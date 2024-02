- SMI vorbörslich: -0,27 Prozent auf 11'108,74 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,13 Prozent auf 38'726 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,24 Prozent auf 15'794 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,09 Prozent auf 36'897 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche baut weniger als 340 Stellen im Bereich Pharma Product Development ab - AMS Osram 2024: Anhaltende Schwäche in H1 - Verbesserung in H2 erwartet Mit «Re-establish the Base» EBIT-Verbesserung von 75 Mio erw. Höhere Personalkosten erwartet Q1: Umsatz von 800 bis 900 Mio Euro erwartet Adj. EBIT-Marge von 4 bis 7 Prozent erwartet Q4: Umsatz 908 Mio EUR (AWP-Konsens: 906 Mio) Adj. EBIT 62 Mio EUR (AWP-Konsens: 63 Mio) Adj. EBIT-Marge 6,9 Prozent (AWP-Konsens: 6,9 Prozent) Adj. Bruttomarge 28,7 Prozent (AWP-Konsens: 28,2 Prozent) Adj. Reingewinn -16 Mio EUR (VJ 29 Mio) «Re-establish the Base» soll adj. EBIT um 75 Mio EUR pa verbessern vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent - Ems-Chemie 2023: EBITDA 542 Mio Fr. (AWP-Konsens: 551 Mio) EBIT 493 Mio Fr. (AWP-Konsens: 496 Mio) EBIT-Marge 22,5 Prozent (AWP-Konsens: 22,6 Prozent) Reingewinn 461 Mio Fr. (AWP-Konsens: 431 Mio) Dividende 16,00 Fr. (AWP-Konsens: 18,65 Fr.; 2022: 20 Fr.) Umsatz 2189 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2194 Mio) 2024: Umsatz auf Vorjahreshöhe, EBIT leicht über Vorjahr erwartet Breit angelegte Verkaufsoffensive zeigt bereits erste Erfolge vorbörsliche Indikation -1,6 Prozent - GKB 2023: Konzerngewinn 230.6 Mio Fr. (VJ 207,5 Mio) Geschäftserfolg 258,5 Mio Fr. (VJ 218,2 Mio) Dividende 47,50 Fr. (2022: 42,50 Fr.) 2024: Konzerngewinn von 200 bis 220 Mio Fr. erwartet - Mobimo 2023: Mieterfolg 125,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 126,7 Mio) Neubewertungserfolg -50,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: -44,3 Mio) Reingewinn vor NB 90,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 82,2 Mio) EBIT vor NB 127,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 119,3 Mio) Dividende 10 Fr. (AWP-Konsens: 10,00 Fr.; 2022: 10,00 Fr.) Leerstandsquote 4,1 Prozent (VJ 4,3 Prozent) 2024: erwarten stabilen Mietertrag sind insgesamt zuversichtlich - Highlight Event and Entertainment AG erhält Busse von SIX Exchange Regulation - Orell Füssli: Sanktionskomission der SIX verhängt Busse - SHL Telemedicine winken an der GV nicht alle Anträge durch NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - ZKB 2023: Konzerngewinn 1238 Mio Fr. (VJ 1059 Mio) Geschäftserfolg 1469 Mio Fr. (VJ 1059 Mio) Geschäftsertrag 3194 Mio Fr. (VJ 2752 Mio) Netto-Neugeldzufluss 36,8 Mrd Fr. (VJ 33,9 Mrd) Kundenvermögen 450,8 Mrd Fr. (H1 2023: 430,4 Mrd) Rekordausschüttung von 528 Mio Fr. an Kanton und Gemeinden 2024: Erwarten ansprechenden Konzerngewinn PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: Verbraucherpreise HVPI Januar -0,2 Prozent GG VM (PROG -0,2) - 2. Schätzung Verbraucherpreise Januar +3,1 Prozent GG VJ (PROG +3,1) - 2. Schätzung Verbraucherpreise Januar +0,2 Prozent GG VM (PROG +0,2) - 2. Schätzung Verbraucherpreise Januar +2,9 Prozent GG VJ (PROG +2,9) - 2. Schätzung CN: JAN TSF CNY6.5 TRLN VS MEDIAN CNY5.6 TRLN JAN NEW LOANS CNY4.92 TRLN VS MEDIAN CNY4.5 TRLN END-JAN M1 +5.9 Prozent Y/Y VS +1.3 Prozent Y/Y END-DEC END-JAN M2 +8.7 Prozent Y/Y VS MEDIAN +9.3 Prozent; END-DEC +9.7 Prozent Y/Y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Evolva: Marc Cattelani meldet Anteil von 25,911 Prozent PRESSE FREITAG - NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - AMS Osram: Ergebnis 2023 (Conf. Call/BMK 09.00/10.30 Uhr) - Ems-Chemie: Ergebnis 2023 (MK 9.00 Uhr) - Graubündner KB: Ergebnis 2023 (BMK 09.30 Uhr) Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2024 (nachbörslich) Dienstag - Basilea: Ergebnis 2023 (Webcast 16.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2024 (Dienstag) Ausland: - IT: Industrieproduktion 12/23 (10.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Nachfrist abgelaufen am 07.02.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9422 - USD/CHF: 0,8745 - Conf-Future: -29 BP auf 147,85 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,895 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,64 Prozent auf 11'139 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,12 Prozent auf 1'800 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,43 Prozent auf 14'591 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,25 Prozent auf 16'964 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,35 Prozent auf 7'666 Punkte

