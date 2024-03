- SMI vorbörslich: +0,29 Prozent auf 11'719,32 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,12 Prozent auf 38'770 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,41 Prozent auf 16'019 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,06 Prozent auf 38'798 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - BKW 2023: Gesamtleistung 4598 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4752 Mio) EBIT 620,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 636,8 Mio) Reingewinn 488,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 484,3 Mio) Dividende 3,40 Fr. (AWP-Konsens: 3,28 Fr.) 2024: Gehen von einem EBIT in der Bandbreite von 650 bis 750 Mio Fr. aus Wollen im Dienstleistungsgeschäft an Ergebnis 2022 anknüpfen Rechnen im Dienstleistungsgeschäft mit verbesserter Ertragslage Im Dienstleistungsgeschäft Wertberichtigungen im Q4 2023 von 90 Mio Fr. Zwei-Jahres-Programm für profitables Wachstum im Dienstleistungsgeschäft erleidet 2023 Verlust im Dienstleistungsgeschäft (HEADLINE) vorbörsliche Indikation +2,0 Prozent - Galenica 2023: EBIT adj. 191,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 192,2 Mio) EBIT Products & Care 152,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 150,3 Mio) EBIT Logistics & IT 42,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 36,5 Mio) EBIT Corp. & Elimination -3,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: -1,7 Mio) Reingewinn adj. 161,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 154,5 Mio) Dividende 2,2 Fr. (AWP-Konsens: 2,26 Fr.; VJ 2,20 Fr.) 2024: Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent erwartet Bereinigter EBIT soll um 8 bis 11 Prozent wachsen Dividende mindestens auf Vorjahresniveau Wachstum Schweizer Pharmamarkt von etwa 5 Prozent erwartet Stärkstes Wachstum wird im Spitalkanal erwartet Mittelfristziele bestätigt - Jährliches Umsatzwachstum 3-5 Prozent vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent - Komax 2023: Dividende 3,00 Fr. (VJ 5,50 Fr.) Reingewinn 43,8 Mio Fr. (VJ 51,8 Mio) 2024: Marktabschwächung von Ende 2023 hält weiter an Start ins Jahr mit tieferem Auftragseingang als im VJ Auf konkrete Prognose wird wegen tiefer Visibilität verzichtet Strukturen sollen optimiert werden Zuversichtlich für Ziele bis 2028 vorbörsliche Indikation -1,7 Prozent - Medartis 2023: Umsatz 212,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 209,5 Mio) EBITDA 31,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29,1 Mio) EBITDA-Marge 15 Prozent (AWP-Konsens: 13,9 Prozent) EBITDA adj. 33,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30,3 Mio) EBITDA-Marge adj. 15 Prozent (AWP-Konsens: 14,4 Prozent) EBIT 9,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8,1 Mio) Reinergebnis 0,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1,8 Mio) 2024: Anstieg Underlying EBTIDA-Marge um rund ein Prozentpunkt Internes Umsatzwachstum im mittleren Zehnerprozentbereich erw. Fokus liegt weiter auf Ausbau des US-Vertriebskanals Marktbedingungen in Australien werden herausfordernd bleiben VR Daniel B. Herren tritt nicht mehr zur Wiederwahl an schlägt Martha Shadan und Jennifer Dean zur Wahl in VR vor - Polypeptide 2023: Umsatz 320,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 295,8 Mio) EBITDA adj. -6,0 Mio EUR (AWP-Konsens: -4,1 Mio) EBITDA-Marge adj -1,9 Prozent (AWP-Konsens: -1,4 Prozent) Reingewinn -51,4 Mio EUR (AWP-Konsens: -38,4 Mio) Dividende 0,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,00 Fr.) FX-Verluste von 14,5 Mio EUR belasteten Ergebnis deutlich 2024: Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozent-Bereich Positiver EBITDA und Nettoverlust erwartet Capex zwischen 60 Mio und 70 Mio. EUR erwartet Deutlich stärkeres H2 gegenüber H1 erwartet Mittelfrist-Guidance wird im August mit H1-Zahlen publiziert Beginn der Umsatzrealisierung in Braine im H2 2024 erwartet Liquide Mittel per Ende 2023 auf 95,7 Mio EUR vorbörsliche Indikation -1,7 Prozent - Sensirion 2023: Umsatz 233,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 238,1 Mio) EBITDA-Marge adj. 4,3 Prozent (AWP-Konsens: 6,4 Prozent) EBITDA adj. 10,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,3 Mio) Reinergebnis -6,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: -3,8 Mio) 2024 wird ein Übergangsjahr, mittelfristiger Ausblick positiv 2024: Umsatz von 250 bis 280 Mio Fr. erwartet EBITDA-Marge zwischen 5-10 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation -1,7 