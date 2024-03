STIMMUNG - Sätzli zur Eröffnung: Für den Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen am Montag eine zurückhaltende Eröffnung an. Dabei dürfte der Leitindex SMI erneut in einer engen Spanne um die 11'500er Marke oszillieren, nachdem er am vergangenen Freitag bei 11'529 Punkten ein Jahreshoch markiert hatte. Die Übersee-Börsen bleiben dagegen in Rekordlaune. - SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 11'504,61 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,23 Prozent auf 39'087 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,14 Prozent auf 16'275 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,50 Prozent auf 40'109 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kuehne+Nagel Polen ernennt Emilia Górska-Mytyk zur neuen Geschäftsführerin - Nestlé-CEO ist mit der Aktienkursentwicklung «nicht zufrieden» - Novartis stellt neue Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit von Zolgensma vor - Sandoz schliesst Übernahme von Biosimilar Cimerli erfolgreich ab - Aryzta 2023: Umsatz 3046 Mio EUR (AWP-Konsens: 3024 Mio) EBITDA 400,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 388,3 Mio) EBITDA-Marge 13,2 Prozent (AWP-Konsens: 12,9 Prozent) Umsatz 2192,7 Mio EUR (VJ 1915,9 Mio) EBITDA-Marge 13,9 Prozent (VJ 12,0 Prozent) Reingewinn 125,7 Mio EUR (VJ 80,9 Mio) Preiseffekt Quartal zu Quartal tiefer - Volumenwachstum positiv 2024: Erw. normalisierte Verbesserungen bei allen Schlüsselkennzahlen Org. Wachstum mittl. bis einst. Bereich (v.a. Volumen und Mix) Ausweitung der EBITDA-Marge dürfte sich normalisieren Erwarten Normalisierung der Wachstumsraten Sind auf dem Weg, mittelfristige Ziele für 2025 zu erreichen Permanenter CEO soll im Laufe des Jahres eingesetzt werden Update für 3-Jahres-Plan und Ziele für 2026-2028 im Laufe des Jahres - Belimo 2023: Dividende 8,50 Fr. (AWP-Konsens: 8,82 Fr.; 2022: 8,50 Fr.) EBIT-Marge 17,8 Prozent (AWP-Konsens: 17,9 Prozent) EBIT 152,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 153,4 Mio) Reinergebnis 136,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 120,2 Mio) 2024: Umsatzwachstum in LW am unteren Ende des Zielkorridors erwartet Marge wird durch Währungen und hohe Investitionen beeinflusst Anhaltende Nachfrage nach Feldgeräten im Neubau und Renovation vorbörsliche Indikation -2,4 Prozent - Comet 2023: Reingewinn 15,39 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16,3 Mio) Dividende 1 Fr. (AWP-Konsens: 0,70 Fr.; 2022: 3,70 Fr.) 2024: Erste Zeichen eines Aufschwungs im Halbleitermarkt sichtbar Sind vorbereitet auf den bevorstehenden Aufschwung 440 Mio. - 480 Mio Fr. Nettoumsatz erwartet Mittelfristziele bestätigt - Könnten sogar übertroffen werden EBITDA-Marge von 15,0 Prozent bis 17,0 Prozent erwartet - Gurit 2023: EBIT 20,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20,7 Mio) EBIT-Marge 4,4 Prozent (AWP-Konsens: 4,5 Prozent) Reingewinn 4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8,7 Mio) Dividende 0,35 Fr. (AWP-Konsens: 0,17 Fr.; VJ 0,00 Fr.) 2024: Umsatz von etwa 435 bis 485 Mio Fr. erwartet Marge adj. EBIT von 5 bis 8 Prozent erwartet Die westlichen Märkte werden voraussichtlich langsam wachsen - Hiag 2023: Dividende 3,1 Fr. (AWP-Konsens: 2,99 Fr.; 2022: 2,90 Fr.) Liegenschaftsertrag 70,31 Mio Fr. (AWP-Konsens: 70,1 Mio) EBIT 70,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 58,4 Mio) Reingewinn 47,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 36,9 Mio) Neubewertungen -1,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: -11,7 Mio) 2024: erwarten Ende 2024 Steigerung des Liegenschaftsertrags von ca 6 Prozent erwarten Ende 2024 eine weitere Reduktion der Leerstandsquote erwarten leichten Anstieg des Durchsch. Fremdfinanzierungssatzes erwarten mittelfristig eine deutliche Zunahme der Mieterträge - SoftwareOne: Gründeraktionäre beenden Gruppe mit Bain Capital Gibt keine Aussicht auf Going-Private-Transaktion Gründeraktionäre wollen langwierigen Rechtsstreit vermeiden Gründeraktionäre fordern weiterhin neue Führung vorbörsliche Indikation -1,4 Prozent - Adval Tech: Volker Brielmann wird neuer CEO - Cicor übernimmt TT Electronics IoT Solutions für 20,8 Mio GBP - Flughafen Zürich: Zürcher Stimmvolk sagt Ja zu Pistenverlängerungen - Implenia-Aufträge kommen aus der Schweiz, Deutschland und Schweden für 240 Mio - Kinarus: A.o. GV genehmigt alle Vorschläge zu Zusammenschluss mit Curatis - Molecular Partners: Verfahren gegen Unternehmen und Management abgewiesen - SNB 2023: Definitiver Verlust 3,2 Mrd Fr. (VJ -132,5 Mrd) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo-Projekt: Oberiberg SZ lehnt alpine Solaranlage ab - Streik bei Micarna in Ecublens VD wird fortgesetzt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - APG SGA: Gruppe Jcdecaux SE/Pargesa AM meldet Anteil von 55,296 Prozent - DocMorris: JPMorgan Chase & Co. meldet Anteil von 17,587 Prozent/7,553 Prozent - Intershop: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,002 Prozent - SoftwareOne-Gründeraktionäre beenden Gruppe mit Bain Capital PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Aryzta: Ergebnis 2023 (Conf. Call) - Belimo: Ergebnis 2023 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Comet: Ergebnis 2023 (BMK 13.30 Uhr) - Gurit: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Hiag: Ergebnis 2023 (Webcast 09.00 Uhr) Dienstag: - Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - VAT: Ergebnis 2023 (BMK 11.00 Uhr) - Ascom: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - BCGE: Ergebnis 2023 - Dormakaba: Ergebnis H1 2023/24 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Forbo: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) - IVF Hartmann: BMK 2023 (10.30 Uhr) - Novartis: GV Mittwoch: - Cicor: Ergebnis 2023 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Plazza: Ergebnis 2023 - U-blox: Ergebnis 2023 (BMK 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2024 (08.30 Uhr) Ausland: - DEU: Sentix Investorvertrauen 3/24 (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechtsemission von 200-bis 250 Mio CHF (aoGv 18.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 05.03: - BLKB (40,00 Fr.) per 07.03: - Novartis (3,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9580 - USD/CHF: 0,8832 - Conf-Future: unv. bei 149,65 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,784 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,48 Prozent auf 11'494 Punkte - SLI (Freitag): +0,48 Prozent auf 1'876 Punkte - SPI (Freitag): +0,54 Prozent auf 14'938 Punkte - Dax (Freitag): +0,32 Prozent auf 17'735 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,25 Prozent auf 7'934 Punkte

awp-robot/sw/kw