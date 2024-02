- SMI vorbörslich: -0,20 Prozent auf 11'473,49 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,16 Prozent auf 39'132 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,28 Prozent auf 15'997 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,35 Prozent auf 39'234 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Castle PE kehrt 2023 in die Gewinnzone zurück (HEADLINE) - Ina Invest 2023: Mietertrag 15,2 Mio Fr. (VJ 11,3 Mio) EBIT -8,8 Mio Fr. (VJ 16,1 Mio) Neubewertungen -16,3 Mio Fr. (VJ 12,8 Mio) Reinergebnis -11,2 Mio Fr. (VJ 19,1 Mio) 2024: halten an mittelfr.Zielen von Portfolio von >2 Mrd. Fr.fest für 2024 soll erstmals Dividende ausbezahlt werden Fusion zwischen Holding und Tochter Ina Invest AG geplant Fusion würde Marktkapitalisierung um rund 40 Prozent erhöhen - LLB 2023: Konzernergebnis 164,7 Mio Fr. (VJ 149,4 Mio) Geschäftsertrag 541,8 Mio Fr. (VJ 503,2 Mio) Nettoneugeld 1,4 Mrd Fr. (VJ 3,6 Mrd) Dividende 2,70 Fr. (VJ 2,50 Fr.) Kundenvermögen 86,9 Mrd Fr. (H1 87,2 Mrd) 2024: Erwarten ein solides Ergebnis trotz Unsicherheit - Temenos wählt Alvarez & Marsal für externe Untersuchung aus - TX Group spricht mit Immobilienunternehmen über Druckerei-Standorte - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aluflexpack: Constantia Flexibles/Montana Tech/Xoris melden 56,67 Prozent/1,39 Prozent - Bellevue: Martin Bisang meldet 23,90831 Prozent; Manuela und Jürg Schäppi 9,176582 Prozent - Ems-Chemie: Emesta Holding AG meldet Anteil von 60,82 Prozent - Inficon: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 2,99 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Ina Invest: Ergebnis 2023 (Conf. Call 15.00 Uhr) - LLB: Ergebnis 2023 (MK 10.30 Uhr) Dienstag: - SIG Group: Ergebnis 2023 (MK 10.30 Uhr) - Straumann: Ergebnis 2023 (BMK 09.30 Uhr) - APG SGA: Ergebnis 2023 - Arbonia: Ergebnis 2023 (MK 09.30 Uhr) - Bellevue: Ergebnis 2023 (BMK 9.00 Uhr) - Intershop: Ergebnis 2023 (MK 14.00 Uhr) - IVF Hartmann: Ergebnis 2023 - PSP Swiss Property: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09:00) - Alcon: Ergebnis 2023 (Zahlen 22.30 Uhr/Conf Call 28.02. 14 Uhr) Mittwoch: - Holcim: Ergebnis 2023 (BMK 09.00/Conf. Call 11.00 Uhr) - Allreal: Ergebnis 2023 (BMK 09.30 Uhr) - Bossard: Ergebnis 2023 (BMK 15.00 Uhr) - Elma: Ergebnis 2023 - Implenia: Ergebnis 2023 (BMK 12.00 Uhr) - Zehnder: Ergebnis 2023 (BMK 08.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index (Mittwoch) Ausland: - US: Neubauverkäufe 1/24 (16.00 Uhr) Dallas Fed Verarbeitendes Gewerbe 2/24 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechtsemission von 200-bis 250 Mio CHF (aoGv 18.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9540 - USD/CHF: 0,8810 - Conf-Future: +29 BP auf 148,99 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,839 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,97 Prozent auf 11'497 Punkte - SLI (Freitag): +0,78 Prozent auf 1'869 Punkte - SPI (Freitag): +0,87 Prozent auf 14'987 Punkte - Dax (Freitag): +0,28 Prozent auf 17'419 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,98 Prozent auf 7'967 Punkte

awp-robot/sw/uh