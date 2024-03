STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich auch zum Wochenschluss eine freundliche Eröffnung ab. Damit ist der Leitindex SMI auf gutem Weg, diese Börsenwoche mit einem Plus zu beenden. Seit der Wochenmitte ist der Index auf einen Aufwärtstrend eingeschwenkt. Unterstützung erhält der Markt am Freitag auch von den Vorgaben aus Übersee. - SMI vorbörslich: +0,24 Prozent auf 11'603,31 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,34 Prozent auf 38'791 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,51 Prozent auf 16'273 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,23 Prozent auf 39'689 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche veröffentlicht an Diabetes-Kongress positive Daten zu Messgerät - BVZ 2023: Betriebsertrag 205,9 Mio Fr. (VJ 181,8 Mio) EBITDA 67,5 Mio Fr. (VJ 50,8 Mio) Konzerngewinn 29,6 Mio Fr. (VJ 23,5 Mio) Dividende 16,00 Fr. je Aktie (VJ 15,00) 2024: Wollen im Vorjahr erzielte Ergebnisse mindestens halten Sehen Potenzial für weitere Zunahme des Betriebsertrags schlägt Carole Schmied-Syz und Matthias In-Albon für VR vor schlägt frühere Seco-Chefin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch für VR vor - Coltene 2023: Reingewinn 11,9 Mio Fr. (VJ 26,0 Mio) Dividende 2,00 Fr. (VJ 3,30 Fr.) EBIT-Marge 8,1 Prozent (VJ 13,1 Prozent) EBIT 19,61 Mio Fr. (VJ 34,9 Mio) 2024: vorsichtig optimistisch; Faktoren 2023 einmaliger Natur normalisierter Produktemix wird positiven Einfluss haben vielversprechende Entwicklungsprojekte versprechen Impulse VRP Nick Huber wird sich an GV 25 nicht mehr zur Wiederwahl stellen Halten mittelfristig an Ziel von EBIT-Marge von 15 Prozent fest Zielwert für die Ausschüttungsquote weiter 70 Prozent wollen beim Umsatz mittelfristig weiter über Markt wachsen Matthias Altendorf soll ab 2025 neuer VRP werden - Flughafen Zürich 2023: EBITDA 676,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 673 Mio) Umsatz 1236 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1219 Mio) Reinergebnis 304 Mio Fr. (AWP-Konsens: 286 Mio) Divididende 5,30 Fr. (AWP-Konsens: 4,78 Fr.) Dividende 5,30 Fr. (AWP-Konsens: 4,78 Fr.) EBITDA-Marge 54,7 Prozent (AWP-Konsens: 55,2 Prozent) 2024: Passagieraufkommen von rund 30 Millionen erwartet Höhere Erträge und grösserer Konzerngewinn erwartet Weiteres Umsatzwachstum erwartet vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Mikron 2023: EBIT 35,3 Mio Fr. (VJ 26,4 Mio) Konzernergebnis 28,8 Mio Fr. (VJ 24,2 Mio) Dividende 0,50 Fr. (VJ 0,40 Fr.) 2024: starten mit guter Ausgangslage ins neue Jahr rechnen mit stabilem Umsatz; ähnliches op. Ergebnis wie 2023 - Mobilezone 2023: EBIT 65,71 Mio Fr. (AWP-Konsens: 65,0 Mio) Dividende 0,90 Fr. (AWP-Konsens: 0,92 Fr.; 2022: 0,90 Fr.) Reingewinn 49,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 49,6 Mio) Umsatz 1013 Mio Fr. (AWP-Konsens: 974 Mio) EBIT-Marge 6,5 Prozent (AWP-Konsens: 6,7 Prozent) 2024: EBIT von 68 bis 75 Mio Fr. angestrebt Aktienrückkaufprogramm wird auch im Jahr 2024 ausgesetzt strebt bis 2025 EBIT-Marge von 8,0 Prozent an will Ausschüttungsquote auf 60-80 Prozent erhöhen (bisher 60-75 Prozent) - Orell Füssli 2023: Umsatz 232,2 Mio Fr. (VJ 217,3 Mio) Dividende 3,9 Fr. (VJ 3,40 Fr.) Reinergebnis 14,6 Mio Fr. (VJ 11,7 Mio) EBIT 18,1Mio Fr. (VJ 14,9 Mio) EBIT-Marge 7,8 Prozent (VJ 6,9 Prozent) 2024: Weiteres Wachstum angestrebt leicht tiefere EBIT-Marge als 2023 erwartet - Crealogix: Dekotierungsgesuch genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt - R&S nimmt Entscheidung von Veraison zum schrittweisen Ausstieg zur Kenntnis - Siegfried vermeldet Insiderverkäufe von 7,7 Millionen Franken - Vontobel schlägt drei Frauen zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - Wisekey bietet vertrauenswürdige Zertifizierungen für eSIMs an ernennt Jonathan Llamas zum Leiter Decentralized Strategy - Zwahlen & Mayr-Besitzer Cimolai muss Beteiligung verkaufen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX ernennt David Brupbacher zum IT-Chef PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: JAN HOUSEHOLD SPENDING -6.3 Prozent Y/Y; DEC -2.5 Prozent - DE: GESAMTPRODUKTION JAN -5,5 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -4,8) ERZEUGERPREISE JAN +0,2 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,1) ERZEUGERPREISE JAN -4,4 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -6,6) GESAMTPRODUKTION JAN +1,0 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Evolva: Folio Funds AG meldet Anteil von 10,039 Prozent - Idorsia: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried vermeldet Insiderverkäufe von 7,7 Millionen Franken - Siegfried: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,006 Prozent - SoftwareONE: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Swiss Re meldet Eigenanteil von 9,226 Prozent/2,975 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - BVZ: Conf. Call Ergebnis 2023 (10.30 Uhr) - Coltene: BMK Ergebnis 2023 (10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: BMK Ergebnis 2023 (10.00 Uhr) - Mikron: BMK Ergebnis 2023 (10.00 Uhr) - Mobilezone: Webcast Ergebnis 2023 (09.15 Uhr) Montag: - Metall Zug: Ergebnis 2023 Dienstag: - BKW: Ergebnis 2023 (BMK/Webcast 09.30 Uhr, Zürich) - - Galenica: Ergebnis 2023 (BMK 10.30 Uhr, Zürich) - Komax: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis 2023 (Webcast 10.30 Uhr) - Polypeptide: Ergebnis 2023 (Webcast 10.30 Uhr) - Sensirion: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr, Zürich/online) - Tecan: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis 2023 (BMK 09.30 Uhr, Zürich/online) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2024 (nachbörslich) - Roche: GV (10.30 Uhr), Basel WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Februar (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - ZO: BIP Q4/23 (3. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 02/23 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) - Galderma (Termin noch unbekannt) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechtsemission von 200-bis 250 Mio CHF (aoGv 18.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Graubündner KB (47,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9603 - USD/CHF: 0,8772 - Conf-Future: -9 BP auf 149,61 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,692 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,25 Prozent auf 11'575 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,78 Prozent auf 1'895 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,88 Prozent auf 15'135 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,71 Prozent auf 17'843 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,05 Prozent auf 8'016 Punkte

