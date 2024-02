- SMI vorbörslich: -0,04 Prozent auf 11'409,89 Punkte (8.05 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,06 Prozent auf 38'949 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,55 Prozent auf 15'948 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,11 Prozent auf 39'166 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich: S&P bestätigt Kreditrating 'AA' mit Ausblick 'stabil' - Adecco 2023: Dividende 2,50 Fr. (AWP-Konsens: 2,50 Fr.; VJ 2,50 Fr.) Q4: Umsatz 6109 Mio EUR (AWP-Konsens: 6030 Mio) Organisches Wachstum adj. 1 Prozent (AWP-Konsens: 0,1 Prozent) Bruttogewinn 1233 Mio EUR (AWP-Konsens: 1232 Mio) EBITA adj. 264 Mio EUR (AWP-Konsens: 227 Mio) EBITA-Marge adj. 4,3 Prozent (AWP-Konsens: 3,8 Prozent) Reinergebnis 68 Mio EUR (AWP-Konsens: 89 Mio) Geschäftsvolumen in 2024 bisher leicht unter Q4 Synergien aus Akka liegen mit über 60 Mio EUR über dem Ziel erwartet Bruttomargen und Vertriebsgemeinkosten in Q1 auf Höhe des Q4 rechnet mit weiteren Marktanteilsgewinnnen im Q1 Vorbörsliche Indikation +1,5 Prozent - AMS Osram nimmt Wertberichtigungen von 600 bis 900 Millionen Euro vor Schlüsselprojekt der microLED-Strategie unerwartet storniert überarbeitet microLED Strategie neues Werk in Malaysia steht in Frage Weitere Kostensenkungsmassnahmen erwogen 2024: Adj. EBIT um 30 bis 50 Mio Euro geringer erwartet Q1 Umsatzprognose bleibt bestehen (800 bis 900 Mio Euro) Q1 adj. EBIT Prognose bestätigt (4-7 Prozent) Mittelfristiges Ziel für Umsatzwachstum gesenkt auf 6-8 Prozent (vorher 6-10 Prozent) Vorbörsliche Indikation -17,4 Prozent - BLKB 2023: Geschäftsertrag 458,5 Mio Fr. (VJ 402,7 Mio) Geschäftserfolg 193,2 Mio Fr. (VJ 180,6 Mio) Konzernergebnis 152,5 Mio Fr. (VJ 144,1 Mio) Dividende 40 Fr. (VJ 35,00 Fr.) Bewertungskorrektur auf Radicant Bank von 22 Millionen Franken 2024: Erwarten etwa gleichbleibenden Reingewinn, stabile Ausschüttungen - Bystronic 2023: Auftragseingang 794,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 834,5 Mio) Umsatz 930,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 938,0 Mio) EBIT 54,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 56,2 Mio) EBIT-Marge 5,8 Prozent (AWP-Konsens: 6,0 Prozent) Reinergebnis 41,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 43,2 Mio) Dividende 12,00 Fr. (AWP-Konsens: 13,00 Fr.; 2022: 12,00 Fr.) 2024: Weiter anspruchsvolles Marktumfeld erwartet Auftragseingang im Rahmen der letzten Quartale erwartet Rückläufiger Umsatz und tiefere Profitabilität erwartet Schwacher Jahresbeginn und Verbesserung im Verlauf erwartet - Clariant 2023: Umsatz 4377 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4412 Mio) EBITDA adj. 641 Mio Fr. (AWP-Konsens: 630 Mio) EBITDA 607 Mio Fr. (AWP-Konsens: 562 Mio) EBITDA-Marge 13,9 Prozent (AWP-Konsens: 12,8 Prozent) Verkaufspreise stabil - Volumen -7 Prozent Reingewinn 179 Mio Fr. (VJ 116 Mio) Dividende 0,42 Fr. (AWP-Konsens: 0,43 Fr.; 2022: 0,42 Fr.) Operativer Cashflow 421 Mio Fr. (AWP-Konsens: 497 Mio) 2024: Umsatzwachstum in LW im tiefen 1.-st. Bereich erwartet Verbesserung der EBITDA-Marge auf rund 15 Prozent erwartet EBITDA-Marge von rund 16 Prozent ohne Effekte von Sunliquid Ziele für 2025 werden bekräftigt Vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - Emmi 2023: EBIT adj. 295,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 288,6 Mio) EBIT-Marge adj. 7 Prozent (AWP-Konsens: 6,8 Prozent) EBIT 258,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 247,8 Mio) EBIT-Marge 6,1 Prozent (AWP-Konsens: 5,8 Prozent) Reingewinn adj. 212,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 205,7 Mio) Reingewinn 186,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 177,0 Mio) Reingewinn-Marge 4,4 Prozent (VJ 4,3 Prozent) Dividende 15,50 Fr. (AWP-Konsens: 15,10 Fr; 2022: 14,50 Fr.) 2024: Kurzfr. verhaltenes organisches Umsatzwachstum