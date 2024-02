STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird am Dienstag etwas schwächer erwartet. Bis zur Veröffentlichung der US-Inflationsdaten um 14.30 Uhr dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Die Preisdaten dürften neuen Aufschluss über die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed geben. Daher hätten die Investoren an der Wall Street wohl nach dem beeindruckenden Kursrally der vergangenen Monate einen Gang zurückgeschaltet. Neue Höchstkurse an der Wall Street konnten denn auch nicht ganz gehalten werden. - SMI vorbörslich: -0,24 Prozent auf 11'152,76 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,33 Prozent auf 38'797 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,30 Prozent auf 15'943 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +2,89 Prozent auf 37'964 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche schliesst Kooperationsvereinbarung mit PathAI im Bereich Diagnostik ab - Basilea 2023: Umsatz 157,6 Mio Fr. (VJ 147,8 Mio) operatives Ergebnis 19,2 Mio Fr. (VJ 18,5 Mio) Nettoergebnis 10,5 Mio Fr. (VJ 12,1 Mio) Liquidität per 31.12. 64,3 Mio Fr. (Ende Juni 112,9 Mio) 2024: Cresemba-/Zevtera-basierte Umsätze von etwa 180 Mio Fr. erw. Betriebsgewinn von etwa 30 Mio Fr. erwartet Konzerngewinn von etwa 25 Mio Fr. erwartet vorbörsliche Indikation +1,3 Prozent - Flughafen Zürich: Passagierzahl Januar 1,96 Mio (+13 Prozent gg VJ) Umsatz Kommerz Januar +4,3 Prozent gg VJ auf 42,7 Mio Fr. - Crealogix-Übernahme findet nächste Woche statt - Dätwyler-Finanzchef Walter Scherz wechselt per 1.9. zur Franke-Gruppe - Gurit ernennt Javier Perez Freije zum CFO; Karen Glauser zur Group Head of HR - Mikron ernennt Philippe Wirth zum neuen CFO - Peach Property Group: CFO Thorsten Arsan scheidet zu Ende August 2024 aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - DSM-Firmenich schliesst freiwilliges Rückkaufangebot für DSM-Aktien ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: GB: Arbeitslosenquote Dezember 3,8 Prozent (Prognose 4,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Fund Partner Solutions SA meldet Anteil von 3,02 Prozent - Basilea: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,003 Prozent - Crealogix: Noser Rudolf meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 16,736 Prozent/6,498 Prozent - Leonteq meldet Eigenanteil von 7,269 Prozent/5,789 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - Basilea: Webcast Ergebnis 2023 (16.00 Uhr) Mittwoch - Schindler: Ergebnis 2023 (Webcast/BMK 09.30 Uhr) - SGKB: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) Donnerstag - Basler KB: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Umsatz/Auftragseingang 2023 - SoftwareONE: Ergebnis 2023 (inkl. CM-Day ab 14.00 Uhr) - Thurgauer KB: Ergebnis 2023 (MK 11.00 Uhr) - Aluflexpack: Umsatz 2023 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2024 (08.30 Uhr) - EFV: Eidg. Anleihe (Ankündigung Diestag 08.00/Ergebnis Mittwoch 11.15 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar 2024 (Donnerstag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Januar (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/24 (11.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise 1/24 (14.30 Uhr) Realeinkommen 1/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Nachfrist abgelaufen am 07.02.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9438 - USD/CHF: 0,8760 - Conf-Future: -4 BP auf 147,60 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,929 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,79 Prozent auf 11'179 Punkte - SLI (Montag): +0,83 Prozent auf 1'811 Punkte - SPI (Montag): +0,82 Prozent auf 14'635 Punkte - Dax (Montag): +0,65 Prozent auf 17'037 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,32 Prozent auf 7'690 Punkte

