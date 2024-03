STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen am Donnerstag eine etwas tiefere Eröffnung an. Allerdings dürfte dies vor allem dem Dividendenabgang beim Schwergewicht Novartis geschuldet sein, der das Bild etwas verzerrt. Vor dem Zinsentscheid der EZB am Nachmittag würden sich die Investoren auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sind sich Marktteilnehmer einig. - SMI vorbörslich: -0,59 Prozent auf 11'478,91 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,20 Prozent auf 38'661 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,58 Prozent auf 16'032 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,23 Prozent auf 39'599 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swatch: Marc Hayek als neues VR-Mitglied vorgeschlagen - Avolta 2023: Umsatz core 12'535 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12'501 Mio) Dividende 0,70 Fr. (AWP-Konsens: 0,70; 2022: 0,00 Fr.) EBITDA core 1130 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1092 Mio) Reingewinn core 308 Mio Fr. (AWP-Konsens: 414 Mio) core EBITDA-Marge 9,0 Prozent (AWP-Konsens: 8,7 Prozent) 2024: Synergien von 85 Mio Fr erwartet - 1 Jahr früher als erwartet Zuversichtlich für Geschäft dank jüngstem Nachfrageanstieg Globale Passagiertrends weisen nach oben Dank breiter Aufstellung gut gehedged gegen Währungseinflüsse vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - Bachem 2023: Umsatz 577,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 556,2 Mio) EBIT-Marge 22,4 Prozent (AWP-Konsens: 21,9 Prozent) Reingewinn 111,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 107,3 Mio) EBITDA 166,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 160,5 Mio) EBITDA-Marge 28,9 Prozent (AWP-Konsens: 29,1 Prozent) EBIT 129,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 121,9 Mio) Dividende 0,80 Fr. (AWP-Konsens: 0,80 Fr.; VJ 0,75 Fr.) 2024: Wachstum in LW im mittleren bis hohen einstelligen Prozent-Bereich EBITDA-Marge in LW soll im Vergleich zum Vorjahr stabil bleiben Ziel ist, Gebäude «K» im H2 2024 in Betrieb zu nehmen Insgesamt zeigt sich die Auftragslage sehr positiv 2026: Umsatz von über 1 Mrd Fr. und EBITDA-Marge über 30 Prozent angestrebt vorbörsliche Indikation +1,5 Prozent - Evolva Grossaktionär Nice & Green will Liquidation stoppen (HEADLINE) Nice & Green beantragt die Aufnahme von 3 Traktanden für GV Nice & Green beantragt Aufhebung des Liquidationsbeschlusses Nice & Green beantragt Aufhebung der Dekotierung der Evolva-Aktien Nice & Green beantragt Einführung von Opting-out-Klausel in Statuten Aktionärin Pegasus Global Opportunity Fund überschreitet 10 Prozent-Schwelle - Kardex 2023: Umsatz 702,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 667,1 Mio) Reingewinn 66,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 61,6 Mio) Dividende 5 Fr. (AWP-Konsens: 5,18 Fr.; VJ 3,50 Fr.) Auftragseingang 673,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 701,4 Mio) EBIT 85,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 84,7 Mio) Umsatz Remstar 530,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 497,5 Mio) Umsatz Mlog 113,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 113,0 Mio) Erwarten weitere Entwicklung im Rahmen der mittelfristigen Guidance Alle VR-Mitglieder ausser Ulrich Looser stellen sich zur Wiederwahl - Schweiter 2023: Dividende 15,00 Fr. (AWP-Konsens: 20,83 Fr.; 2022: 20 Fr.) Umsatz 1070 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1112 Mio) EBITDA 89,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 89,6 Mio) Reingewinn 27,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,0 Mio) 2024: Fokus auf weitere Margenverbvesserung und auf Cashflow Gut gerüstet für wirtschaftlichen Aufschwung Kernmaterialien erwartet zu Jahresbeginn tiefere Umsätze Kernmaterialien erwartet Erholung im H2 Architektur und Display in Europa weiter verhalten Architektur und Display in Amerika weiter erfreulich erwartet lanciert Performance-Programm «Accelerate» «Accelerate» belastet Ergebnis 2024 einmalig mit bis zu 20 Mio Fr. «Accelerate» senkt Kosten ab 2025 um jährlich 10 Mio Fr. - SFS 2023: Dividende 