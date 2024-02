- SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 11'300,04 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,37 Prozent auf 38'628 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,82 Prozent auf 15'776 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,04 Prozent auf 38'470 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB nimmmt Kusile-Korruptionsvorwürfe «sehr ernst» - Kühne+Nagel expandiert mit Cross-Dock-Center in Polen - Novartis prüft strategische Optionen für Novartis India - Roche: Xolair erhält erweiterte Zulassung durch FDA - UBS/CS: Handelsgericht Zürich fasst Anlegerklagen zu UBS/CS-Fusion zusammen - Arundel-Tochter hat Convertible Notes in Höhe von 42 Mio Fr. ausgegeben - Temenos: Petrus Advisers fordert Rücktritt von Interims-Chef Andreades NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Achiko: Konkursverfahren mangels Aktiven eingestellt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: Artisan Partners Limited Partnership meldet Anteil von 3,01 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 16,644 Prozent/6,824 Prozent - Novartis meldet Eigenanteil von 10,001 Prozent PRESSE MONTAG - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Temenos: Ergebnis 2023 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) Dienstag: - Siegfried: Ergebnis 2023 (MK 10.30/14.00 Uhr) - Walliser KB: Ergebnis 2023 (BMK 10.30 Uhr) - Also: Ergebnis 2023 (BMK 9.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis 2023 (BMK 09.30 Uhr) - CPH: Ergebnis 2023 (Webcast 09.00 Uhr) - Temenos: Capital Markets Day (Webcast 10.00 - 14.30 Uhr CET) Mittwoch: - Zug Estates: Ergebnis 2023 (BMK 11.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis 2023 (BMK 09.30 Uhr) - Novavest: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Januar 2024 (Dienstag) Ausland: - keine SONSTIGES - USA: Feiertag, Börse geschlossen (HEUTE) - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flexibles bietet zw. 15,00 und 18,75 Fr. IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9503 - USD/CHF: 0,8801 - Conf-Future: -65 BP auf 148,45 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,874 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,23 Prozent auf 11'311 Punkte - SLI (Freitag): +0,37 Prozent auf 1'840 Punkte - SPI (Freitag): +0,19 Prozent auf 14'799 Punkte - Dax (Freitag): +0,42 Prozent auf 17'117 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,18 Prozent auf 7'768 Punkte

awp-robot/sw/kw