von 1-2 Prozent erwartet EBIT von 295 bis 315 Mio Fr. erwartet Reingewinnmarge von 5,0 bis 5,5 Prozent erwartet Erwarten in relevanten Märkten verhaltenes Wirtschaftswachstum Werden wo nötig Verkaufspreiserhöhungen durchsetzen Werden weiter Effizienz- und Kosteneinsparungsprogramme durchführen bestätigt mittelfristige Ziele Vorbörsliche Indikation +2,0 Prozent - Meier Tobler 2023: Umsatz 545,92 Mio Fr. (VJ 556,3 Mio) EBITDA 48,47 Mio Fr. (VJ 52,1 Mio) Reinergebnis 27,15 Mio Fr. (VJ 30,7 Mio) Dividende 1,3 Fr. (VJ 1,20 Fr.) 2024: Rechnen mit leicht rückläufigem Baumarkt Ziel ist es, den Gewinnzahlen des Vorjahres zu erreichen Konnten Startprobleme in Logistikcenter beheben Beenden Aktienrückkauf - Rückkauf zum Festpreis als Ersatz Kundenvertrauen noch nicht vollständig zurückgewonnen Haben beim Rückkauf (bis 30 Mio.) Aktien für 22,2 Mio. erworben Umsatz in Jan./Feb. wegen Logistik-Problemen klar unter Vorjahr Neu wird Andrea Tranel zur Wahl in Verwaltungsrat vorgeschlagen - Sandoz bezahlt für Vergleich in den USA 265 Millionen Dollar vorbörsliche Indikation -0,8 Prozent - VZ Holding 2023: Reingewinn 187,02 Mio Fr. (VJ 151,3 Mio) Dividende 2,24 Fr. (VJ 1,74 Fr.) Betriebsertrag 463,8 Mio Fr. (VJ 403,9 Mio) AuM 44,89 Mrd Fr. (Ende Juni: 42,6 Mrd) Netto-Neugeld 4,4 Mrd Fr. (VJ 4,6 Mrd) 2024: Ertrag und Gewinn im langfristigen Durchschnitt erwartet Erwarten wir im H1 stärkeres Wachstum als im H2 Verwaltungsrat zwei zusätzliche VR-Mitglieder vor - BVZ-Tochter MGB ernennt Manuel Juon zum Leiter Infrastruktur NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Galderma 2023: Umsatz 4,08 Mrd USD (+8,5 Prozent in LW) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 17,5872 Prozent/7,505 Prozent; UBS Group AG 20,87 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von 3,13 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Adecco: Webcast zum Ergebnis 2023 (09.30 Uhr) - BLKB: MK Ergebnis 2023 (09.15 Uhr) - Bystronic: BMK Ergebnis 2023 (11.00 Uhr) - Clariant: Conf. Call zum Ergebnis 2023 (15.00 Uhr) - Emmi: BMK Ergebnis 2023 (09.00) - Meier Tobler: Webcast Ergebnis 2023 (10.30 Uhr) - VZ Holding: Conf. Call Ergebnis 2023 (09.30 Uhr) Freitag: - Kühne+Nagel: Ergebnis 2023 (BMK/Webcast 10.00/14.00 Uhr) - Bucher: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) - Kinarus: aoGV (Zusammenschluss mit Curatis) Montag: - Aryzta: Ergebnis 2023 - Belimo: Ergebnis 2023 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Comet: Ergebnis 2023 (BMK 13.30 Uhr) - Gurit: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Hiag: Ergebnis 2023 (Webcast 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Februar (09:00 Uhr) - Seco: BIP Q4/Gesamtjahr 2023 (09:00 Uhr) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Freitag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar (Freitag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2024 (Montag) - SNB: Ergebnis 2023 definitiv (Montag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 2/24 (09:55 Uhr) Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig) (14:00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 1/24 (14:30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30 Uhr) MNI Chicago PMI 2/24 (15:45 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 1/24 (16:00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechtsemission von 200-bis 250 Mio CHF (aoGv 18.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9520 - USD/CHF: 0,8786 - Conf-Future: +18 BP auf 149,18 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,846 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,23 Prozent auf 11'414 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,01 Prozent auf 1'861 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,33 Prozent auf 14'853 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,25 Prozent auf 17'601 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,31 Prozent auf 7'954 Punkte

awp-robot/sw/