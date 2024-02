STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die Sitzung vom Dienstag gemäss den vorbörslichen Notierungen mit etwas tieferen Kursen starten. Da die US-Börsen am Montag wegen eines Feiertages geschlossen waren, fehlen Richtungsvorgaben von der Wall Street. - SMI vorbörslich: -0,12 Prozent auf 11'384,83 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): xx Prozent auf xx Punkte - Nasdaq Comp (Montag): xx Prozent auf xx Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,28 Prozent auf 38'364 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Also 2023: Nettoumsatz 9'959,63 Mio EUR (AWP-Konsens: 10'498 Mio) Dividende 4,8 Fr. (AWP-Konsens: 4,75 Fr.; 2022: 4,60 Fr.) ROCE 25,7 Prozent Dividende 4,80 Franken (AWP-Konsens: 4,75 Franken) EBITDA 247,3 Mio Euro (AWP-Konsens: 269,8 Mio) Reingewinn 124,1 Mio Euro (AWP-Konsens: 149,5 Mio) j 2024: Ziel ROCE über 25 Prozent EBITDA 265-305 Mio Euro 2026-28: EBITDA 350 - 450 Mio Euro vorbörsliche Indikation -2,1 Prozent - CPH 2023: Nettoergebnis 79 Mio Fr. (AWP-Konsens: 80,6 Mio) Nettoumsatz 624 Mio Fr. (AWP-Konsens: 647,7 Mio) EBIT 83 Mio Fr. (AWP-Konsens: 75,5 Mio) Dividende 4,00 Fr. (AWP-Konsens: 3,90 Fr.; 2022: 4,50 Fr.) Nettoumsatz Chemie 124 Mio Fr. (VJ 110 Mio) Nettoumsatz Verpackung 237 Mio Fr. (VJ 231 Mio) Nettoumsatz Papier 262 Mio Fr. (VJ 384 Mio) 2024: Rechnen mit tieferen Umsätzen op. Ergebnis und Nettoergebnis im tieferen 2-stell. Mio-Bereich Bereiche Chemie & Verpackung op. Ergebnisse wohl unter VJ Bereich Papier op. Ergebnis negativ, starker Nachfragerückgang - Oerlikon 2023: Auftragseingang 2457 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2470 Mio) Umsatz 2693 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2672 Mio) EBITDA 444 Mio Fr. (AWP-Konsens: 411 Mio) Reinergebnis 23 Mio Fr. (AWP-Konsens: 102 Mio) Dividende 0,20 Fr. (AWP-Konsens: 0,22 Fr; 2022: 0,35 Fr.) EBITDA-Marge 16,5 Prozent (AWP-Konsens: 15,4 Prozent) Umsatz Surface Solutions 1521 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1492 Mio) Umsatz Polymer Processing 1172 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1174 Mio) 2024: Währungsber. org. Umsatzrückgang im hohen 1.st- Prozentbereich EBITDA-Marge von 15,0 bis 15,5 Prozent erwartet Wachstum bei Surface kompensiert durch Rückgang bei Polymer Optionen für Abspaltung von Polymer Processing werden geprüft wird sich auf das Geschäft mit Oberflächenlösungen konzentrieren Prozess wird in den kommenden 12 bis 36 Monaten umgesetzt Mittelfristige Ziele für Surface Solutions bestätigt Surface Solutions stellt thermisches Spritzen in den USA ein Doppelmandat von Süss bleibt noch bis Verkauf Polymer Processing optimiert Surface Solutions-Standort in Deutschland CFO: Abspaltung Polymer Processing ist wichtiger Schritt Nur geringe Synergien zwischen Surface und Polymer Beide Divisionen können sich so künftig besser entwickeln Wollen Wert für alle Stakeholder optimieren Nehmen uns Zeit für Abspaltung von Polymer Processing Ergebnis 2023 angesichts des schwierigen Umfelds sehr stark Schauen zuversichtlich in die Zukunft Abbau von rund 800 Stellen bei Polymer ist abgeschlossen Neue Änderungen bringen keinen wesentlichen Stellenabbau Polymer Processing nun besser aufgestellt für tiefere Nachfrage Für Polymer Processing 2024 EBITDA-Marge von rund 11 Prozent erwartet Nebst Verkauf von Polymer Processing auch Spin off möglich Prüfen verschiedene Optionen für Abspaltung Polymer Processing vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Siegfried 2023: Nettoumsatz 1271,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1276,0 Mio) Kern-EBITDA 273,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 269,6 Mio) Kern-EBITDA-Marge 21,5 Prozent (AWP-Konsens: 21,2 Prozent) Kern-Reingewinn 128,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 136,8 Mio) Dividende 3,60 Fr. (AWP-Konsens: 3,65 Fr.; VJ 3,40 Fr.) 2024: Umsatzwachstum in LW im tiefen einstelligen Prozentbereich Core-EBITDA-Marge auf oder über dem Niveau von 2023 Investitionen