- SMI vorbörslich: -0,14 Prozent auf 11'127,15 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,35 Prozent auf 38'273 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,80 Prozent auf 15'656 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,69 Prozent auf 37'703 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler 2023: Dividende 5,00 Fr. (AWP-Konsens: 4,31 Fr.; 2022: 4,00 Fr.) Umsatz 11'494 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'467 Mio) Auftragseingang 11'439 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'460 Mio) EBIT 1188 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1181 Mio) EBIT adj. 1255 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1245 Mio) Wachstum in LW 7,4 Prozent (AWP-Konsens: 6,9 Prozent) Reingewinn 935 Mio Fr. (AWP-Konsens: 906 Mio) Aufträge im Neuanlagengeschäft waren rückläufig Servicegeschäft wuchs weiterhin stark 2024: Umsatzwachstum in LW im unteren einstelligen Bereich erwartet EBIT-Marge von 11 Prozent erwartet Prognose für den Konzerngewinn gibt es mit den H1-Zahlen Mittelfristig EBIT-Marge von 13 Prozent angepeilt Thomas Zurbuchen und Christoph Mäder zur Wahl in VR vorgeschlagen Top-Speed-23-Programm ist abgeschlossen - Kosten insgesamt 167 Mio Auftragseingangsmarge konnte weiter verbessert werden vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Orascom DH 2023: Hotels mit starker Erholung in schwierigem Umfeld Immobilienverkäufe von 236,1 Mio Fr. im Q4 Positive Entwicklung des Hotel-Geschäfts im Jahr 2023 - SGKB 2023: Verwaltete Vermögen 58,74 Mrd Fr. (Ende Juni: 58,4 Mrd) Konzerngewinn 207,2 Mio Fr. (VJ 183,8 Mio) Dividende 19 Fr. (VJ 17,00 Fr.) Geschäftserfolg 272,7 Mio Fr. (VJ 221,7 Mio) Geschäftsertrag 580,7 Mio Fr. (VJ 511,5 Mio) 2024: Erwarten Ergebnis auf Vorjahresniveau - Stadler: SBB bestellt fünf weitere Giruno-Züge Auftragsvolumen von 170 Mio Franken - R&S erhöht Freefloat auf 57,2 Prozent - Santhera veröffentlicht Daten über Vamorolon in Fachjournal 'Neurology' - U-Blox ernennt Camila Japur per 1. Juli zur Finanzchefin NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: Konsumentenpreise Januar +4,0 Prozent gg VJ (Prognose +4,1) Konsumentenpreise Januar -0,6 Prozent gg VM (Prognose -0,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Julius Bär: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,02 Prozent - Kinarus: Gruppe Grey/Kinarus meldet Anteil von 4,15 Prozent - Temenos: BNP Paribas SA meldet Anteil von 10,82 Prozent; CS Funds AG 3,004 Prozent - UBS meldet Eigenanteil von 7,97 Prozent/11,58 Prozent - Vontobel: Capital Group meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - Schindler: Webcast/BMK zu Ergebnis 2023 (09.30 Uhr) - SGKB: BMK Ergebnis 2023 (09.00 Uhr) Donnerstag - Basler KB: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Umsatz/Auftragseingang 2023 - SoftwareONE: Ergebnis 2023 (inkl. CM-Day ab 14.00 Uhr) - Thurgauer KB: Ergebnis 2023 (MK 11.00 Uhr) - Aluflexpack: Umsatz 2023 (nachbörslich) Freitag: - Sika: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis 2023 (Conf Call. 10.30/14.00 Uhr) - BB Biotech: Ergebnis 2023 - DKSH: Ergebnis 2023 (Conf. Call 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV: Eidg. Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar 2024 (Donnerstag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Januar (Donnerstag) - BFS: Industrie- und Bauproduktion Q4 2023 (Freitag) Ausland: - EU: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) Beschäftigung Q4/23 (vorläufig) (11.00 Uhr) Industrieproduktion 12/23 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9494 - USD/CHF: 0,8862 - Conf-Future: +97 BP auf 148,57 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,89 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,33 Prozent auf 11'143 Punkte - SLI (Dienstag): -0,48 Prozent auf 1'802 Punkte - SPI (Dienstag): -0,36 Prozent auf 14'581 Punkte - Dax (Dienstag): -0,92 Prozent auf 16'881 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,29 Prozent auf 7'625 Punkte

awp-robot/sw/tv