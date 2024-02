STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag gemäss den vorbörslichen Notierungen eine leicht positive Eröffnung ab. Unterstützung kommt von den US-Börsen, wo der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag zwar leicht nachgegeben hatte, aber letztlich nahe an seinem Rekordhoch verblieb. - SMI vorbörslich: +0,26 Prozent auf 11'120,10 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,14 Prozent auf 38'672 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,25 Prozent auf 15'991 Punkte - Nikkei 225 (Montag): geschlossen wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim: Lafarge muss sich gegen Vorwurf der Terrorfinanzierung verteidigen - Roche bringt drei neue Tests für die Blutgerinnung auf den Markt - SoftwareOne wird ausserordentliche mit ordentlicher GV kombiniert durchführen Veranstaltungen vorverlegt auf 18. April 2024 (zuvor 2. Mai) Einladung zu den GVs spätesents am 6. März 2024 veröffentlicht machen keine Aussagen zur aoGV am Kapitalmarkttag am Donnerstag - Groupe Minoteries investiert in Mühle in Wallis NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Vitol übernimmt 35 Prozent an Ölraffinerie Saras - Axpo plant Windpark - SIX SER Schiedsgericht bestätigt Busse gegen Blackstone Resources PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,07 Prozent - Landis+Gyr: Kirkbi Invest A/S meldet Anteil von 7,69 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,02 Prozent PRESSE MONTAG - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2024 (nachbörslich) Dienstag - Basilea: Ergebnis 2023 (Webcast 16.00 Uhr) Mittwoch - Schindler: Ergebnis 2023 (Webcast/BMK 09.30 Uhr) - SGKB: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2024 (Dienstag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Dienstag/Mittwoch) Ausland: - US: Haushaltssaldo 01/24 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Nachfrist abgelaufen am 07.02.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9438 - USD/CHF: 0,8743 - Conf-Future: -21 BP auf 147,64 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,901 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,42 Prozent auf 11'092 Punkte - SLI (Freitag): -0,19 Prozent auf 1'796 Punkte - SPI (Freitag): -0,52 Prozent auf 14'516 Punkte - Dax (Freitag): -0,22 Prozent auf 16'927 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,48 Prozent auf 7'648 Punkte

awp-robot/sw/kw