STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird zur Wochenmitte aufgrund vorbörslicher Indikationen wenig verändert gesehen. Negative Vorgaben von den US-Aktenmärkten, wo es am Vortag zu Gewinnmitnahmen kam, dürften den Risikoappetit der hiesigen Marktteilnehmer zügeln, heisst es am Markt. Zudem würden sich die Anleger vor der Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress und der Veröffentlichung von US-Arbeitsmarktdaten zurückhalten. - SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 11'474,38 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,04 Prozent auf 38'585 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,65 Prozent auf 15'940 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,02 Prozent auf 40'091 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sandoz erhält FDA-Zulassung für Osteoporose-Biosimilars Wyost und Jubbonti - Cicor 2023: Umsatz 389,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 393,5 Mio) EBITDA-Marge 11,6 Prozent (AWP-Konsens: 10,7 Prozent) Reingewinn 6,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9,6 Mio) EBITDA 45,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 41,7 Mio) EBIT-Marge (Core) 8,4 Prozent (VJ 6,8 Prozent) Verzichten weiter auf Dividendenzahlung 2024: Umsatzwachstum auf 460 bis 500 Mio Fr. erwartet EBITDA-Marge von 10-13 Prozent erwartet Starker Franken wird sich bremsend auswirken Verfügen über Auftragsbestand von fast Jahresumsatz bestätigt Mittelfristziele vom Dezember - Plazza 2023: Liegenschaftenertrag 26,93 Mio Fr. (VJ 26,3 Mio) EBIT vor NB 21,21 Mio Fr. (VJ 20,4 Mio) Dividende Namenaktie A 8 Fr. (VJ 7,00 Fr.) Leerstandsquote Bestandesliegenschaften 2,7 Prozent (VJ 3,5 Prozent) Gewinn 18,3 Mio Fr. (VJ 23,6 Mio) 2024: Erwarten EBIT vor Abschr. und NB um 10 Prozent - 15 Prozent über Vorjahr sehen keine wesentl. Risiken mehr im Bereich der Neubewertungen verzeichnet 2023 Gewinnrückgang - erhöht Dividende (HEADLINE) - U-Blox 2023: Umsatz 576,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 587,6 Mio) EBIT adj. 69,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 73,3 Mio) EBIT-Marge adj. 12,1 Prozent (AWP-Konsens: 12,5 Prozent) Dividende 1,00 Fr. (AWP-Konsens: 1,16 Fr.; VJ 2,00 Fr.) EBIT -3,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -2,5 Mio) Reinergebnis -8,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: -8,1 Mio) 2024: erwarten wieder Wachstum beim Auftragseingang in 2. Jahreshälfte Q1 soll Tiefpunkt des Jahres sein Adj. EBIT-Marge von -40 bis -30 Prozent erwartet Umsatz von 50-60 Mio Fr. erwartet Finanzierung über 140 Mio Fr. für 5 Jahre gesichert vorbörsliche Indikation -6,4 Prozent - Dätwyler will dielektrische Elastomer-Aktuatoren zur Serienreife bringen - SoftwareOne lädt offiziell zur ausserordentlichen GV am 18. April in Luzern - Temenos verschiebt Veröffentlichung des Geschäftsberichts auf 15. April vorbörsliche Indikation -2,4 Prozent - Zehnder erwirbt verbleibenden 25 Prozent-Anteil an Lüftungsfirma Caladair NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Galderma plant IPO an der Schweizer Börse - Primärtranche mit neuen Aktien, kleinere Tranche mit bestehenden - Angaben zum Zeitpunkt des Börsengangs werden später folgen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: IMPORTE JANUAR +3,6 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +1,8) EXPORTE JANUAR +6,3 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +1,5) HANDELSBILANZSALDO JANUAR 27,5 MRD EURO (PROGNOSE 21,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Cicor: Conf.Call Ergebnis 2023 (14.00 Uhr) - U-blox: BMK Ergebnis 2023 (14.00 Uhr) - Galderma: Conf Call zu geplante IPO (08.30 Uhr) Donnerstag - Avolta: Ergebnis 2023 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Bachem: Ergebnis 2023 (BMK 11.00 Uhr) - Kardex: Ergebnis 2023 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Schweiter: Ergebnis 2023 (BMK 11.00 Uhr) - SFS: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) Freitag: - BVZ: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Coltene: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr, Zürich) - Flughafen Zürich: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr, Kloten) - Mikron: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr, Zürich) - Mobilezone: Ergebnis 2023 (Webcast 09.15 Uhr) - Orell Füssli: Ergebnis 2023 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Februar 2024 (Donnerstag) - BFS: Logiernächte Januar 2024 (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven Februar 2024 (Donnerstag) Ausland: - UK: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 02/24 (10.30 Uhr) - ZO: Einzelhandelsumsatz 01/24 (11.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) ADP Beschäftigungsänderung 02/24 (14.15 Uhr) Grosshandel, Lagerbestände und Umsatz 01/24 (16.00 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) - Galderma (Termin noch unbekannt) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechtsemission von 200-bis 250 Mio CHF (aoGv 18.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 07.03: - Novartis (3,30 Fr.) per 08.03: - Graubündner KB (47,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9602 - USD/CHF: 0,8840 - Conf-Future: +31 BP auf 150,21 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,727 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,12 Prozent auf 11'464 Punkte - SLI (Dienstag): -0,45 Prozent auf 1'866 Punkte - SPI (Dienstag): -0,22 Prozent auf 14'894 Punkte - Dax (Dienstag): -0,10 Prozent auf 17'698 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,02 Prozent auf 7'933 Punkte

awp-robot/sw/ra