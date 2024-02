- SMI vorbörslich: +0,12 Prozent auf 11'453,88 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,25 Prozent auf 38'972 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,37 Prozent auf 16'035 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,08 Prozent auf 39'208 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon 2023: Umsatz 9370 Mio USD (VJ 8654 Mio) Dividende 0,24 Fr. (AWP-Konsens: 0,24 Fr.; 2022: 0,24 Fr.) Q4: Umsatz 2332 Mio USD (AWP-Konsens: 2337 Mio) Op. Kernmarge 18,9 Prozent (AWP-Konsens: 19,7 Prozent) Op. Marge 8,9 Prozent (AWP-Konsens: 12,2 Prozent) Ergebnis je Aktie 0,86 USD (AWP-Konsens: 0,37 USD) Kernergebnis je Aktie 0,7 USD (AWP-Konsens: 0,66 USD) 2024: Nettoumsatz (USD) $9,9 bis $10,1 Mrd; Core-Marge 20,5-21,5 Prozent Core Diluted EPS 3,00 bis 3,10 USD Ausblick rechnet mit Marktwachstum im langjährigen Schnitt Ausblick rechnet mit Wechselkursen von Ende Januar 2024 Vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - Holcim 2023: Umsatz 27'009 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26'984 Mio) Adj. EBIT 4760 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4722 Mio) Reingewinn 3060 Mio Fr. (VJ 3308 Mio) Dividende 2,80 Fr. (AWP-Konsens: 2,66 Fr.) Q4: Umsatz vergl. +5,5 Prozent (AWP-Konsens: 5,5 Prozent) 2024: Org. Umsatzwachstum über 4 Prozent erwartet Zusätzliches Wachstum durch M&A von über 2 Prozent erwartet Erwarten überproportionales Wachstum beim wiederkehrenden EBIT Anstieg der Recurring-EBIT-Marge auf 18 Prozent Free Cashflow von über 3 Mrd Fr. erwartet Neues Aktienrückkaufprogramm über 1 Mrd CHF im Jahr 2024 Fortschritte auf Weg zur Börsenkotierung des Nordamerika-Geschäfts schlägt Michael H. McGarry als neues unabhängiges VR-Mitglied vor Vorbörsliche Indikation +2,6 Prozent - Swisscom will Vodafone Italien für 8 Milliarden Euro übernehmen beabsichtigt Vodafone Italia mit Fastweb zu fusionieren Aktuell noch offen, ob es zu einer Transaktion kommen wird Deal hätte positive Folgen für Dividende und Cashflow Wichtiger Schritt, um strategische Ziele Bundesrat zu erreichen erwartet, nach Transaktion mindestens ein A-Rating zu behalten Vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - Zurich-Chef Greco will mindestens bis Ende 2025 im Amt bleiben (Inti FuW) Vorbörsliche Indikation +0,8 Prozent - Allreal 2023: Mietertrag 219,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 218,5 Mio) EBIT exkl. NB 180,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 182,2 Mio) Reingewinn exkl. NB 122,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 121,5 Mio) Reingewinn inkl. NB 65,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 72,6 Mio) Dividende 7.00 Fr. (AWP-Konsens: 7,06 Fr.; VJ 7,00 Fr.) 2024: gehen von op. Unternehmensergebnis leicht unter Vorjahr aus Sind trotz dem anspruchsvollen Umfeld zuversichtlich - Bossard 2023: EBIT 113,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 111,0 Mio) EBIT-Marge 10,6 Prozent (AWP-Konsens: 10,4 Prozent) Reingewinn 76,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 77,9 Mio) Dividende 4,00 Fr. (AWP-Konsens: 4,41 Fr.; 2022: 5,50 Fr.) 2024: Umfeld in kommenden Quartalen schwer zu prognostizieren H1 verhaltene Nachfrageentwicklung erwartet H1 weiter steigendes Lohnniveau erwartet Mittelfristziele gelten unverändert Vorbörsliche Indikation -1,1 Prozent - Cicor kauft rumänischen Medtech-Prototypenfertiger Evolution Medtec Abschluss der Transaktion im Januar 2024 Evolution Medtec Srl hat Sitz in Bukarest und 25 Mitarbeitende Evolution Medtec erzielte 2023 Umsatz im tiefen einstell. Mio-Bereich - Elma 2023: Umsatz 167,1 Mio Fr. (VJ 154,7 Mio) EBIT 6,7 Mio Fr. (VJ 4,6 Mio) Reingewinn 5,0 Mio Fr. (VJ 4,2 Mio) Dividende 2,00 Fr. (VJ 2,00 Fr.) 2024: Starten mit komfortablem Auftragsbestand - kein konkreter Ausblick - Idorsia verschafft sich über Abkommen mit Viatris finanziellen Spielraum erhält Vorauszahlung von 350 million USD potenzielle Meilensteinzahlungen etc möglich Ausbau der Zusammenarbeit möglich Vorbörsliche Indikation +14,7 Prozent - Implenia 2023: Umsatz 3596 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3608 Mio) EBIT 122,62 Mio Fr. (AWP-Konsens: 121,8 Mio) EBIT-Marge 3,4 Prozent (AWP-Konsens: 3,4 Prozent) Reingewinn 141,76 Mio Fr. (AWP-Konsens: 75,2 Mio) Dividende 0,60 Fr. (AWP-Konsens: 0,55 Fr.; 2022: 0,40 Fr.) Auftragsbestand von 6,985 Mrd Fr. per 31.12. 