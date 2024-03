- SMI vorbörslich: +0,17 Prozent auf 11'458,16 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,12 Prozent auf 38'996 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,90 Prozent auf 16'092 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,90 Prozent auf 39'911 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel 2023: Nettoumsatz 23849 Mio Fr. (AWP-Konsens: 24'194 Mio) 2023: Rohertrag 8787 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8848 Mio) EBITDA 2678 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2789 Mio) Reingewinn 1464 Mio Fr. (VJ 2810 Mio) EBIT 1903 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2007 Mio) Dividende 10.00 Fr. (AWP-Konsens: 10,15 Fr.) zwei neue VR-Mitglieder zur Wahl vorgeschlagen Anne-Catherine Berner und Dominik de Daniel vorgeschlagen David Kamenetzky tritt nicht mehr zur Wiederwahl an Unverändert anspruchsvolles Umfeld Haben Kostenbasis den Marktverhältnissen angepasst Marktanteile in Seefracht gewonnen Gute Fortschritte mit Roadmap 2026 übernimmt City Zone Express in Asien Chef Paul verdient 2023 Lohn von insgesamt 3,5 Mio Fr. (HEADLINE) vorbörsliche Indikation -1,2 Prozent - Lindt & Sprüngli überträgt Ana Dominguez Verantw. für Nordamerika und Mexiko Rolf Fallegger tritt zurück - Bucher 2023: Dividende 13,50 Fr. (AWP-Konsens: 13,37 Fr.; 2022: 13,00 Fr.) EBIT 424 Mio Fr. (AWP-Konsens: 434 Mio) EBIT-Marge 11,9 Prozent (VJ 11,8 Prozent) Konzerngewinn 356 Mio Fr. (AWP-Konsens: 338 Mio) 2024: Prognose vom Januar bestätigt Leicht sinkender Umsatz erwartet Betriebsgewinnmarge unter VJ aber zweistellig erwartet Konzerngewinn unter VJ erwartet Urs Kaufmann soll VR-Präsidium von Philip Mosimann übernehmen - GAM ernennt Keisuke Kubo zum Head of Distribution Japan (HEADLINE) - Leonteq-Aktionärin Raiffeisen will nicht mehr im Leonteq-VR vertreten sein - Medmix gewinnt in deutscher Patentverletzungsklage gegen Kettenbach - Wisekey beteiligt sich an Entwicklungszentrum für Cybersicherheitschips NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SNB-Chef Thomas Jordan tritt auf Ende September 2024 zurück macht keine Angaben zu Nachfolger PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt bei 1,75 Prozent Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,001 Prozent - Barry Callebaut: Artisan Partners Funds, Inc. meldet Anteil von 3,04 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 17,592 Prozent/7,53 Prozent - Givaudan: Gartmore Investment Management plc meldet Anteil von <3 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,06 Prozent PRESSE DONNERSTAG/FREITAG - Reuters: Weko plädiert für stärkere Untersuchung der UBS-Marktdominanz ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Kühne+Nagel: BMK/Webcast Ergebnis 2023 (10.00/14.00 Uhr) - Bucher: BMK Ergebnis 2023 (09.00 Uhr) - Kinarus: aoGV (Zusammenschluss mit Curatis) Montag: - Aryzta: Ergebnis 2023 - Belimo: Ergebnis 2023 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Comet: Ergebnis 2023 (BMK 13.30 Uhr) - Gurit: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Hiag: Ergebnis 2023 (Webcast 09.00 Uhr) Dienstag: - Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr, Kilchberg) - VAT: Ergebnis 2023 (BMK 11.00 Uhr, Zürich - Ascom: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr, Zürich) - BCGE: Ergebnis 2023 - Dormakaba: Ergebnis H1 2023/24 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Forbo: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr, Zürich) - Huber+Suhner: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr, Zürich) - Inficon: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr, Zürich) - IVF Hartmann: BMK 2023, Neuhausen - Novartis: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Januar 2024 (08.30 Uhr) Dienstleistungsumsätze Dezember 2023 (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar (09.30 Uhr) - SNB: Ergebnis 2023 definitiv (Montag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2024 (Montag) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr) - ZO: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig) (11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 1/24 (11.00 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) Bauinvestitionen 1/24 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/24 (endgültig) (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takeover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechtsemission von 200-bis 250 Mio CHF (aoGv 18.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9571 - USD/CHF: 0,8849 - Conf-Future: -47 BP auf 149,65 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,828 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,21 Prozent auf 11'439 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,33 Prozent auf 1'867 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,03 Prozent auf 14'858 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,44 Prozent auf 17'678 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,26 Prozent auf 7'927 Punkte

