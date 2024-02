STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine leicht freundliche Eröffnung ab. Für einen gewissen Rückenwind sorgen laut Händlern die Vorgaben aus Übersee. An der Wall Street ging die Rekordjagd zur Wochenmitte weiter. Und auch in Asien ziehen die Kurse überwiegend an. - SMI vorbörslich: +0,15 Prozent auf 11'227,21 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,40 Prozent auf 38'677 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,95 Prozent auf 15'757 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +2,06 Prozent auf 36'863 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom 2023: Dividende 22.00 Fr. (AWP-Konsens: 22,00 Fr.; VJ 22,00 Fr.) Umsatz 11072 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'047 Mio) EBITDA 4622 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4612 Mio) EBIT 2205 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2266 Mio) Reingewinn 1711 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1738 Mio) 2024: Umsatz von rund 11,0 Mrd Fr. angestrebt EBITDA von rund 4,5 - 4,6 Mrd Fr. angestrebt Investitionen von rund 2,3 Mrd Fr. vorgesehen Erneut Dividende von 22 Franken geplant Personalvertreter Alain Carrupt verzichtet auf Wiederwahl in VR schlägt Daniel Münger zur Zuwahl in VR vor Ende 2025 Glasfaserabdeckung 57 Prozent, Ende 2030 von 75-80 Prozent angepeilt Chef verdient 2023 total 1,85 Mio Fr. vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent - BCV 2023: Geschäftsertrag 1160 Mio Fr. (VJ 1039 Mio) Geschäftserfolg 542 Mio Fr. (VJ 448 Mio) Reingewinn 469 Mio Fr. (VJ 388 Mio) Dividende 4,30 Fr. (VJ 3,80 Fr.) 2024: Rechnen mit vergleichbarem Ergebnis, aber unter Rekordniveau 2023 Ab 2023 für 5 Jahre Dividende zwischen 4,30 und 4,70 Fr. pro Aktie Mittelfrist-Finanzziele angehoben - Lastminute 2023: Umsatz 321,3 Mio EUR (VJ 301,8 Mio) Adj. EBITDA 39,7 Mio EUR (VJ 31,1 Mio) Geschäftsbericht und Guidance folgen am 4. April - Leonteq 2023: Reingewinn 20,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19 Mio) Dividende 1,00 Fr. (AWP-Konsens: 1,58 Fr.; 2022: 4,00 Fr.) Betriebsertrag 260,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 258,2 Mio) Geschäftsaufwand 241,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 247,2 Mio) Gewinn vor Steuern 18,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13 Mio) 2024: Ambition, den Gewinn im Vergleich zu 2023 zu steigern Weiter Ausschüttungsquote von mehr als 50 Prozent angestrebt Prüfen Massnahmen zur Kostensenkung vorbörsliche Indikation -0,8 Prozent - SPS 2023: Mietertrag 438,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 440,5 Mio) EBIT vor NB 553,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 398,1 Mio) Dividende 3,40 Fr. (AWP-Konsens: 3,41 Fr.; 2022: 3,40 Fr.) Leerstandsquote 4,0 Prozent (VJ 4,3 Prozent) FFO I Fr.4,05/Aktie (VJ 4,26 Fr.) Neubewertungen -250,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: -180,2 Mio) Reingewinn 86,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 280,4 Mio) 2024: FFO 4,10-4,15 Fr/Aktie Leerstand von unter 4 Prozent AuM über 9 Mrd Fr. angepeilt - Vontobel 2023: Gewinn nach Steuern 214,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 209 Mio) Dividende 3,00 Fr. (AWP-Konsens: 3,03 Fr.; 2022: 3,00 Fr.) Betriebsertrag 1304,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1319 Mio) AuM 206,8 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 210 Mrd) Neugeld -3,5 Mrd Fr. (AWP-Konsens: -2,7 Mrd) Effizienzmassnahmen zur Senkung der jährlichen Kosten um 100 Mio Kauf Minderheitsbeteiligung an Ancala - Einstieg in Private Markets CFO: Keine Abschreiber oder Rückstellung wegen Immobilienturbulenzen Haben angestrebte Kosteneinsparungen von 65 Mio Fr. übertroffen Machen keinerlei «Private-Debt-Geschäft» 2023 haben wir netto 42 neue Kundenberater angestellt Stellen weiterhin Kundenberater ein - keine Vorgabe für 2024 - Crealogix zu99 Prozent im Besitz von Vencora - Neue Rechte für Obligationäre - Spexis schliesst Verkauf des präklinischen Antibiotika-Programms an Basilea ab - Meyer Burger-CEO hofft auf Erhalt der Produktion in Deutschland - One Swiss Bank 2023: Gewinn 12,0 Mio Fr. (VJ 0,66 Mio) - Rieter gewinnt Patentstreit vor oberstem chinesischem Gericht vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: JAN PPI -2.5 Prozent Y/Y VS MEDIAN -2.6 Prozent Y/Y; DECB -2.7 Prozent Y/Y JAN CPI -0.8 Prozent Y/Y VS MEDIAN -0.6 Prozent; DEC -0.3 Prozent Y/Y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 18,625 Prozent/6,796 Prozent - GAM: Opus - Chartered Issuances mit 3,4092 Prozent; Gruppe Bruellan/Newgame 27,13 Prozent - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 3,02 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swisscom: MK/Analysten-Meeting zum Ergebnis 2023 (9.30/14.00 Uhr) - SPS: BMK zum Ergebnis 2023 (10.00 Uhr) - BCV: BMK zum Ergebnis 2023 (10.30 Uhr) - Leonteq: Conf. Call zum Ergebnis 2023 (9.00 Uhr) - Vontobel: Conf. Call zum Ergebnis 2023 (9.00 Uhr) - SHL: GV (16.00 Uhr) Freitag: - AMS Osram: Ergebnis 2023 (Conf. Call/BMK 09.00/10.30 Uhr) - Mobimo: Ergebnis 2023 - ZKB: Ergebnis 2023 (MK 10.00 Uhr, Zürich) - Ems-Chemie: Ergebnis 2023 (MK 9.00 Uhr, Zürich) - Graubündner KB: Ergebnis 2023 (BMK 09.30 Uhr, hybrid/Chur) Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2024 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14:30) Grosshandelsumsatz 12/23 (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 07.02./16h) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9417 - USD/CHF: 0,8732 - Conf-Future: +29 BP auf 148,01 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,881 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,31 Prozent auf 11'210 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,21 Prozent auf 1'802 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,28 Prozent auf 14'654 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,65 Prozent auf 16'922 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,28 Prozent auf 7'611 Punkte

