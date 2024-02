- SMI vorbörslich: +0,05 Prozent auf 11'245,10 Punkte (08.04 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,35 Prozent auf 38'654 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,74 Prozent auf 15'629 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,54 Prozent auf 36'354 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim: S&P bestätigt Rating «BBB/A-2» mit Ausblick «stabil» CEO sieht Ära der Weltkonzerne dem Ende zugehen (Inti NZZaS) - Julius-Bär-Präsident: Es gab keinen Druck von Finma oder Aktionären (Inti FuW) - Peach Property 2023: Ergebnis vor Steuern bei -230 Mio EUR Portfoliowert um über 8 Prozent auf 2,4 Mrd EUR gesunken EBITDA-Marge steigt auf über 54 Prozent Mieteinnahmen um 3,7 Prozent auf rund 121 Mio. EUR gesteigert Ziel, die 2025 fällige Verbindl. vorzeitig zu refinanzieren Leerstand und Kosten senken, Effizienz optimieren prüft Verkäufe von Teilen des Portfolios beruft Marcus Schmitt in Gruppengeschäftsleitung - Siegfried: Christian Dowdeswell, Leiter Drug Substances, verlässt Unternehmen Marianne Späne leitet neu Drug Substances und Drug Products - SoftwareOne-Gründeraktionäre verlangen Durchführung aoGV nicht einverstanden mit VR-Schlussfolgerungen Going-Private-Deal hätte man vorlegen müssen wollen Abwahl des derzeitigen VR-Präsidenten schlagen Daniel von Stockar wird als VRP vor Vorbörsliche Indikation +2,4 Prozent - ZGKB 2023: Geschäftsertrag 304,59 Mio Fr. (VJ 248,9 Mio) Geschäftserfolg 140,81 Mio Fr. (VJ 112,6 Mio) Reinergebnis 124,82 Mio Fr. (VJ 97,2 Mio) Dividende 220 Fr. (VJ 220 Fr.) 2024: Wirtschaftliche Aussichten durchzogen Erhöhte Volatilität im ersten Semester erwartet Ergebnis unter dem Vorjahr erwartet Stärkerer Marktdruck auf Ausleihungs- wie auf Passivgeld-Seite - Mobilezone verlängert Vertrag mit der SBB - Xlife erweitert Zusammenarbeit mit Gesundheitsbehörde von Abu Dhabi NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Exporte Dezember -4,6 Prozent gg VM (Prog -2,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,04 Prozent - Burckhardt: Swisscanto meldet Anteil von 3,0053 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von 3,14 Prozent PRESSE MONTAG/WOCHENENDE - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Zuger KB: Ergebnis 2023 (MK 10.45 Uhr) Dienstag: - UBS: Ergebnis 2023 Mittwoch: - Bell: Ergebnis 2023 - Dätwyler: Ergebnis 2023 - Glarner KB: Ergebnis 2023 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Beschäftigungsindikator Q1 (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 2024 (Mittwoch) - KOF Konjunkturumfragen (Mittwoch) - SNB: Devisenreserven Januar 2024 (Mittwoch) Ausland: - IT: PMI Dienste 1/24 (2. Veröff., 09.45 Uhr) - FR: PMI Dienste 1/24 (2. Veröff., 09.50 Uhr) - DE: PMI Dienste 1/24 (2. Veröff., 09.55 Uhr) - EUR: PMI Dienste 1/24 (2. Veröff., 10.00 Uhr) - GB: PMI Dienste 1/24 (2. Veröff., 10.30 Uhr) - EUR: Sentix Investorvertrauen 2/24 (10.30 Uhr) Erzeugerpreise 12/23 (11.00 Uhr) - US: PMI Dienste 1/24 (2. Veröff., 15.45 Uhr) ISM Index 1/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 07.02./16h) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 07.02: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9355 - USD/CHF: 0,8682 - Conf-Future: -32 BP auf 148,86 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,806 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,23 Prozent auf 11'240 Punkte - SLI (Freitag): +0,12 Prozent auf 1'799 Punkte - SPI (Freitag): +0,18 Prozent auf 14'677 Punkte - Dax (Freitag): +0,35 Prozent auf 16'918 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,84 Prozent auf 7'592 Punkte

awp-robot/sw/