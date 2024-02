STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird am Freitag wenig verändert erwartet. Das Rally der Technologiewerte dürfte wohl weiterhin ohne grosse Beteiligung der Schweizer Börse stattfinden, heisst es am Markt. Denn die defensiven Schwergewichte halten nicht mit. - SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 11'407,85 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,18 Prozent auf 39'069 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,96 Prozent auf 16'042 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): xx Prozent auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB ernennt Morten Wierod zum Nachfolger von Björn Rosengren als CEO - Kühne+Nagel baut Lagerfläche am New Yorker Flughafen aus - Calida 2023: Umsatz 304,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 307,1 Mio) Online-Geschäft macht 31,9 Prozent des Umsatzes aus Bereinigter EBIT 12,2 Mio Fr. (VJ: 30,0 Mio) Dividende von 0,60 Fr. pro Aktie vorgeschlagen (VJ: 1,15 Fr.) Unternehmensergebnis -66,5 Mio Fr. (VJ 37,0 Mio) Unternehmenserg aus fortgef. Gesch. -44,8 Mio Fr. (VJ +22,9 Mio) Bereinigte EBIT-Marge 4,0 Prozent (VJ: 9,4 Prozent) Betriebsergebnis -40,2 Mio Fr. (VJ: +29,0 Mio) 2024: Dividendenausschüttung künftig abhängig von Free Cash Flow Vier Rücktritte aus Verwaltungsrat und Kader - Meyer Burger Bereitet Schliessung des Werkes Freiberg (DE) vor Schliessung Freiberg würde Ende April in Kraft treten CEO: Werk in Freiberg noch nicht allerletztes Wort gesprochen Möglich, dass Produktionsstopp nur vorrübergehend ist Entscheidung bis Mitte März möglich Bezugsrechtsemission von 200 - 250 Mio Fr. Sentis stellt unter Bedingungen bis zu 50 Mio Fr. zur Verfügung Könnten 450-Mio-Finanzierungslücke mit versch. Krediten decken Strebt Darlehen von US-Energieministerium (200-250 Mio USD) an - Georg Fischer zieht Pläne für Kapitalerhöhung zurück vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - HLEE-Tochter Sport1 Media verkauft 50 Prozent an Sport1 GmbH zum Preis von 30 Mio EUR - Jungfraubahn: Daniel Binder als neuer Verwaltungsrat vorgeschlagen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Swiss-Chef Dieter Vranckx wechselt in die Lufthansa-Geschäftsleitung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: BIP Q4 -0,2 Prozent gg Vorjahr (Prognose -0,2) - 2. Schätzung BIP Q4 -0,3 Prozent gg Vorquartal (Prognose -0,3) - 2. Schätzung WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aluflexpack: IBS Fund meldet Anteil von 3,39 Prozent; M. Ohneberg <3 Prozent; M. Tojner <3 Prozent - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 17,653 Prozent/7,504 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - UBS im Gespräch über Verkauf des CS-Investment-Banking in der Türkei (BBG) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Calida: BMK Ergebnis 2023 (10.00 Uhr) Montag: - Ina Invest: Ergebnis 2023 (Conf. Call 15.00 Uhr) - LLB: Ergebnis 2023 (MK 10.30 Uhr) Dienstag: - SIG Group: Ergebnis 2023 (MK 10.30 Uhr) - Straumann: Ergebnis 2023 (BMK 09.30 Uhr) - APG SGA: Ergebnis 2023 - Arbonia: Ergebnis 2023 (MK 09.30 Uhr) - Bellevue: Ergebnis 2023 (BMK 9.00 Uhr) - Intershop: Ergebnis 2023 (MK 14.00 Uhr) - IVF Hartmann: Ergebnis 2023 - PSP Swiss Property: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09:00) - Alcon: Ergebnis 2023 (Zahlen 22.30 Uhr/Conf Call 28.02. 14 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q4 (08.30 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Januar 2024 (14.00 Uhr) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 2/24 (10.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9534 - USD/CHF: 0,8805 - Conf-Future: +23 BP auf 148,70 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,838 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,37 Prozent auf 11'386 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,23 Prozent auf 1'855 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,38 Prozent auf 14'858 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,47 Prozent auf 17'370 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,49 Prozent auf 7'912 Punkte