2024: Streben EBIT von 130 Mio Fr. an - Kinarus 2023: Nettoergebnis -13,9 Mio Fr. (VJ -40,6 Mio Fr.) Keine liquiden Mittel per Ende 2023 Arbeiten für Zusammenschluss mit Curatis dauern an - ObsEva kündigt Einstellung des Geschäftsbetriebs an Möglicherweise keine Ressourcen für Geschäftsabschluss 2023 Anforderungen für Kotierung an SIX können nicht mehr erfüllt werden - Zehnder 2023: EBIT 60,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 59,9 Mio) EBIT-Marge 7,9 Prozent (AWP-Konsens: 7,8 Prozent) Reingewinn 44,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 45,7 Mio) Dividende 1,30 Fr. (AWP-Konsens: 1,45 Fr.; VJ 1,80 Fr.) 2024: Geben aufgrund Marktunsicherheiten derzeit keine Prognosen ab Jahr wird wegen anhaltenden Abschwungs im Bau anspruchsvoll Verstärken die 2022 lancierten Sparmassnahmen bestätigt Mittelfristziele: Wachstum von durchschnittlich 5 Prozent strebt mittelfristig weiter EBIT-Marge von 9-11 Prozent an - BKB ernennt Markus Hipp zum neuen Bereichsleiter Vertrieb Privatkunden - Glarner Kantonalbank meldet Tod des langjährigen Präsidenten - Relief Therapeutics sichert sich Kapitalzusage über 50 Mio Fr. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Immo-Gesellschaft Amagvik neu an der BX Swiss kotiert - Alpiq 2023: Umsatz 8,96 Mrd Fr. (VJ 14,63 Mrd) Reingewinn 1336 Mio Fr. (VJ 111 Mio) 2024: Nach sehr gutem Ergebnis 2023 auch für 2024 zuversichtlich PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 7,53 Prozent - Swiss Re meldet Eigenanteil von 9,99 Prozent/4,97 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Holcim: Ergebnis 2023 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Bossard: Ergebnis 2023 (BMK 15.00 Uhr) - Implenia: Ergebnis 2023 (BMK 12.00 Uhr) - Allreal: Ergebnis 2023 (BMK 09.30 Uhr) - Alpiq: Ergebnis 2023 (BMK 09.15 Uhr) - Zehnder: Ergebnis 2023 (BMK 08.00 Uhr) Donnerstag: - Adecco: Ergebnis 2023 (Webcast 09.30 Uhr) - Clariant: Ergebnis 2023 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Emmi: Ergebnis 2023 (09.00 BMK) - Meier Tobler: Ergebnis 2023 (Webcast 10.30 Uhr) - Montana Aerospace: Umsatz 2023 - BLKB: Ergebnis 2023 (MK 09.15 Uhr) - Bystronic: Ergebnis 2023 (BMK 11.00 Uhr) - VZ Holding: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.30 Uhr) Freitag: - Kühne+Nagel: Ergebnis 2023 (BMK/Webcast 10.00/14.00 Uhr) - Bucher: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) - Kinarus: aoGV (Zusammenschluss mit Curatis) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index (10.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Februar (Donnerstag) - Seco: BIP Q4/Gesamtjahr 2023 (Donnerstag) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Freitag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar (Freitag) Ausland: - ZO: Verbrauchervertrauen 2/24 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Privater Konsum Q4/23 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 1/24 (vorläufig) (14.30 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechtsemission von 200-bis 250 Mio CHF (aoGv 18.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9533 - USD/CHF: 0,8808 - Conf-Future: +1 BP auf 148,89 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,839 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,11 Prozent auf 11'440 Punkte - SLI (Dienstag): -0,16 Prozent auf 1'861 Punkte - SPI (Dienstag): -0,14 Prozent auf 14'902 Punkte - Dax (Dienstag): +0,76 Prozent auf 17'556 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,23 Prozent auf 7'948 Punkte

