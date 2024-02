STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Ampeln am Donnerstag auf grün. Damit ist der Leitindex SMI auf gutem Weg, die zweite Börsenwoche in Folge einen Gewinn zu erzielen. Der nötige Rückenwind kommt dabei aus Übersee. So drehte die Wall Street dank eines späten Endspurts überwiegend noch ins Plus. In Asien sorgt vor allem der japanische Nikkei für Gesprächsstoff, der nach annähernd dreieinhalb Jahrzehnte am Morgen ein Rekordhoch erreichte. - SMI vorbörslich: +0,24 Prozent auf 11'455,67 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,13 Prozent auf 38'612 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,32 Prozent auf 15'581 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +2,19 Prozent auf 39'099 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé 2023: Operative Marge adj. 17,3 Prozent (AWP-Konsens: 17,4 Prozent) Organisches Wachstum 7,2 Prozent (AWP-Konsens: 7,3 Prozent) RIG -0,3 Prozent (AWP-Konsens: -0,1 Prozent) Dividende 3,00 Fr. (AWP-Konsens: 3,07 Fr.; VJ 2,95 Fr.) Umsatz 92'998 Mio Fr. (AWP-Konsens: 93'342 Mio) EBIT adj. 16'053 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16'192 Mio) Reingewinn 11'209 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12'152 Mio) Org. Wachstum Schwellenländer 8,4 Prozent (9 Mte: 9,0 Prozent) Org. Wachstum Industrieländer 6,4 Prozent (9 Mte: 6,9 Prozent) Q4: Organisches Wachstum 5,7 Prozent (AWP-Konsens: 6,1 Prozent) RIG +0,4 Prozent (Q3: -0,3 Prozent; Q2: -1,1 Prozent) 2024: Org. Umsatzwachstum von um 4 Prozent erwartet Moderater Anstieg der operativen Marge erwartet Lieferengpässe NHS sollten bis Ende H1 vollständig behoben sein 2025: Ziele bestätigt Geraldine Matchett wird als unabhängiges Mitglied in VR vorgeschlagen CEO: 2024 wird Pricing deutlich tiefer sein Wachstum 2024 wird mehr volumen- und mixgesteuert vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent - Zurich 2023: Combined Ratio 94,5 Prozent (AWP-Konsens: 93,8 Prozent) Dividende 26 Fr. (AWP-Konsens: 26,16 Fr.; 2022: 24,00 Fr.) Betriebsgewinn 7381 Mio USD (AWP-Konsens: 7160 Mio) Reingewinn 4351 Mio USD (AWP-Konsens: 4929 Mio) Eigenkapital 24860 Mio USD (AWP-Konsens: 26'207 Mio) SST-Quote bei 233 Prozent (Ende September: 266 Prozent) Anlagerendite (netto) von 3,3 Prozent (VJ 2,0 Prozent) EK-Rendite von 23,1 Prozent (VJ: 18,1 Prozent) Bruttoprämien P&C 44401 Mio USD (VJ 43'335 Mio) 2024: Betriebsgewinn Lebensversicherung mind. auf Rekordniveau 2023 Kosten Gruppenfunktionen von 800 bis 850 Mio USD erwartet Zurich bekräfitgt Dividendenpolitik Zurich lanciert Aktienrückkaufprogramm über 1,1 Mrd Fr. Zurich strebt neu 2023-2025 Wachstum Gewinn je Aktie von 10 Prozent an John Rafter zur Wahl in den Verwaltungsrat der Gruppe vorgeschlagen CEO: Gehe davon aus, dass sich positive Dynamik fortsetzt Werden weiter vorsichtig NatCat-Geschäft zeichnen Belassen 2025-Ziele unverändert - Können diese aber übertreffen Sind zuversichtliche, dass wir die Ziele übertreffen können Suchen weiter nach Optionen für deutsches Lebenportfolio vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - Novartis zieht Sichelzellanämie-Mittel aus Grossbritannien zurück - Cembra 2023: Reingewinn 158 Mio Fr. (AWP-Konsens: 154 Mio) Betriebsertrag 515,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 507,8 Mio) Dividende 4 Fr. (AWP-Konsens: 4,02 Fr.; 2022: 3,95 Fr.) Nettofinanzforderungen 6687 Mio Fr. (VJ 6493 Mio) 2024: Steigerung Reingewinn mit Eigenkapitalrendite von 13-14 Prozent Rechnen mit Nettoertrag leicht über BIP-Wachstum Auf Kurs zur Erreichung der mittelfristigen Ziele bis 2026 Weitere Fortschritte bei der strategischen Transformation Abbau Personalbestand bis Ende 2024 auf 830 Stellen (derzeit 902) Konsultationsverfahren mit Arbeitnehmervertretung wurde eingeleitet - Energiedienst 2023: Reingewinn 107,7 Mio EUR (VJ 99,3 Mio) Nettoerlös 1966 Mio EUR (VJ 1504,7 Mio) EBIT 107,4 Mio EUR (VJ 103,4 Mio) adj. EBIT 123,5 Mio EUR (VJ 59,8 Mio) Dividende 0,90 Fr. (2022: 0,85 Fr.) 2024: EBIT in Höhe von 160 Mio Euro erwartet Netto-Investitionsvolumen von rund 130 Mio. Euro erwartet - Feintool 2023: Umsatz 847,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 881 Mio) EBIT 29,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 28 Mio) Reingewinn 17,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 