- SMI vorbörslich: +0,54 Prozent auf 11'274,20 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,97 Prozent auf 38'520 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,30 Prozent auf 15'362 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,41 Prozent auf 36'158 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS plant Kapitalerhöhung für Immobilienfonds - Novartis zahlt Millionen an Opfer von Medikamententests im Thurgau - Also plant Übernahme von Datamatic in Italien - DocMorris - E-Rezept in Deutschland nimmt Fahrt auf - Energiedienst 2023: EBIT voraussichtlich über Vorjahr Adjusted EBIT provisorisch bei 123 Mio EUR Nettoinvestitionen voraussichtlich bei 110 Mio EUR - Lem 2023/24: Umsatz-Guidance neu 400 - 420 Mio Fr. (vorher: 420-440 Mio) EBIT-Marge von leicht über 20 Prozent erwartet (vorher: über 20 Prozent) 9 Mte: EBIT 69,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 73,3 Mio) Auftragseingang 188 Mio Fr. (VJ 362,2 Mio) Umsatz 316,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 325,3 Mio) Reingewinn 55,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 61,0 Mio) Q4: Behalten vorsichtige Einschätzung bei H2: Weiterer Rückgang des Auftragsbestandes verzeichnet - Medacta 2023: Umsatz Asien/Pazifik 104,2 Mio Euro (AWP-Konsens: 105,8 Mio) Umsatz Extremitäten 36,3 Mio Euro (AWP-Konsens: 37,2 Mio) Umsatz Wirbelsäule 46,4 Mio Euro (AWP-Konsens: 46,9 Mio) Umsatz Nordamerika 154 Mio Euro (AWP-Konsens: 159,3 Mio) Umsatz Hüfte 229,8 Mio Euro (AWP-Konsens: 229,4 Mio) Umsatz Knie 198,3 Mio Euro (AWP-Konsens: 198,9 Mio) Umsatz 510,8 Mio Euro (AWP-Konsens: 511,3 Mio) Umsatz EMEA 242,4 Mio Euro (VJ 196,7 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Migros stösst Bereiche ab und streicht 1500 Stellen will Hotelplan, Mibelle, SportX, Melectronics verkaufen 2023: Wertberichtigungen von rund 500 Mio Fr. Erwarten trotzdem ein positives Ergebnis PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von 3,01 Prozent - Nestlé: Capital Group meldet Anteil von 3,05 Prozent - Novartis meldet Eigenanteil von 9,9783 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Medacta: Conference Call zu Umsatz 2023 (15.00 Uhr) Montag: - Zuger KB: Ergebnis 2023 Dienstag: - UBS: Ergebnis 2023 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q4 (08.30 Uhr) - KOF Beschäftigungsindikator Q1 (Montag) Ausland: - FR: Industrieproduktion 12/23 (08.45 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 1/24 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/24 (16.00 Uhr) Auftragseingang Industrie 12/23 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 12/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Nachfrist 25.1.-07.02./16h) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, voraussichtlich im Q2) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9328 - USD/CHF: 0,8571 - Conf-Future: +1 BP auf 149,18 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,829 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -1,05 Prozent auf 11'214 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,72 Prozent auf 1'797 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,84 Prozent auf 14'650 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,26 Prozent auf 16'859 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,16 Prozent auf 7'589 Punkte

awp-robot/sw/tv