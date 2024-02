- SMI vorbörslich: -0,14 Prozent auf 11'436,89 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,16 Prozent auf 39'069 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,13 Prozent auf 15'976 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,01 Prozent auf 39'240 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SIG 2023: Umsatz 3230 Mio Fr. Wachstum in LW 18,5 Prozent (AWP-Konsens: 19,3 Prozent) EBITDA adj. 803 Mio Euro (AWP-Konsens: 810 Mio) EBITDA-Marge adj. 24,9 Prozent (AWP-Konsens: 24,9 Prozent) Dividende 0,48 Fr. (AWP-Konsens: 0,48 Fr.; 2022: 0,47 Fr.) Org. Wachstum 7,4 Prozent (AWP-Konsens: 7,5 Prozent) Reingewinn adj. 318,2 Mio Euro (AWP-Konsens: 299 Mio) Starke Umsatzentwicklung trotz gewisser Abschwächung in Endmärkten 2024: Organisches Wachstum am unteren Ende der Bandbreite von 4-6 Prozent EBITDA-Marge in unterer Hälfte der Bandbreite von 25-26 Prozent Mittelfristige Prognose bestätigt vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent - Straumann 2023: Umsatz 2412 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2409 Mio) Org. Wachstum 9,8 Prozent (AWP-Konsens: 9,4 Prozent) EBIT 411 Mio Fr. (AWP-Konsens: 570 Mio) Core-EBIT 606 Mio Fr. (AWP-Konsens: 604 Mio) Core-Reingewinn 441 Mio Fr. (AWP-Konsens: 479 Mio) Reingewinn 247 Mio Fr. (AWP-Konsens: 445 Mio) Dividende 0,85 Fr. (AWP-Konsens: 0,81 Fr.; 2022: 0,80 Fr.) Hoher Nettofinanzaufwand (54 Mio) - Währungsabsicherung 2024: Org. Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozent-Bereich erwartet 2025: Profitabilität von etwa 26 Prozent erwartet Holger Haderer leitet ab 30. Juni die Region EMEA Andreas Utz neu Leiter Implantologie und Mitglied der GL vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - APG 2023: Werbertrag 325,6 Mio Fr. (VJ 310,6 Mio) EBIT 31,8 Mio Fr. (VJ 29,4 Mio) Nettoergebnis 26,8 Mio Fr. (VJ 23,4 Mio) Dividende 11,00 Fr. (VJ 11,00 Fr.) APG verspricht auch in Zukunft eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik APG: Hauptaktionäre JCDecaux und Pargesa erwägen Verkauf der Beteiligungen - Arbonia 2023: Umsatz 1081 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1092 Mio) EBITDA ohne Sondereff. 88,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 86,9 Mio) EBIT ohne Sondereff. 12,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6,0 Mio) Reinergebnis -17,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: -4,7 Mio) Dividende 0,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,24 Fr.; 2022: 0,30 Fr.) 2024: «Grund zu Optimismus» - wohl Normalisierung Renovationsgeschäft Arbonia prüft Kaufangebote für Klimadivision Gespräche über Veräusserung sind in fortgeschrittenem Stadium Es sind mehrere Interessensbekundungen für Climate eingetroffen Signifikanter Anteil an Erlös aus mögl. Transaktion für Aktionäre Wollen verbleibende Türen-Division auch mit Akquisitionen stärken - Bellevue 2023: Konzerngewinn 15,2 Mio Fr. (VJ 25,3 Mio) Geschäftsertrag 81,9 Mio Fr. (VJ 95,9 Mio) Kundenvermögen 6,9 Mrd Fr. (Ende Juni: 8,1 Mrd) Netto-Neugeldzufluss -1228 Mio Fr. (VJ -577 Mio) 2024: vorsichtig optimistisch, dass günstigeres Marktumfeld Vielversprechende Erholung der Schlüsselmärkte seit Q4 2023 Geschäftsleitung per 1. März 2024 mit zusätzlichen Kompetenzen - Intershop 2023: Reingewinn 82,5 Mio Fr. (VJ 145,5 Mio) EBIT 105,2 Mio Fr. (VJ 191,6 Mio) Nettoliegenschaftsertrag 71,8 Mio Fr. (VJ 68,3Mio) Leerstandsquote Renditeliegenschaften 7,4 Prozent (H1: 7,9 Prozent) Dividende 27,50 Fr. (VJ 50,00 Fr. inkl. Sonderdividende) Weiterer Abbau von Leerständen und Immo-Entwicklung mit Priorität Legen Fokus je nach Marktumfeld auch auf