18,4 Mio) Dividende 0,34 Fr. (AWP-Konsens: 0,29 Fr.) 2024: Umsatz von 800 bis 850 Mio Fr. erwartet EBIT-Marge von rund 4 Prozent erwartet 2026: Mittelfristziele bestätigt: Über 1 Mrd Umsatz, EBIT-Marg. 6-8 Prozent schlägt Martin Klöti als neuen Verwaltungsrat vor - Kudelski 2023: Umsatz 761,5 Mio USD (AWP-Konsens: 751,7 Mio) EBITDA 28,7 Mio USD (AWP-Konsens: 41,1 Mio) Reinergebnis -24,51 Mio USD (AWP-Konsens: -8 Mio) Dividende 0,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,00 Fr.; 2022: 0,00 Fr.) Kudelski sucht Käufer für Geschäftsbereich Public Access (SKIDATA) Erlös könnte fällige Anleihe refinanzieren Goldman Sachs als Advisor für Verkauf von Skidata engagiert Sollte Verkauf sich verzögern suchen wir alternative Finanzierungen - Medmix 2023: Umsatz 486,6 Mio Fr. (VJ 477,1 Mio) EBITDA adj. 93,1 Mio Fr. (VJ 105,4 Mio) EBITDA-Marge adj. 19,1 Prozent (VJ 22,1 Prozent) Dividende 0,50 Fr. (VJ 0,50 Fr.) Reinergebnis 0,3 Mio Fr. (VJ 11,6 Mio) 2024: Längerfristige Ambitionen bleiben unverändert Organische Umsatz-Wachstumsrate von 4 bis 6 Prozent erwartet Adjustierte EBITDA-Marge von mind. 20 Prozent erwartet - Sulzer 2023: Auftragseingang 3580,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3654 Mio) Umsatz 3281,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3355 Mio) Operative EBITA-Marge 11,1 Prozent (AWP-Konsens: 10,8 Prozent) Reingewinn 230,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 222 Mio) Dividende 3,75 Fr. (AWP-Konsens: 3,70 Fr.; VJ 3,50 Fr.) Operativer EBITA 365,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 362 Mio) 2024: Umsatzplus von 6-9 Prozent und Auftragsplus von 2-5 Prozent erwartet Operative EBITA-Marge von «etwa 12 Prozent» erwartet H1 schwacher Bestellungseingang, Beschleunigung im H2 «Strategie 2028»: 2 Säulen sind org. Wachstum und « Sulzer Excellence» Über 100 Initiativen eingeleitet Im Kern in den richtigen Märkten aktiv Signifikantes Potenzial zu Steigerung Wertschöpfung Signifikant. Potenzial zur Steigerung Profitabilität Entwickl. z Anbieter von Lösungs-/Technologiepaketen vorbörsliche Indikation +3,0 Prozent - Crealogix-Übernahme mit Beteiligung von 99,07 Prozent abgeschlossen - Stadler liefert bis zu 16 batterieelektrische Triebzüge nach Chicago NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo schliesst mit über 30 Banken Kreditlinie über insgesamt 7,0 Mrd EUR ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3,05 Prozent - DocMorris: UBS Group AG meldet Anteil von 21,35 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,01 Prozent - Siegfried: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Nestlé: BMK 2023 (09.00 Uhr/Webcast 14.00 Uhr) - Zurich Insurance: Conf. Calls zum Ergebnis 2023 (9.00/13.00 Uhr) - Cembra: BMK 2023 (10.30 Uhr/Webcast 09.00) - Energiedienst: BMK 2023 (10.30 Uhr) - Feintool: BMK 2023 (09.00 Uhr) - Kudelski: Conf. Call zum Ergebnis 2023 (13.30 Uhr) - Medmix: Conf. Call zum Ergebnis 2023 (08.30 Uhr) - Sulzer: BMK/Webcast 2023 (10.00 Uhr) Freitag: - Calida: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) Montag: - Ina Invest: Ergebnis 2023 (Conf. Call 15.00 Uhr) - LLB: Ergebnis 2023 (MK 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q4 (Freitag) Erste Schätzung Logiernächte Januar 2024 (Freitag) - SNB: Zahlungsmittelumfrage 2023 (Freitag) Ausland: - FR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/24 (1. Veröff.; 09.15 Uhr) - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/24 (1. Veröff.; 09.30 Uhr) - IT: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig; 10.00 Uhr) - ZO: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/24 (1. Veröff.; 10.00 Uhr) Verbraucherpreise 1/24 (endgültig; 11.00 Uhr) - US: CFNA-Index 1/24 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/24 (1. Veröff.; 15.45 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 1/24 (16.00 Uhr SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9508 - USD/CHF: 0,8768 - Conf-Future: -17 BP auf 148,47 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,83 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,25 Prozent auf 11'429 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,20 Prozent auf 1'851 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,23 Prozent auf 14'914 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,29 Prozent auf 17'118 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,56 Prozent auf 7'812 Punkte