im mittleren Zehntelbereich des Umsatzes Mittelfristig weitere Steigerung von Umsatz und Profitabilität will aktive Rolle bei Konsolidierung der CDMO-Industrie übernehmen - Temenos 2023: Dividende 1,20 Fr. (VJ 1,10 Fr.) EPS adj. +13 Prozent auf 3,19 USD 2024: Erwarten EPS-Anstieg von 6-8 Prozent Erwarten Wachstum Lizenzeinnahmen von 7-10 Prozent Erwarten EBIT-Anstieg von 7-9 Prozent Q4: EPS adj. +4 Prozent auf 1,03 USD bestätigt die Mittelfristziele Standen kurz vor CEO-Ernennung im H2 2023, die nicht zustande kam Wir machen gute Fortschritte, eine Alternative einzustellen Mit Blick auf Shortseller-Report bekräftigen unseren Standpunkt Sind solides Unternehmen, das über gute Finanzkontrollen verfügt Werden gründliche Prüfung durch unabhängige Dritte veranlassen leiten externe Untersuchung wegen Hindenburg-Vorwürfen ein weist Vorwürfe von Hindenburg Research erneut zurück VRP will externe Untersuchung so schnell wie möglich abschliessen Erste Antwort am Zahlen-Call heute und am Investorentag morgen VRP: Wir haben sehr wenige Rechtsstreitigkeiten mit Kunden Haben zB strenge Regeln mit Blick auf Vertragsunterzeichnung Untersuchung dürfte deutlich weniger als 5 Monate dauern Impact der Untersuchung auf CEO-Suche kann ich heute nicht sagen Beauftragen Top-Anwaltskanzleien und Top-Wirtschaftsprüfer Software geht live bei amerikanischer Commerce Bank vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - WKB 2023: Geschäftserfolg 156,63 Mio Fr. (VJ 124,4 Mio) Reingewinn 90,36 Mio Fr. (VJ 72,9 Mio) Dividende 3,85 Fr. (VJ 3,55 Fr.) 2024: Geschäftsverlauf auf Niveau vergangener Geschäftsjahre erwartet - TX-Tochter Goldbach verlängert Partnerschaft mit CH Media verlängert Vertrag für RTL Deutschland-Portfolio - DKSH erweitert Partnerschaft mit Aromatech in Skandinavien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Postfinance bietet Kunden neues Kryptoangebot PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte Januar zum VM real -0,4 Prozent, nominal -1,6 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss Januar 2,8 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Importe Januar zum VM real -4,3 Prozent, nominal -9,3 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte Januar unbereinigt 1,92 Mrd. Fr. (nom. +3,1 Prozent gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - R&S: Gruppe CGS III LP etc. meldet Anteil von 21,29 Prozent/23,05 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Also: BMK 2023 (09.00 Uhr) - CPH: Webcast 2023 (09.00 Uhr) - Oerlikon: BMK 2023 (09.30 Uhr) - Siegfried: BMK 2023 (10.30/14.00 Uhr) - Walliser KB: BMK 2023 (10.30 Uhr) - Temenos: Capital Markets Day (Webcast 10.00 - 14.30 Uhr CET) Mittwoch: - EFG International: Ergebnis 2023 (BMK 09.30 Uhr) - Novavest: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Zug Estates: Ergebnis 2023 (BMK 11.00 Uhr) Donnerstag: - Nestlé: Ergebnis 2023 (BMK/Webcast 09.00/14.00 Uhr) - Zurich Insurance: Ergebnis 2023 (Conf. Call 9.00/13.00 Uhr) - Cembra: Ergebnis 2023 (Webcast/MK 09.00/10.30 Uhr) - Energiedienst: Ergebnis 2023 (BMK 10.30 Uhr) - Feintool: Ergebnis 2023 (MK 09.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis 2023 (Conf. Call 13.30 Uhr) - Medmix: Ergebnis 2023 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Sulzer: Ergebnis 2023 (BMK/Webcast 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Dezember/Gesamtjahr 2023 (Donnerstag) Arbeitskräfteerhebung Q4 (Donnerstag) Ausland: - ZO: EZB Leistungsbilanz 12/23 (10.00 Uhr) Bauproduktion 12/23 (11.00 Uhr) - US: Frühindikator 1/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flexibles bietet zw. 15,00 und 18,75 Fr. IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9511 - USD/CHF: 0,8829 - Conf-Future: -35 BP auf 148,10 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,889 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,78 Prozent auf 11'398 Punkte - SLI (Montag): +0,50 Prozent auf 1'849 Punkte - SPI (Montag): +0,69 Prozent auf 14'900 Punkte - Dax (Montag): -0,15 Prozent auf 17'092 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,32 Prozent auf 7'769 Punkte

