- SMI vorbörslich: +0,24 Prozent auf 11'301,95 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,71 Prozent auf 38'380 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,20 Prozent auf 15'598 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,53 Prozent auf 36'161 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS 2023: Konzernergebnis 29,0 Mrd USD Ergebnis vor Steuern 29,9 Mrd USD Dividende 0,70 USD (AWP-Konsens: 0,58; 2022: 0,55 USD) Q4: Konzernergebnis -279 Mio USD (AWP-Konsens: -498 Mio) Ergebnis vor Steuern -751 Mio USD (AWP-Konsens: -57 Mio) Ergebnis vor Steuern bereinigt +592 Mio USD (AWP-Konsens: +437 Mio) Neubildung von Wertberichtigungen für Kreditrisiken 136 Mio USD Verlust von 508 Mio USD im Zusammenhang mit Beteiligung an SIX Netto-Neugeld GWM 21,8 Mrd USD Verwaltete Vermögen (AuM) 5714 Mrd USD (Ende Q3: 5373 Mrd) Geschäftsertrag 10'855 Mio USD (AWP-Konsens: 11'170 Mio) Geschäftsaufwand 11'470 Mio USD (AWP-Konsens: 10'909 Mio) Cost/Income-Ratio 105,7 Prozent, bereinigt 93,0 Prozent will bis Ende 2026 Kosten von 13 Mrd USD einsparen (bisher >10 Mrd) Bruttokosteneinsparungen von 4,0 Mrd USD per Ende 2023 50 Prozent der gesamten Kosteneinsparungen soll bis Ende 2024 erreicht sein Verwaltete Vermögen von mehr als 5'000 Mrd in GWM bis 2028 angestrebt Erhöhung Dividende für 2024 im mittleren Zehnerbereich angestrebt Aktienrückkäufe werden im zweiten Halbjahr 2024 wieder aufgenommen Aktienrückkäufe von bis zu 1 Mrd USD in 2024 Vollzug Fusion UBS AG und CS AG bis voraussichtlich Ende Q2 2024 Abschluss Zusammenlegung UBS Schweiz und CS Schweiz vor Ende Q3 2024 Vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent - Novartis übernimmt Biotech Morphosys für 2,7 Mrd Euro - Givaudan verkauft Industriegelände in Valencia an Groupe Berkem - Flughafen Zürich will weniger Detailhandelsfläche im «Circle» (Inti CH Media) - Implenia zieht Aufträge in Höhe von über 110 Millionen Franken an Land - Kinarus entkommt dem Konkurs und peilt Zusammenschluss mit Curatis im Q2 an - Landis+Gyr: Grösster Aktionär platziert Aktien bei institutionellen Investoren vorbörsliche Indikation -4,9 Prozent - Sensirion erweitert Produktion in Ungarn - Keine Folgen für CH-Standorte - SHL Telemedicine informiert über Änderungen im Verwaltungsrat - Stadler liefert Intercity-Züge für 600 Mio Fr. nach Saudi-Arabien vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Swiss von Lufthansa-Warnstreik wohl nicht betroffen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Auftragseingang Industrie Dezember +8,9 Prozent gg VM (Prog -0,2 Prozent) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3,04 Prozent - Hiag: Basellandschaftliche Pensionskasse meldet Anteil von 3 Prozent - Kinarus: Mark Angelo meldet Anteil von <3 Prozent - Medmix: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Züblin: Rudolf Hanggi meldet Anteil von 5,002973 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - UBS: Conf. Call Ergebnis 2023 (09.00 Uhr) Mittwoch: - Bell: Ergebnis 2023 (MK 10.30 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis 2023 (MK 10.00 Uhr) - Glarner KB: Ergebnis 2023 Donnerstag: - Swisscom: Ergebnis 2023 (MK/Analysten-Meeting 9.30/14.00 Uhr) - SPS: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - BCV: Ergebnis 2023 (BMK 10.30 Uhr) - Lastminute: Ergebnis 2023 - Leonteq: Ergebnis 2023 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Vontobel: Ergebnis 2023 (Conf. Call 9.00 Uhr) - SHL: GV (17.00 Uhr israel. Zeit) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 2024 (Mittwoch) - KOF Konjunkturumfragen (Mittwoch) - SNB: Devisenreserven Januar 2024 (Mittwoch) Ausland:: - EUR: Einzelhandelsumsatz 12/23 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 07.02./16h) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 07.02: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9353 - USD/CHF: 0,8692 - Conf-Future: -96 BP auf 147,72 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,866 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,31 Prozent auf 11'274 Punkte - SLI (Montag): +0,40 Prozent auf 1'806 Punkte - SPI (Montag): +0,35 Prozent auf 14'728 Punkte - Dax (Montag): -0,08 Prozent auf 16'904 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,02 Prozent auf 7'590 Punkte

awp-robot/sw/