- SMI vorbörslich: -0,31 Prozent auf 11'611,30 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,18 Prozent auf 38'723 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,16 Prozent auf 16'085 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -2,19 Prozent auf 38'820 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär nominiert Bruce Fletcher und Andrea Sambo für Verwaltungsrat Gilbert Achermann steht nicht mehr zur Wahl - maximale Amtsdauer - SGS: Moody's senkt Ausblick für Rating auf «negativ», bestätigt «A3» - UBS-Topmanager verkauft Aktien der Grossbank im Wert von 4,76 Millionen - Metall Zug 2023: Nettoumsatz 494,7 Mio Fr. (VJ 645,9 Mio) EBIT 13,8 Mio Fr. (VJ 135,9 Mio; ohne Einmaleffekte 48,9 Mio) Konzernergebnis 26,7 Mio Fr. (VJ 137,3 Mio) Dividende Aktie B 20,00 Fr. (VJ 30,00 Fr.) Deutlich nachlassende Investitionsbereitschaft 2024: Verbesserungen im Marktumfeld erst punktuell erkennbar Einmaliger Buchgewinn durch Dekonsolidierung von Belimed - Basilea: Anhaltend gute Cresemba-Umsätze in Asien lösen Meilensteinzahlung aus Partner Pfizer zahlt 1,25 Mio USD - Orascom DH: Ägyptische Tochter steigert 2023 Umsatz um 49 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - LGT 2023: Konzerngewinn 375,3 Mio Fr. (VJ 420,8 Mio) Verwaltete Vermögen 316,0 Mrd Fr. (Ende Juni 2023: 305,8 Mrd) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aluflexpack: The Capital Group Companies, Inc. meldet Anteil von 4,886 Prozent - Basilea: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,004 Prozent - Belimo: 1832 Asset Management L.P. meldet Anteil von <3 Prozent - Group: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,014 Prozent - Ina Invest: Caceis SA meldet Anteil von 15,008 Prozent - SIG Group: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,014 Prozent - Temenos: Deutsche Bank AG meldet Anteil von 3,003 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Metall Zug: Ergebnis 2023 (MK 10.00 Uhr) Dienstag: - BKW: Ergebnis 2023 (BMK/Webcast 09.30 Uhr) - Galenica: Ergebnis 2023 (BMK 10.30 Uhr) - Komax: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis 2023 (Webcast 10.30 Uhr) - Polypeptide: Ergebnis 2023 (Webcast 10.30 Uhr) - Sensirion: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) - Tecan: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis 2023 (BMK 09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2024 (nachbörslich) GV: Roche (10.30 Uhr) Mittwoch: - Geberit: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - Sandoz: Ergebnis 2023 (BMK 11.00 Uhr) - Autoneum: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Fundamenta: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kuros: Ergebnis 2023 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Medacta: Ergebnis 2023 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Orior: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Rieter: Ergebnis 2023 (MK/Conf. Call 09.00 Uhr) - SF Urban: Ergebnis 2023 - Stadler Rail: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - V-Zug: Ergebnis 2023 (BMK 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Februar (09.00 Uhr) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Galderma (Termin noch unbekannt, vor Ostern erw.) - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechtsemission von 200-bis 250 Mio CHF (aoGv 18.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.03: - Roche (9,60 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9598 - USD/CHF: 0,8769 - Conf-Future: +57 BP auf 150,18 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,683 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,62 Prozent auf 11'647 Punkte - SLI (Freitag): +0,59 Prozent auf 1'906 Punkte - SPI (Freitag): +0,56 Prozent auf 15'220 Punkte - Dax (Freitag): -0,16 Prozent auf 17'815 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,92 Prozent auf 8'028 Punkte

awp-robot/sw/