2,50 Fr. (AWP-Konsens: 2,79 Fr.; VJ 2,50 Fr.) EBIT 358,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 370,9 Mio) EBIT-Marge 11,7 Prozent (AWP-Konsens: 12,0 Prozent) Reingewinn 268,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 268,3 Mio) 2024: EBIT-Marge in etwa auf Vorjahresniveau angepeilt Ausblick von erheblichen Unsicherheiten geprägt Siemens-Managerin Tanja Birner für VR vorgeschlagen vorbörsliche Indikation -2,6 Prozent - Vetropack: Schliessung des Werks könnte im H2 2024 erfolgen Schliessung hätte Abbau von 180 Arbeitsplätzen zur Folge Investition in neue Schmelzwanne würde 30 Mio Fr. kosten Gruppe eröffnet Konsultationsverfahren über Zukunft von St-Prex - Meier Tobler ersetzt laufendes Aktienrückkaufprogramm; Rückkauf zum Festpreis - Rieter erhält Bestellung aus China im Umfang von 62 Mio Fr. unterzeichnet strategische Partnerschaft mit chinesischer Firma DIW NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Anlagestiftung 1291 hat Liegenschaft in Bussigny voll vermietet - Franke erweitert Verwaltungsrat mit der Zuwahl von Martin Klöti - Raiffeisen 2023: Gruppengewinn 1,39 Mrd Fr. (VJ 1,18 Mrd) Hypothekarausleihungen +3,6 Prozent auf über 211 Mrd Fr. Geschäftserfolg 1,71 Mrd Fr. (VJ 1,35 Mrd) Kundenvermögen 249,7 Mrd Fr. (VJ 242,2 Mrd) Geschäftsertrag 4,07 Mrd Fr. (VJ 3,53 Mrd) 2024: Erwarten Ergebnis nicht mehr ganz auf Vorjahreshöhe PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Februar 2,4 Prozent (VM 2,5 Prozent), saisonber. 2,2 Prozent (VM 2,2 Prozent) - Ausland: DE: Auftragseingang Industrie JAN -6,0 Prozent GG Vorjahr (Prognose -6,0) Auftragseingang Industrie JAN -11,3 Prozent GG Vormonat (Prognose -6,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Epic: Swiss Finance & Property AG meldet Anteil von 3,037 Prozent - Idorsia: UBS Fund Mangement AG meldet Anteil von <3 Prozent - Jungfraubahn meldet Eigenanteil von <3 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,032 Prozent - Montana Aerospace: Brandes Investment Partners, L.P. meldet Anteil von 3,032 Prozent - Nestlé: The Capital Group Companies, Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Oneswissbank: Brice Carel Christophe Gaultier meldet Anteil von <3 Prozent - Peach Property: Beat Frischknecht meldet Anteil von 6,191 Prozent - Swiss Re: ELM B.V. meldet Anteil von <3 Prozent - Temenos: Deutsche Bank AG meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Avolta: Ergebnis 2023 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Bachem: Ergebnis 2023 (BMK 11.00 Uhr) - Kardex: Ergebnis 2023 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Schweiter: Ergebnis 2023 (BMK 11.00 Uhr) - SFS: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) Freitag: - BVZ: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Coltene: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - Mikron: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - Mobilezone: Ergebnis 2023 (Webcast 09.15 Uhr) - Orell Füssli: Ergebnis 2023 Montag: - Metall Zug: Ergebnis 2023 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Januar 2024 (08.30 Uhr) - SNB: Devisenreserven Februar (09.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Februar (Montag) Ausland: - ZO: EZB Zinsentscheidung (14.15 Uhr; 14.45 PK) - US: Handelsbilanz 01/24 (14.30 Uhr) Produktivität Q4/23 (detailliert; 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 01/24 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) - Galderma (Termin noch unbekannt) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechtsemission von 200-bis 250 Mio CHF (aoGv 18.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Novartis (3,30 Fr.) per 08.03: - Graubündner KB (47,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9608 - USD/CHF: 0,8813 - Conf-Future: -38 BP auf 149,70 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,703 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,72 Prozent auf 11'546 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,78 Prozent auf 1'881 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,73 Prozent auf 15'004 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,10 Prozent auf 17'717 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,02 Prozent auf 7'955 Punkte