Prozent - Tecan 2023: EBITDA-Marge adj. 20,5 Prozent (AWP-Konsens: 20,1 Prozent) Reingewinn 132,08 Mio Fr. (AWP-Konsens: 115,9 Mio) EBITDA 207,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 203 Mio) EBITDA-Marge 19,3 Prozent (AWP-Konsens: 18,9 Prozent) EBITDA adj. 220,59 Mio Fr. (AWP-Konsens: 215,3 Mio) Dividende 3,00 Fr. (AWP-Konsens: 2,90 Fr.; VJ 2,90 Fr.) 2024: Steigerung des Umsatzes im niedrigen einstelligen Prozent-bereich in LW bereinigte EBITDA-Marge von mindestens rund 20 Prozent des Umsatzes negativee Effekts aus Wechselkursen von rund 40 BP Mögliche Übernahmen im Laufe des Jahres nicht berücksichtigt Mittlfrist-Ausblick bestätigt vorbörsliche Indikation +0,8 Prozent - VP Bank 2023: Reingewinn 44,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 46,7 Mio) Geschäftsertrag 364,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 361,5 Mio) AuM 46,4 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 47,9 Mrd) Nettoneugeld 0,03 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 0,3 Mrd) Cost/Income Ratio 86,0 Prozent (VJ 86,6 Prozent) Dividende 5,00 Fr. (AWP-Konsens: 4,80 Fr.; VJ 5,00 Fr.) Neugeldzuflüsse durch Bereinigungen Kundenportfolio tangiert Deutliche Aufwertung des Frankens belastete Ergebnis bestätigt Ziele 2026 (u.a. Cost/Income-Ratio von <75 Prozent) Stephan Zimmermann soll VRP werden Dirk Klee soll neu in VR gewählt werden - Aevis Victoria ernennt Fabrice Zumbrunnen ab 1. Mai 2024 zum CEO - Aryzta-VR schlägt Cornelia Gehrig zur Wahl in VR vor - DKSH geht Partnerschaft mit Iscon Balaji Foods in Malaysia ein - Valartis 2023: Jahresverlust von 6 bis 7 Mio Fr. erwartet (VJ +7,2 Mio Fr.) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ina Invest: Philipp Buhofer meldet Anteil von 19,325 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von 3,002 Prozent - Newron: Tobias Scherer meldet Anteil von <3 Prozent - Novartis: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,003 Prozent - Swiss Life meldet Eigenanteil von 3,001 Prozent - Tecan: Ameriprise Finance, Inc. senkt Anteil unter 3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - BKW: BMK 2023 (auch als Webcast 09.30 Uhr) - Galenica: BMK 2023 (10.30 Uhr) - Komax: Conf. Call zu Ergebnis 2023 (10.00 Uhr) - Medartis: Webcast zu Ergebnis 2023 (10.30 Uhr) - Polypeptide: Webcast zu Ergebnis 2023 (10.30 Uhr) - Sensirion: BMK 2023 (09.00 Uhr) - Tecan: Conf. Call zu Ergebnis 2023 (09.00 Uhr) - VP Bank: BMK 2023 (09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2024 (nachbörslich) - GV: Roche (10.30 Uhr) Mittwoch: - Geberit: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - Sandoz: Ergebnis 2023 (BMK 11.00 Uhr) - Autoneum: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Fundamenta: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kuros: Ergebnis 2023 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Medacta: Ergebnis 2023 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Orior: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Rieter: Ergebnis 2023 (MK/Conf. Call 09.00 Uhr) - SF Urban: Ergebnis 2023 - Stadler Rail: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - V-Zug: Ergebnis 2023 (BMK 11.00 Uhr) Donnerstag: - Swiss Life: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Asmallworld: Ergebnis 2023 - TX Group: Ergebnis 2023 (BMK 9.00 Uhr) - Meyer Burger: Ergebnis 2023 - Crealogix: Ergebnis H1 - Swiss Steel: Ergebnis 2023 - Swissquote: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis 2023 (nachb. US; Conf. Call 15.3./13.00) GV: Dätwyler (17.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2024 (Donnerstag) - Seco: OECD Länderbericht 2023 zur Schweiz (Donnerstag, MK 10.00 Uhr) Ausland: - US: Konsumentenpreise 2/24 (13.30 Uhr) Realeinkommen 2/24 (13.30 Uhr) SONSTIGES - EFV/SNB: Bund stockt Anleihen 3,5 Prozent/2033 und 1,25 Prozent/2043 auf - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Galderma (Termin noch unbekannt, vor Ostern erw.) - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechtsemission von 200-bis 250 Mio CHF (aoGv 18.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.03: - Roche (9,60 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9593 - USD/CHF: 0,8771 - Conf-Future: -38 BP auf 149,80 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,678 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,33 Prozent auf 11'685 Punkte - SLI (Montag): -0,00 Prozent auf 1'906 Punkte - SPI (Montag): +0,17 Prozent auf 15'245 Punkte - Dax (Montag): -0,38 Prozent auf 17'746 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,04 Prozent auf 8'020 Punkte

