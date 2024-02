STIMMUNG - An der Schweizer Börse werden zur Wochenmitte leicht höhere Kurse erwartet. Händler verweisen an die Wall Street, wo die Kurse leicht angezogen haben. Zudem haben sich die US-Anleiherenditen wieder etwas entspannt. Dies dürfte für eine positive Grundstimmung sorgen, meint ein Händler. Ob dies aber auch für klar steigende Kurse sorge, sei eher unwahrscheinlich. Nach wie vor bestünden bezüglich Zinsen und Geopolitik grosse Unsicherheiten. - SMI vorbörslich: +0,16 Prozent auf 11'263,05 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,37 Prozent auf 38'521 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,07 Prozent auf 15'609 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,11 Prozent auf 36'120 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim übernimmt deutsche Firma für Dachbegrünungssysteme - Sonova hat neue Produktion in Mexiko eröffnet - Bell 2023: Nettoumsatz 4514,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4478 Mio) EBIT 164,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 164,1 Mio) Reingewinn 129,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 130,6 Mio) EBIT-Marge 3,6 Prozent (AWP-Konsens: 3,8 Prozent) Dividende 7,00 Fr. (AWP-Konsens: 7,00 Fr.; 2022: 7,00 Fr.) 2024: Für die Herausforderungen der Zukunft «bestens gewappnet» Auch in Zukunft «nachhaltig gute Ergebnisse» erwartet - Dätwyler 2023: Reinergebnis 66,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 81,2 Mio) Umsatz 1152 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1176 Mio) EBIT 120,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 128,8 Mio) EBIT-Marge 10,5 Prozent (AWP-Konsens: 11,0 Prozent) Dividende 3,20 Fr. (AWP-Konsens: 2,37 Fr.; 2022: 3,20 Fr.) 2024: Organisches Umsatzplus im niedr. 1-st. Prozentbereich erwartet Verbesserung der EBIT-Marge erwartet hält an Mittelfristzielen fest Judith van Walsum ersetzt Walter Scherz als CFO vorbörsliche Indikation -2,9 Prozent - GLKB 2023: Betriebsertrag 102,18 Mio Fr. (VJ 95,4 Mio) Geschäftserfolg 31,86 Mio Fr. (VJ 29,3 Mio) Reingewinn 26 Mio Fr. (VJ 25,3 Mio) Dividende 1,10 Fr. (VJ 1,10 Fr.) - Kudelski-Tochter Nagra lanciert mit EBU einen Sport-Streaming-Dienst - Meyer Burger: Otovo nimmt Solarprodukte in seinen Marktplatz auf CEO schliesst Übernahme nicht aus (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Januar 2,5 Prozent (VM 2,3 Prozent), saisonber. 2,2 Prozent (VM 2,2 Prozent) - Ausland: - DE: Gesamtproduktion Dezember -1,6 Prozent gg Vormonat (Prognose -0,5) Gesamtproduktion Dezember -3,0 Prozent gg Vorjahr (Prognose -2,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Bank of America Corporation meldet Anteil von <3 Prozent - Belimo: Gruppe Linsi meldet Anteil von 19,5122 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 18,626 Prozent/6,786 Prozent - Evolva: Veraison SICAV - Engagement Fund meldet Anteil von <3 Prozent - Ina Invest: Caceis SA meldet Anteil von 15,003 Prozent - Novartis meldet Eigenanteil von 10,00001 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Bell: Ergebnis 2023 (MK 10.30 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis 2023 (MK 10.00 Uhr) Donnerstag: - Swisscom: Ergebnis 2023 (MK/Analysten-Meeting 9.30/14.00 Uhr) - SPS: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - BCV: Ergebnis 2023 (BMK 10.30 Uhr) - Lastminute: Ergebnis 2023 - Leonteq: Ergebnis 2023 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Vontobel: Ergebnis 2023 (Conf. Call 9.00 Uhr) - SHL: GV (17.00 Uhr israel. Zeit) Freitag: - AMS Osram: Ergebnis 2023 (Conf. Call/BMK 09.00/10.30 Uhr) - Mobimo: Ergebnis 2023 - ZKB: Ergebnis 2023 (MK 10.00 Uhr, Zürich) - Ems-Chemie: Ergebnis 2023 (MK 9.00 Uhr, Zürich) - Graubündner KB: Ergebnis 2023 (BMK 09.30 Uhr, hybrid/Chur) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE CH: KOF Konjunkturumfragen (09.00 Uhr) SNB Devisenreserven Januar 2024 (09.00 Uhr) Ausland: - US: Handelsbilanz 12/23 (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 12/23 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 07.02./16h) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9366 - USD/CHF: 0,8698 - Conf-Future: +22 BP auf 148,04 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,909 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,26 Prozent auf 11'245 Punkte - SLI (Dienstag): -0,04 Prozent auf 1'806 Punkte - SPI (Dienstag): -0,22 Prozent auf 14'695 Punkte - Dax (Dienstag): +0,76 Prozent auf 17'033 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,62 Prozent auf 7'639 Punkte

