintool plant neuen Produktionsstandort in Indien (HEADLINE) - Leonteq startet dig. Angebot für Versicherungsunternehmen; erster Partner CNP NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - ZKB eröffnet Vertriebsbüro für Pensionskassengeschäft in Lausanne PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte Dezember zum VM real +1,1 Prozent, nominal +2,1 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Importe Dezember zum VM real +2,3 Prozent, nominal +6,9 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss Dezember 1,4 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss 2023 48,5 Mrd Fr. (VJ 42,8 Mrd) BAZG: Uhrenexporte Dezember unbereinigt 2,14 Mrd. Fr. (nom. +5,5 Prozent gg VJ) BAZG: Uhrenexporte Gesamtjahr 2023 mit +7,6 Prozent auf 26,7 Mrd Fr. - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von 5,06 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - BC Jura: BMK Ergebnis 2023 (09.30 Uhr) Mittwoch: - Novartis: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.30/14.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Gurit: Umsatz 2023 (nachbörslich) - Crealogix: aoGV im Zshg. mit Übernahme durch Vencora Donnerstag: - ABB: Ergebnis 2023 (Conf. Call/Webcast 09.00/10.00 Uhr) - Julius Bär: Ergebnis 2023 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Roche: Ergebnis 2023 (MK 09.00 Uhr/Webcast 14.00 Uhr) - BEKB: Ergebnis 2023 (MK 9.00 Uhr, Bern) - CFT: Umsatz 2023 - Luzerner KB: Ergebnis 2023 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Januar (09.00 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Dezember (14.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Dezember (Mittwoch) - UBS-CFA Index (Mittwoch) - BFS: Dienstleistungsumsätze November 2023 (Donnerstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar (Donnerstag) Ausland: - DE: BIP Q4/23 (1. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - ZO: Verbrauchervertrauen 1/24 (endgültig) (11.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/24 (11.00 Uhr) BIP Q4/23 (1. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) - US: FHFA-Index 11/23 (15.00 uhr) Verbrauchervertrauen 1/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Nachfrist 25.1.-07.02./16h) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9325 - USD/CHF: 0,8621 - Conf-Future: +72 BP auf 149,00 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,853 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,35 Prozent auf 11'430 Punkte - SLI (Montag): +0,31 Prozent auf 1'821 Punkte - SPI (Montag): +0,27 Prozent auf 14'880 Punkte - Dax (Montag): -0,12 Prozent auf 16'942 Punkte - CAC 40 (Montag): +2,37 Prozent auf 7'641 Punkte