Zukäufe - IVF Hartmann 2023: Umsatz 148,0 Mio Fr. (VJ 150,65 Mio) EBIT 16,8 Mio Fr. (VJ 13,49 Mio) Reingewinn 15,1 Mio Fr. (VJ 11,23 Mio) Dividende (inkl. Sonderdividende) 8,20 Fr. (VJ 2,50 Fr.) 2024: Solides organisches Umsatzwachstum erwartet EBIT nochmals über dem des Vorjahres erwartet Verkleinerung der Geschäftsleitung per 1. April 2024 Oliver Neubrand zur Neuwahl in den VR vorgeschlagen - PSP 2023: Liegenschaftsertrag 331,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 330,3 Mio) EBITDA vor Neubewertung 297,74 Mio Fr. (AWP-Konsens: 296,4 Mio) Reingewinn 207,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 166,5 Mio) Neubewertungen -161,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: -158,0 Mio) Dividende 3,85 Fr. (AWP-Konsens: 3,85 Fr.; 2022: 3,80 Fr.) 2024: Erwarten Ebitda ohne Liegenschaftserfolge von 295 Mio Fr. rechnen per Ende Jahr mit Leerstand von unter 4,0 Prozent Fokussieren auf Weiterentwicklung bestehenden Portfolios Können allfällige leichte Portfolioabwertung problemlos stemmen - DKSH dehnt Vertriebsvereinbarung mit DSM-Firmenich auf Myanmar und Vietnam aus - Stadler liefert weitere 33 Lokomotiven nach Neuseeland - Swissquote verlängert Partnerschaft mit UEFA um 3 Jahre NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Bobst 2023: Umsatz 1,96 Mrd Fr. (VJ 1,84 Mrd) 2024: Erwarten gutes Jahr, aber Umsatz und EBIT unter 2022-Niveau PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Gruppe aus 24 Management- und VR-Mitgliedern meldet Anteil von 9,14 - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 7,76 Prozent PRESSE DIENSTAG - Roche prüft Verkauf von Lungenmedikament Esbriet (Bloomberg) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - SIG Group: Ergebnis 2023 (BMK 10.30 Uhr - Straumann: Ergebnis 2023 (BMK 09.30 Uhr) - Arbonia: Ergebnis 2023 (BMK 09.30 Uhr) - Bellevue: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) - Bobst: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Intershop: Ergebnis 2023 (MK 14.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis 2023 (BMK 11.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis 2023 (nachbörslich) Mittwoch: - Holcim: Ergebnis 2023 (BMK/Conf. Call 09.00/11.00 Uhr) - Allreal: Ergebnis 2023 (BMK 09.30 Uhr) - Bossard: Ergebnis 2023 (BMK 15.00 Uhr) - Elma: Ergebnis 2023 - Implenia: Ergebnis 2023 (BMK 12.00 Uhr) - Zehnder: Ergebnis 2023 (BMK 08.00 Uhr) - Alcon: Conf. Call zu Ergebnis 2023 (14.00 Uhr) Donnerstag: - Adecco: Ergebnis 2023 (Webcast 09.30 Uhr) - BLKB: Ergebnis 2023 (MK 09.15 Uhr) - Bystronic: Ergebnis 2023 (BMK 11.00 Uhr,) - Clariant: Ergebnis 2023 (07.00 Uhr) - Emmi: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) - Meier Tobler: Ergebnis 2023 (Webcast 10.30 Uhr) - Montana Aerospace: Umsatz 2023 - VZ Holding: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index (Mittwoch) - KOF Konjunkturbarometer Februar (Donnerstag) - Seco: BIP Q4/Gesamtjahr 2023 (Donnerstag) Ausland: - US: Auftragseingang langlebige Güter 1/24 (vorläufig; 14.30 Uhr) FHFA Hauspreisindex 12/23 (15.00 Uhr) Konsumtentenvertrauen 2/24 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 2/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechtsemission von 200-bis 250 Mio CHF (aoGv 18.3.) . EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9550 - USD/CHF: 0,8799 - Conf-Future: -15 BP auf 148,84 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,789 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,38 Prozent auf 11'453 Punkte - SLI (Montag): -0,29 Prozent auf 1'864 Punkte - SPI (Montag): -0,43 Prozent auf 14'923 Punkte - Dax (Montag): +0,02 Prozent auf 17'423 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,23 Prozent auf 7'930 Punkte

